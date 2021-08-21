Дачные советы: о баклажанах и яблоках, луковой шелухе и мышах

Лето неумолимо подходит к концу и на прополку, поливы, рыхление почвы или обработку растений времени у дачников нет.

Больше внимания мы уделяем сбору и переработке урожая, отдыху на даче, ведь заканчивается пора отпусков. За этими приятными хлопотами не стоит забывать, что у растений сейчас самое время подготовки к зимовке, закладке плодовых, цветочных почек и вызреванию древесины.

Знаете ли вы, что…

Корнеплоды петрушки, сельдерея, моркови, свеклы, клубни картофеля отлично сохраняются в ящиках, наполненных луковой шелухой, которая надежно защищает их от воздействия патогенных грибов и микроорганизмов.

Бытует ошибочное мнение, что цукини и кабачок являются одной и той же культурой, поэтому их названия часто используют как синонимы, что неверно. Кабачок был завезен на европейский континент еще в XVI столетии (его родиной является Мексика), в то время как цукини был выведен в более позднее время итальянскими учеными.

Ближайшие родственники баклажана – это картофель и томаты. Однако, исходя из научного определения, плод растения представляет собой ягоду, хотя в кулинарии его рассматривают в качестве овощной культуры.

Покупая качественные и дорогие луковицы гибридных форм гладиолусов, необходимо помнить о том, что эти растения будут цвести пышно и красиво только один раз.

Срез гладиолусов производят остро отточенным ножом рано утром или в вечернее время. При этом листьев на растении после среза должно оставаться не менее 4 штук.

Если на участке вырос хмель, лучше от него избавиться, если он не нужен вам для лечебных или декоративных целей. Но помните, что царапины на коже от побегов хмеля заживают хуже, чем царапины от кошачьих когтей.

Единственное заболевание, при котором желательно уменьшить потребление цветной капусты, – это подагра, так как пуриновые соединения, входящие в состав растения, могут оказывать негативное воздействие на течение данной болезни.

Для укоренения черенка домашнего лимона лучше всего подходит грунт, взятый в том месте, где растет крапива. Такой грунт не содержит семян сорняков, не приживаются здесь и вредители.

Учимся покупать

Как выбирать баклажаны

Баклажан на даче выращивают немного, так сказать для овощного ассортимента, чтобы всегда под рукой было пару плодов для приготовления различных блюд. Поэтому для зимних заготовок его покупают на рынке и важно уметь выбрать «правильный» баклажан.

Если кожура морщинистая, значит плод перезрел. Обычно кожура перезревшего баклажана имеет серо-зеленую или буровато-желтоватую окраску, а приготовленное из такого плода блюдо будет иметь горьковатый привкус. Если плод потерял упругость и стал мягким на ощупь, он испорчен и возможно начал загнивать изнутри.

У зрелого баклажана плодоножка насыщенно-зеленого цвета. Если она приобрела коричневую окраску и стала сухой, значит, плод долго хранился в ущерб качеству.

Наиболее вкусными и нежными считаются иссиня-черные продолговатые баклажаны, внутри которых обычно содержится небольшое количество семян.

Современные сорта, как правило, лишены горечи, поэтому замачивать свежие плоды баклажана в подсоленной воде не стоит.

Народные рецепты

Луковый настой

О свойствах луковой шелухи известно давно, а потому активно применяют ее как в качестве органического удобрения, так и в роли биофунгицида и инсектицида.

Сейчас лучшее время заготовить побольше шелухи для нового сезона, а самый «ходовой» рецепт лукового настоя делают так. В металлическое ведро на 10 л плотно трамбуют луковую шелуху и заливают ее 2 л кипятка. Ведро накрывают крышкой и хранят в теплом помещении в течение нескольких дней. Полученный настой фильтруют и добавляют 50 г измельченного хозяйственного мыла в качестве прилипателя.

Непосредственно перед использованием концентрат разводят водой в соотношении 1:2 для внекорневой подкормки, защиты против вредителей и болезней на взрослых растениях, в том числе рассаде.

Разумеется, что для приготовления настоя нужно использовать шелуху только здоровых, не поврежденных луковиц. Лучше брать шелуху красных сортов лука, поскольку в ней содержится больше фитонцидов.

Кстати, на основе шелухи можно сделать природный стимулятор роста для семян и рассады. Две полные горсти шелухи заливают литром кипятка. Полученный раствор тщательно перемешивают и настаивают трое суток. Перед применением добавляют чайную ложку древесной золы.

Нежелательное соседство

Дачник с участка – мыши в пляс!

Знакомая ситуация, когда ближе к осени в дачном доме или подвале появляются мыши? В городе помогут кошки, а на даче вам самим придется принимать меры.

Мышеловки, отравленные «леденцы» нуждаются в постоянном обслуживании (обновлении) с последующей уборкой. Против крыс и мышей можно сделать более гуманную ловушку из обычного ведра с водой (для уменьшения прыгучести грызунов) и воздушного шарика. Шарик вставляют в ведро до самого дна, чтобы сверху осталось место для зерна или приманки. Также нужно приставить несколько деревянных трапов к краю ведра.

