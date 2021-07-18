Дачные советы: боремся с вредителями и выращиваем томаты

Погода продолжает нас удивлять грозовыми дождями с градом, со шквалистым ветром, чередуя резкое повышение температуры воздуха днем и понижение к вечеру. Засуха и чрезмерные осадки одинаково вредят садово-огородным культурам, а спасение урожая зависит от действий хозяев.

• Карантинная служба

Американская белая бабочка

Саму бабочку мы порой не замечаем, пока не увидим на ветках огромные очаги паутины, которые сплели гусеницы.

Больше всего от «американки» страдают шелковица, яблоня, вишня, слива, груша и даже грецкий орех. В ее «ассортименте» около 300 видов плодовых, декоративных и лесных культур.

Способность гусениц голодать в течение двух недель приводит к тому, что в поисках пищи они могут перемещаться в разные районы и часто не без нашей помощи, прицепившись к транспорту, одежде или таре. Выжившие дают начало новым очагам. За 30-50 дней гусеницы уничтожают все на своем пути, только потом окукливаются. Уже в июле появляется новое поколение бабочек второй генерации, самки которой самые плодовитые. Одна самка откладывает до 2500 яиц, после чего погибает. Гусеницы второй генерации продолжают свой «шабаш» до наступления холодов.

Уничтожают американскую белую бабочку непосредственно в выявленных очагах: опрыскивают 2 раза с интервалом в 10 дней разрешенными инсектицидами.

Гусеницы имеют 6-7 возрастов. С первого возраста гусеницы покрывают себя паутинным гнездом. По мере роста и в связи с недостатком пищи внутри паутинного гнезда они оплетают все новые и новые листья. До пятого возраста гусеницы находятся исключительно в гнездах, и это является их биологической особенностью. В пятом возрасте они начинают расползаться из гнезд. В основном они окукливаются под корой деревьев, под различными предметами, находящимися поблизости от дерева, а также забираются в трещины стен домов, в расщелины заборов и в другие самые разнообразные места.

Поэтому наиболее доступным и эффективным методом уничтожения вредителей является срезание и сжигание паутинных гнезд, не дожидаясь, когда гусеницы пятого возраста начнут расползаться, а также перекопка почвы под проекцией кроны.

• На заметку

Как восстановиться после градобоя

Нынешнее лето мощными ливнями заливало всю Одесскую область и часть районов пострадали от шквального ветра с градом. За считанные минуты было уничтожено немало посевов и посадок.

Конечно, если позволяют сроки, можно провести повторные посевы некоторых зеленных культур. Но отдельные вегетирующие растения еще реально спасти. Например сбитые градом пасынки томатов можно высадить во влажную почву и к осени получить хоть небольшой, но свой урожай.

Оставшиеся на растениях пасынки запросто могут заменить поврежденные верхушки на томатах, огурцах и винограде. Упавшие на землю плети огурца лучше не поднимать, так как они могут переломиться. Овощные растения следует опрыскать слабым раствором Эпина для стимуляции и снятия стресса. Не лишним будет окучить поврежденные растения, но не более 5 см, чтобы не провоцировать сильный рост корней за счет вегетации верхушки.

Если на картофеле прищипнуть верхушки поврежденных побегов и подкормить посадки раствором мочевины (100 г на 10 л воды), то к концу лета соберете полноценный урожай. Кстати, если у вас сохранился прошлогодний картофель, его не поздно сейчас посадить и в октябре собрать урожай экологичного картофеля, так как ботву не будет повреждать колорадский жук.

На винограднике придется повозиться и пожертвовать некоторыми гроздями для уменьшения нагрузки на листовой аппарат. Также наберитесь терпения и ножницами с тупыми концами вырежьте все поврежденные ягоды, иначе в трещины попадет грибок. Поверьте, оставшиеся ягоды максимально заменят поврежденные. Не лишней будет комплексная обработка фунгицидами от основных грибковых болезней. У нас на юге многие столовые сорта способны дать к поздней осени на пасынках второй урожай вполне вкусных гроздей.

• Огород

Если томаты жируют

В результате перенасыщения азотными удобрениями помидоры начинают жировать — активно наращивать вегетативную массу в ущерб формированию цветков и завязей.

Спровоцировать жирование может высокий уровень влажности почвы, особенно при низкой среднесуточной температуре воздуха. Также влияет недостаток солнечного света из-за уплотненных посадок.

Первый признак жирования — чрезвычайно буйный рост без подкормок, верхушка побегов обычно приобретает кудрявую форму. Пасынки быстро растут, иногда по два из одного междоузлия. При удалении пасынка на его месте вскоре появляется новый.

Плодовые кисти при жировании часто бывают сдвоенными. Цветки на них образуются редко, имеют бледно-желтую окраску и обычно опадают. Даже если плоды образовались, процесс их созревания замедляется или вовсе останавливается.

Наиболее подвержены жированию высокорослые томаты.

Первым делом, необходимо прекратить поливы и исключить азотные подкормки. Перерыв в поливе подсушит почву, а значит будет препятствовать усвоению растениями азота, что позволит томатам перераспределить питательные вещества из вегетативных органов в генеративные. При необходимости подсушку повторяют, ориентируясь на погодные условия и общее состояние растений.

