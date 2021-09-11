В Болграде Одесской области волонтеры нарисовали разноцветную дорожку – для чего? (фото)

В Одесской области уже второй раз пройдет фестиваль этнографических фильмов «ОКО». В прошлом году из-за карантина его пришлось провести онлайн. В этот раз решили совместить два формата.

Первая часть кинофестиваля пройдет в онлайн-режиме с 11 по 15 сентября. Вторая часть – с 16 по 18 сентября состоится в городе Болграде. Именно туда съедутся члены жюри, приглашенные актеры и зрители.

Вместо традиционной фестивальной красной дорожки тут появилась своя, оригинальная дорожка. Организаторы решили, что именно местные орнаменты придадут событию самобытности и яркости. Волонтеры несколько дней рисовали пеструю дорожку, которая проходит через фестивальные локации.

Необычной дорожкой уже заинтересовались представители Книги рекордов Украины. По замыслу организатора события Татьяны Станевой, длина дорожки может достичь 150 метров, а может получиться и длиннее. Точные замеры арт-объекта сделают 18 сентября.

Показы пройдут под открытым небом на трех экранах. Зрителей ждут 60 фильмов из 42 стран мира. Отметим, что эти фильмы после фестиваля увидеть в Украине будет невозможно. Чтобы посмотреть кино онлайн нужно зайти на сайт фестиваля в раздел «Фильмы», выбрать фильм и если он в доступе – наслаждаться просмотром. Организаторы обращают внимание, что каждый фильм будет доступен лишь в течение суток. Некоторые из них можно будет увидеть лишь в Болграде.

Закрытие фестиваля состоится 18 сентября на главной площади Болграда. В этот вечер, помимо награждения, гостей ждет концертная этнопрограмма, показы бессарабских национальных костюмов, фуд-корты и, конечно же, традиционное болгарское хоро.

С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

Ранее мы рассказывали, что в Одессу вернулся фестиваль немого кино «Немые ночи», а также почему стоит посетить это мероприятие.

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Фото Татьяны Станевой, фото афиши – с сайта фестиваля