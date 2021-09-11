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В Болграде Одесской области волонтеры нарисовали разноцветную дорожку – для чего? (фото)

В Болграде Одесской области волонтеры нарисовали разноцветную дорожку – для чего? (фото)

В Одесской области уже второй раз пройдет фестиваль этнографических фильмов «ОКО». В прошлом году из-за карантина его пришлось провести онлайн. В этот раз решили совместить два формата.

Первая часть кинофестиваля пройдет в онлайн-режиме с 11 по 15 сентября. Вторая часть – с 16 по 18 сентября состоится в городе Болграде. Именно туда съедутся члены жюри, приглашенные актеры и зрители.

фестиваль этнографических фильмов «ОКО»

Вместо традиционной фестивальной красной дорожки тут появилась своя, оригинальная дорожка. Организаторы решили, что именно местные орнаменты придадут событию самобытности и яркости. Волонтеры несколько дней рисовали пеструю дорожку, которая проходит через фестивальные локации.

разноцветная дорожка в Болграде2

разноцветная дорожка в Болграде3

Необычной дорожкой уже заинтересовались представители Книги рекордов Украины. По замыслу организатора события Татьяны Станевой, длина дорожки может достичь 150 метров, а может получиться и длиннее. Точные замеры арт-объекта сделают 18 сентября.

разноцветная дорожка в Болграде4

Показы пройдут под открытым небом на трех экранах. Зрителей ждут 60 фильмов из 42 стран мира. Отметим, что эти фильмы после фестиваля увидеть в Украине будет невозможно. Чтобы посмотреть кино онлайн нужно зайти на сайт фестиваля в раздел «Фильмы», выбрать фильм и если он в доступе – наслаждаться просмотром. Организаторы обращают внимание, что каждый фильм будет доступен лишь в течение суток. Некоторые из них можно будет увидеть лишь в Болграде.

Закрытие фестиваля состоится 18 сентября на главной площади Болграда. В этот вечер, помимо награждения, гостей ждет концертная этнопрограмма, показы бессарабских национальных костюмов, фуд-корты и, конечно же, традиционное болгарское хоро.

С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

Ранее мы рассказывали, что в Одессу вернулся фестиваль немого кино «Немые ночи», а также почему стоит посетить это мероприятие.

Читайте также: Фильм Одесской киностудии выиграл гран-при фестиваля «Кино и ты».

Фото Татьяны Станевой, фото афиши – с сайта фестиваля

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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