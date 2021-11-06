Дачные советы ноября: календарь работ, озимый чеснок, борьба с вредителями

Начало ноября — самое благоприятное время для посадки практически всех деревьев и кустарников, перекопки огорода. Ведь так важно, каким ваш приусадебный участок уйдет в зиму.

Ноябрь – время консервации самого дачного дома и всего инвентаря. Важно убрать все лишнее с участка, что может привлечь чужое внимание. Время начинать развешивать кормушки для привлечения пернатых друзей в сад.

Во саду ли в огороде

САД. Окончательно убирают всю падалицу и мумифицированные плоды. Очищают стволы плодовых деревьев от старой, отмершей и больной коры. Собирают и уничтожают гнезда листовертки и других вредителей, снимая с кроны плодовых деревьев скрученные и засохшие листья с паутинкой. Ноябрь — время побелки стволов и основных скелетных ветвей. Проводят санитарную чистку и обрезку сада. Серьезную обрезку молодого сада лучше перенести на раннюю весну.

ОГОРОД. Не поленитесь выкопать траншеи на глубину до 70 мс и заполнить ее вперемешку с почвой листьями и другими растительными остатками. К весне земляной холмик практически сравняется с остальными грядками. В результате вы получите «теплую» грядку, щедро заправленной органическими отходами. До промерзания почвы продолжают высевать на зиму морковь, петрушку, лук и другие подзимние культуры, а затем мульчируют эти грядки.

ВИНОГРАДНИК. На укрывных виноградниках проводят перед укрытием обрабатывают лозу, поврежденную оидиумом: 300 г железного купороса растворяют в 10 л воды. Заготавливают чубуки до сильных заморозков, вплоть до начала декабря. Время высаживать саженцы и чубуки винограда. На саженцах подрезают корни, зажав их в руке: все, что выступает за пределы ладони, обрезают. После посадки саженец окучивают и не трогают холмик, пока побеги весной сами не пробьются на поверхность. У молодых саженцев-однолеток обрезка в первый год не проводится, удаляют лишь зеленую невызревшую часть побегов.

ЦВЕТНИК. В цветниках и на клумбах нужно обрезать те многолетники, которые отцвели позже остальных. Также необходимо укрыть или замульчировать многолетники, которые боятся морозов. Приступают к полной зачистке и обрезке всего, что отцвело, готовят укрытия для экзотов, нуждающихся в утеплении.

Сверяемся с Луной

Агротехнические мероприятия на ноябрь:

вспашка, культивация, окучивание, рыхление — 1, 21, 25-28 ;

; закладка компоста — нет;

обрезка ветвей и побегов — 1, 2, 24-30 ;

; опрыскивание, уничтожение вредителей — 1, 28 ;

; полив (вне зависимости от фазы Луны) — 13, 14, 22, 23 ;

; прививка — 8, 9, 13, 14 ;

; прополка — 1, 28 ;

; внесение минеральных удобрений — 8, 9, 13, 14, 17;

внесение органических удобрений — 22, 23.

Что посадить и посеять?

Благоприятные дни для посадки и посева в ноябре:

хризантема — 1, 28;

лук на перо — 6-9, 15, 16;

шпинат, укроп, фенхель — 8, 9;

щавель — 8, 9, 13, 14, 17;

ежевика, ежемалина, крыжовник, малина, смородина, йошта, анютины глазки, кресс-салат — 13, 14;

лук-порей, чеснок — 15, 16;

жимолость — 15-17;

абрикос, айва, груша, вишня, лещина, персик, слива, алыча, яблоня — 17;

грецкий орех — 17, 21;

земляника, клубника, гиацинт, цветы из луковиц, морковь, пастернак и петрушка (на корень), сельдерей, свекла — 22, 23;

инжир, облепиха, хурма — 17, 22, 23;

черешня — 17, 25, 26.

Запрещенные дни — 3-5, 18-20 ноября для всех культур, 10, 11 ноября для овощных культур и цветов.

Всё в сад

Выращиваем из косточки

Саженцы высокого качества получаются только из дозревших и вовремя собранных семян.

Семена, после извлечения их из ягод (обязательно полностью дозревших) дают высокий процент всхожести только после их выдержки при определенных условиях. У селекционеров процесс искусственного дозревания семян называют стратификацией. В природных условиях семена готовятся к прорастанию под слоем опавшей листвы, а в зимнее время года — под снежным покровом.

Вполне реально высадить персик из косточки. Возьмите спелый персик, желательно районированного сорта, косточку промойте и высушите. Посадку лучше проводить ближе к концу осени, до середины ноября, предварительно вымочив косточку пару дней в воде.

Место для посадки должно быть солнечным и без сквозняков. Косточку высадите на глубину до 8 см, затем полейте и прикройте опилками или еловым лапником. Весной появятся всходы. Молодое растение нуждается в поливах и опрыскиваниях, а также регулярных подкормках. Формировать дерево персика можно только на второй год жизни. Плодоношение возможно через 3-4 года.

Ранее в «Дачных советах» мы рассказывали о борьбе с вредителями и выращивании томатов.

Защита растений

Лишайники: польза или вред?

