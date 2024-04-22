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Дачные советы на конец апреля и начало мая: как садить, защищать и ухаживать за растениями

Дачные советы на конец апреля и начало мая: как садить, защищать и ухаживать за растениями

Посадки и посевы в апреле подходят к концу, и самое время сейчас учесть все факторы, которые повлияют на будущий урожай. Также не забываем о подкормках: минеральных и органических. Кстати, обычная трава вполне может заменить навоз, и мы расскажем, как это сделать.

Аптека на грядке: бактериоз поддается лечению

В силу различных причин участились случаи бактериальных заболеваний в садах и огородах.

И это не только бактериальный рак плодовых или бактериальный ожог (не путать с монилиальным ожогом). Это также бактериальная гниль картофеля, бактериальный рак томатов, который передается семенами, сердцевидный некроз стеблей томата, черная ножка картофеля и томата, бактериоз капусты, мягкая гниль тыквы, бактериоз огурца и томата, бактериальный рак на розах.

В лечении этих заболеваний поможет аптечный препарат фуразолидон (одна таблетка — 50 миллиграмм). Растворите 3 таблетки в 1 литре теплой воды и проведите опрыскивания пораженных растений.

С помощью раствора фуразолидона можно избавиться от обыкновенной парши на клубнях картофеля, которые обрабатывают перед посадкой. Можно замачивать на 15-20 минут семена перед посевом или проращиванием.

Бактериальные наросты на плодовых и декоративных культурах срезают и обильно обрабатывают этим раствором.

Огурцы: выбираем сорт или гибрид

Огурцы

Сразу стоит отметить, что универсального сорта или гибрида нет, каждый вид огурца имеет те или иные свойства, назначение, размер плода, устойчивость против основных заболеваний.

Исходя из вышесказанного и делают свой выбор: для салата (ранние), консервации или просто многоплодые для реализации. Важно, где будут расти огурцы: в закрытом или открытом грунте. Соответственно выбирают самоопыляемые сорта и гибриды для теплиц, для открытого грунта — пчелоопыляемые сорта и партенокарпические гибриды.

Следующий фактор выбора: как часто вы сможете поливать огурцы и собирать урожай? Несоблюдение условий ухода чревато перерастанием плодов и появлением горечи. Поэтому выбирают сорт, у которого на генетическом уровне нет горечи при изменении параметров выращивания.

Размер также имеет значение, многие хозяйки отдают предпочтение корнишонам, особенно сортам и гибридам, которые не склонны к перерастанию.

И, пожалуй, самый важный фактор: устойчивость против различных огуречных болезней.

Не останавливайтесь на одном-двух видах огурца, выбирайте минимум шесть, желательно гибридных растений (если вы не планируете получать свои семена), каковыми являются например, партенокарпики. Им вообще не нужно опыление (самоплодные), они образуют небольшие не вызревающие семена. Партенокарпические гибриды подходят как для закрытого, так и для открытого грунта. Высокая урожайность не зависит от пчел и насекомых, плоды имеют малую склонность к перерастанию и пожелтению. Они более теневыносливые, имеют превосходные вкусовые качества и меньше склонны к горечи.

Подкормка: чем заменить навоз

Зеленные культуры

При посадке рассады лунку желательно снабдить какой-нибудь органикой. Многие останавливаются на перепревшем навозе или сыпце, которые стоят немалых денег. Что же положить в лунку вместо навоза?

Можно положить минеральные удобрения, но и они со временем приводят к деградации почвы наравне с выращиванием растений без использования органических удобрений. Никакие минеральные удобрения не заменят навоз.

Весьма эффективно заменить навоз может сочная зеленая трава, которая сейчас активно стала расти после прошедших обильных осадков. Особое внимание обратите на крапиву и сныть. Полведра плотно уложенной травяной массы укладывайте в лунки, смешав с землей, а затем высаживайте рассаду. Трава содержит гораздо больше питательных веществ, чем навоз. Ведь навоз это та же трава, прошедшая через желудок коров за вычетом питательных веществ, которое животное потратило на выработку молока и питание.