Второй шаг — подкормка фосфорно-калийными, калийными удобрениями или водным настоем древесной золы, а также монофосфатом калия, калиевой селитрой или хлоридом калия. Хороший результат дает вытяжка из суперфосфата: 2-3 ст. ложки растворить в 10 л горячей воды. Полученным раствором поливают прикорневую зону из расчета 1 л на растение.

• Защита растений

Сколько можно хранить растворы

На практике все мы делаем различные растворы для обработки растений от болезней и вредителей, а также осуществляем внекорневые подкормки. Как долго можно хранить остатки таких препаратов?

Медьсодержащие препараты нужно использовать немедленно и полностью после приготовления рабочего раствора. Это касается и препаратов железа, даже если это хелаты железа. Единственное исключение составляет раствор железного купороса и лимонной кислоты, который можно использовать в течение недели.

Растворы нашатырного спирта для подкормки или защиты растений используют моментально, потому что аммиак достаточно быстро покидает водный раствор и его эффективность снижается.

Растворы минеральных солей можно сохранять длительное время, они не портятся, за исключением случаеввыпадения осадка из-за каких-то реакций, которые происходят в жесткой воде, но они практически не снижают эффективности.

Любые растворы, которые содержат молоко или сыворотку, нужно использовать сразу же. Также очень быстро следует использовать растворы на основе перекиси водорода.

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• Природный инсектицид

Растения против вредителей

Обращаясь к опыту многих поколений земледельцев, следует вспомнить довольно известные растения, которые не только не подвергаются нашествию вредителей, но и создают некую зону безопасности для других культур.

Там, где растет пиретрум (ромашка далматская и ромашка кавказская), насекомые меньше повреждают урожай. Внадземной части этих растений содержится ядовитое для насекомых вещество — пиретрин.

Для уничтожения вредных насекомых достаточно небольшого количества препарата. К этому природному инсектициду вредители не могут вырабатывать иммунитет. И главное, растительный яд совершенно безвреден для людей и животных.

В конце прошлого века в Англии и Венгрии был синтезирован аналог пиретрина, который можно использовать для обработки сада и огорода в течение всего вегетационного периода и до сбора урожая без вреда для здоровья.

В борьбе с вредителями примененяют настой ромашки далматской. Соцветия собирают в пору полного цветения и сушат в тени: 200 г сырья настаивают в 10 л холодной воды в течение 12 часов. Эту воду сливают и заливают то же сырье 5 л чистой холодной воды и вновь настаивают 12 часов. Затем полученный настой (5 л) и предыдущий (10 л) смешивают и обрабатывают садово-огородные культуры.

Из сухих соцветий можно приготовить порошок аналогичного действия. Хранить его следует в темном месте, в плотно закрытой посуде, поскольку пиретрин (действующее вещество) расщепляется под действием света. Для защиты растений от насекомых их обсыпают порошком, либо обрабатывают суспензией (200 г порошка предварительно разводят в небольшом количестве воды и доводят до 10 л).

• Органическое земледелие

Основная подкормка на урожай

О том, что огурцы нужно подкармливать в фазе активного плодоношения, знают все, но не все знают, как это делать правильно.

Часто можно видеть, как огурчик, едва закончилось цветение, подсыхает или останавливается в развитии. Увидели пару таких огурчиков, это сигнал к подкормке. Значит, растению не хватает калия и других макро— имикроэлементов. Такую подкормку так и называют калийной подкормкой, потому что в ней максимум калия, а также все макро— и микроэлементы, кроме азота.

Еще растениям нужен кальций, который из настоя древесной золы необходимо перевести в легко доступную для растения растворимую форму. Для этого нужно обязательно добавить столовый уксус: насыпать в ведро стакан свежей просеянной золы, загасить ее стаканом уксуса и сразу долить 10 л воды. После тщательного перемешивания под каждое растение выливают по 1 л подкормки.

Не забывайте, что любая подкормка дается по влажному грунту, т.е. после полива. Предварительно с растения снимают все огурцы и вносят подкормку вокруг стволика. Подкормки делают каждые 10 дней, чередуя калийную с азотной.

Если грунт не очень плодородный, то подкармливают чаще, растения сами вам подскажут это. Так, если огурчик изгибается дугой, значит не хватает азота (смешивают 1 л травяного настоя + 9 л воды, вносят по 1 л раствора под растение).

• Орошение

Спасаем грядки от засухи

От жары и засухи грядки спасут такие методы, как мульчирование, рыхление почвы, полив и притенение. В комплексе эти мероприятия максимально спасут ваши растения, ведь проливные дожди, имевшие место в конце июня — начале июля, не всегда будут нас баловать.

Одним из эффективных действий по спасению урожая в засуху является мульчирование. Под мульчей земля не утрамбовывается, остается рыхлой, не пересыхает и не трескается. К тому же трава постепенно перегнивает, удобряя растения, через мульчу удобно поливать. Такой вариант подходит абсолютно для всех растений.

Земля постоянно должна быть рыхлой, особенно после полива, чтобы максимально уменьшить испарение. Достаточно разрыхлить почву на 7-8 см. Если же земля затоптанная, влага в почву не пройдет.

Поливать стоит вечером, ведь в жаркий день влага сразу же испаряется. Там, где бесчинствуют слизни, полив лучше проводить на рассвете, так как этот вредитель «работает» по ночам, особенно по влажной почве.

Хорошим способом защиты растений от палящего солнца является затенение с помощью притеняющих сеток.

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