Грызуны начнут есть зерно, пока кто-то не прокусит шарик и вся стая окажется на дне ведра. Что делать дальше с ними, решайте сами.

Ранее мы рассказывали о том, как бороться с вредителями и выращивать томаты.

Сад

Почему осыпаются яблоки

С преждевременным осыпанием яблок сталкиваются многие садоводы. Виной тому может быть массовое появление вредителей или инфекций, ошибки при внесении удобрений, неправильный режим полива и другие факторы.

Один из самых злостных вредителей – яблонная плодожорка. Ее личинки поселяются внутри яблок, в результате чего яблоня сбрасывает плоды намного раньше срока.

Причиной раннего осыпания плодов становится дефицит или избыток влаги (переувлажнение приводит к недостатку кислорода в почве). При нехватке воды влага перераспределяется в листья, в результате чего обезвоженные яблоки осыпаются.

К осыпанию яблок приводит неправильная подкормка, например избыток азотных удобрений или недостаток калия.

В идеале после цветения завязывается всего 5-10% плодов и яблоня самопроизвольно сбрасывает лишние плоды, и это нормально. Некоторые сорта осыпаются сразу после созревания, поэтому срывать их нужно вовремя. Сигналом к сбору обычно служат полностью вызревшие и сформированные семечки внутри плодов, которые при этом приобретают темно-коричневую окраску.

Цветник

Когда заготавливать семена

Конец лета — начало осени самое время заготовки семян понравившихся цветов. Какие признаки подскажут о полном созревании семян?

Желательно, чтобы в день сбора погода была сухая и теплая. Признаком созревания семян астры считается появление в корзинке соцветия пушка и увядшие лепестки. У бархатцев начинает подсыхать и желтеть обертка. У эшшольции, портулака, табака душистого и петунии подсыхают и темнеют коробочки и стручки. Семена настурции меняют расцветку с зеленоватой на белесую или желто-коричневую, а при касании легко отделяются от плодоножки. Главное собрать их до наступления заморозков.

У годеции, ибериса, аллисума, маттиолы, кларкии, гипсофилы, флокса Друммонда о созревании подскажет подсыхание и побурение большей части стручков и коробочек. Растения срезаются полностью и подвешиваются в помещении для дозревания. Также поступают с лобелией, васильком, немезией, схизантусом.

В процессе сушки семена надо перемешивать, следить, чтобы не было подгнивших и плесени. Подсушенные вылущиваются и ссыпаются в любую удобную для хранения емкость и хранят при температуре не ниже +5оС.

Природный инсектицид

Растения против вредителей

Обращаясь к предыдущему опыту многих поколений земледельцев, следует вспомнить довольно известные нам растения, которые не только не подвергаются нашествию вредителей, но и создают некую зону безопасности для других культур.

Для уменьшения количества блошек и листоедов на головках капусты огородники часто прибегают к чередованию грядок капусты и томатов. Слизняки и садовые улитки не повредят огурцы и капусту, если обсадить грядки с этими культурами репчатым луком. Он также успешно отпугивает бабочек капустной белянки.

Овощные растения менее подвержены действию вредителей, если они соседствуют с картофелем. Растения гвоздики предохраняют овощные грядки от медведки обыкновенной. Мята перечная выделяет химические соединения, отпугивающие бабочек огневки от кустов крыжовника и смородины.

Ваше здоровье

Софора японская

Прогуливаясь по одесским улицам вы наверняка обращали внимание на цветущие деревья, которые источают приятный запах, напоминающий липовый цвет. Это цветет софора японская.

Дерево относится к долгожителям — до 500 лет и более, кроме лечебных свойств (на востоке софора японская приравнивается к женьшеню) обладает декоративным эффектом и является прекрасным медоносом. Цветки софоры — ценное лекарственное сырье, поскольку содержат в больших количествах флавоноиды, среди которых наиболее ценен рутин (витамин Р), количество которого может достигать 30% и более. Рутин — надежное средство при гипо— и авитаминозе. В сочетании с аскорбиновой кислотой это вещество обладает способностью укреплять стенки сосудов, предотвращать хрупкость капилляров, снижать артериальное давление, поэтому используется в официальной медицине для лечения сахарного диабета, гипертонии, атеросклероза, трофических язв, внутренних кровотечений.

Поэтому найдите время и заготовьте цветки, чтобы быстро высушить их в сушилке (40-45оС) или в проветриваемом помещении.

Не менее ценны и плоды софоры. Для лекарственного сырья используют недозревшие плоды, когда они еще не затвердели. Сырье размельчают и высушивают при температуре +25-30оС.

Листья можно заваривать в виде чая и использовать как целебный, оздоравливающий напиток.

Ранее мы рассказывали о работах, которые необходимо дачникам провести на своем участке в августе.