Лишайники являются своеобразными индикаторами чистоты: чем больше видовое разнообразие лишайников, чем пышнее они разрастаются, тем чище воздух, вода и почва, на которой они растут.

Сами по себе лишайники не наносят плодовым деревьям никакого ущерба — они не являются паразитами и не вызывают заболеваний. Но могут создать благоприятные условия для развития болезней коры и древесины, так как под их слоем задерживается влага и кора отсыревает. Кроме того, лишайники служат убежищем для различных вредителей.

Замечено, что лишайники активнее всего поселяются на ослабленных, запущенных деревьях. Поэтому, если на ваших плодовых деревьях появились их заросли, это, с одной стороны, хороший знак — у вас экологически чистое место, а с другой стороны свидетельствует о недостатке ухода и общем ослаблении растений.

Бороться с лишайниками можно как механически, так и химически. Работы проводят рано весной, до распускания почек, или осенью, после листопада. Желательно провести предварительно обрезку — санитарную, формирующую, осветляющую крону или омолаживающую.

Лишайники легче отделять от коры в сырую погоду пластиковым скребком. Предварительно расстелите под деревом кусок пленки.

Для крупных деревьев лучше пользоваться химическими средствами: опрыскиванием в период покоя известковым молоком, 10%-ным раствором железного купороса, щелока из золы. Приготовление щелока: на 10 л воды 4-6 кг свежей, желательно еще теплой золы, размешать и настоять в течение нескольких часов. Затем добавить 400 г поваренной соли.

Или на ведро воды 2,5 кг свежей золы, 400 г поваренной соли, 400 г простого зеленого мыла и 50 г скипидара.

Кроме того, разработаны специальные средства борьбы с лишайниками — лихеноциды.

Раствор при помощи опрыскивателя или большой мягкой кисти наносится на лишайники. Через 2 недели они легко счищаются.

Огород

Озимый чеснок

После нескольких неудачных сезонов, дачники часто отказываются от посадки озимого чеснока, предпочитая покупать его на рынке. Советы специалистов убедят вас вернуть чеснок на грядки.

Любой самый хороший сорт при поздней посадке (конец октября — начало ноября) будет вырождаться. При ранней посадке возможно появление даже 2-3 листков, которые зимой могут вымерзнуть, но весной, за счет мощной корневой системы, чеснок восстанавливается.

Разбирать луковицы на зубки нужно только в день посадки, иначе зубки подсыхают и очень плохо всходят.

Чтобы уменьшить пересортицу из разных сортов, зубки сортируют по цвету чешуй: на белые и фиолетовые зубки. Тогда велика вероятность, что в своей цветовой окраске чеснок созреет более-менее одновременно.

У стрелкующегося чеснока все зубки годятся на посадку: чем крупнее зубки, тем крупнее вырастает луковица. А вот у ярового чеснока (нестрелкующегося) на посадку годятся только наружные зубки, так как внутренние зубки дают меньший урожай.

Разбирая луковицы необходимо обращать внимание, чтобы на зубках не остался кусочек старого донца, так как он препятствует поступлению влаги. Зубки с остатками старого донца могут не прорасти до самой весны.

Весь посадочный материал чеснока необходимо протравить перед посадкой препаратами против болезней: Метаксил, Максим или Пенкоцеб. В баковую смесь также добавляют один из препаратов против вредителей: Алатар или Фитоверм. При отсутствии этих препаратов используют древесную золу или золу сорняков: 300 г золы на 100 л воды. Это универсальное дезинфицирующее средство против болезней и вредителей.

Для протравливания используют небольшой мешочек с камнем или другим противовесом, так как зубки легче воды, поэтому всплывают. Время замачивания — 5-6 часов, в течение которых готовят грядки.

Зубки одинакового размера садят в один рядок, так как зубки разных размеров созревают в разные сроки: сначала созревают луковицы из крупных зубков, а луковицы из мелких зубков созревают до 2-х недель позже. Глубина посадки озимого чеснока — 8-10 см от верха зубка.

Природный инсектицид

Растения против вредителей

Обращаясь к предыдущему опыту многих поколений земледельцев, следует вспомнить довольно известные нам растения, которые не только не подвергаются нашествию вредителей, но и создают некую зону безопасности для других культур.

Цветоводам хорошо известно растение дельфиниум или шпорник. Его яркие сине-фиолетовые цветы привлекают внимание своей декоративностью. Но помимо этого растение содержит сильнодействующие алкалоиды и известно во многих странах как эффективное средство против гусениц кольчатого шелкопряда и боярышницы, медяниц, личинок мелких жуков-листогрызов и гусениц на некоторых овощных культурах.

В качестве сырья для приготовления отвара используют цветы, семена и корни дельфиниума. В 10 л воды отваривают в течение часа корни (100 г), семена (400 г) и цветы (1 кг), затем полученную жидкость охлаждают и добавляют в нее 40 г хозяйственного мыла (для улучшения прилипающих качеств отвара). Не менее эффективен и порошок дельфиниума, приготовленный из высушенного сырья.

Продолжение следует.

Подготовил Юрий Руденко

Ранее в «Дачных советах» мы рассказывали о баклажанах и яблоках, луковой шелухе и мышах.