Также можно приготовить зеленую бродиловку, о которой мы рассказывали не раз. Трава, плотно уложенная в емкость и залитая водой, через 7-10 дней превратится в густую, дурно пахнущую массу. Это отличнейшая замена навоза. Одного литра жижи будет достаточно на каждую лунку перед посадкой рассады.

Также можно смешать почву с вермикулитом, предварительно пропитав его каким-либо гуминовым удобрением. Вермикулит в силу своей пористой структуры впитывает в себя огромное количество влаги и постепенно отдает ее вместе с удобрением. Нынешнее лето, по прогнозам, ожидается весьма жарким, поэтому стоит обратить внимание на этот способ выращивания растений-водохлебов, например, огурцов.

Свекла: пять причин плохого урожая

Свекла

Главная задача при выращивании свеклы — переместить все накопленные в листьях органические соединения в корнеплод. В первую очередь этому способствует калий.

Ошибка 1. Недостаточное или полное отсутствие подкормки калием: качественный корнеплод свеклы на 15 процентов состоит из сухого вещества и на 85 процентов из воды. Именно калий способствует накоплению сухого вещества. Чем выше содержание сухого вещества в корнеплоде, больше накоплений сахаров, тем вкуснее корнеплоды и тем дольше они будут храниться. Визуально дефицит калия легко определить по листьям. Если листовые пластинки красные, особенно по краям, то это первый и самый важный признак того, что не хватает калия (краелистный некроз).

В качестве источника калия можно использовать любые минеральные удобрения: хлористый калий, сульфат калия и калий монофосфат. Если листья из темно-зеленых становятся красноватыми — это первый и важный признак дефицита фосфора, особенно на кислых почвах.

Из органических источников калия используют золу и травяной настой (зеленая бродиловка). Золой можно припудрить междурядья либо пролить раствором: 0,5 литра золы разбавить в ведре воды и сразу пролить. Вытяжку из золы готовят так: 1 литр золы залить 10 литрами воды и настаивать в течение одних-двух суток. Затем разбавить 1:10 водой и пролить корнеплоды.

Ошибка 2. Проведение азотных подкормок во второй половине августа — начале сентября. К этому времени свекла нарастила зеленую массу и основная задача — это переместить всю органику из листа в корнеплод.

Ошибка 3. Повышенная кислотность почвы. Свекла хорошо будет расти и усваивать необходимые элементы питания из почвы при рН 6-7. Если почва кислая, обязательно делают ее раскисление, как минимум добавлением золы.

Ошибка 4. Не обрывайте листья у свеклы без надобности. Исключение составляют только поврежденные болезнью и усохшие листья.

Ошибка 5. Излишний полив свеклы в конце лета и начале осени. В это время свекла не нуждается в большом количестве влаги, нужно избегать обводнения корнеплодов. После обильных дождей предусмотрите калийную подкормку, так как калий также способствует отведению лишней влаги из клеток любого растения.

Цветник: что делать, если ирисы не цветут?

Цветник

Дело в том, что эти цветы могут капризничать по разным причинам. И самая банальная — дефицит питания.

Пока ирисы не отцветут, их нужно подкармливать. Первая подкормка — в апреле-мае, когда растение наращивает зеленую массу и развивает корневую систему. Спустя пару недель делают вторую подкормку, которая призвана помочь правильному формированию бутонов. А когда ирисы отцветут, их снова подкармливают для лучшей зимовки.

Весной подкормку следует подкрепить аммиачной селитрой и сульфатом калия из расчета по 20-30 граммов на квадратный метр. Спустя некоторое время ирисы подкармливают снова аммиачной селитрой в той же дозе, но уже с суперфосфатом — 50-60 граммов на квадратный метр. А в третий раз — таким же количеством суперфосфата и сульфатом калия (20-30 граммов на квадратный метр). При этом не стоит забывать и о древесной золе, которая поможет цветку проявить себя во всей красе.

Иногда ирисы не цветут из-за того, что у них зимой вымерзли цветочные почки. Еще одна причина — в сильном разрастании корневищ. Именно поэтому необходимо делить кусты каждые 5 лет. Естественно, когда пройдет пара недель после цветения. При посадке главное — не заглублять корневище ириса. Иначе растение не сможет хорошо развиваться и формировать красивые цветы.

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Юрий Руденко ПРОФИЛЬ
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