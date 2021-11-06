Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта голубцов

Если вы еще не пробовали картофельные голубцы, голубцы с айвой или яйцами, тогда советуем вам бежать на кухню, чтобы это исправить!

Картофельные голубцы

Ингредиенты: капуста — 1 кочан, картофель — 5 шт., лук — 2 шт., масло растительное — 4 ст. ложки,молоко — 250 г, сметана — 150 г, мука — 1-2 ч. ложки, сыр — 100 г, соль, перец и специи — по вкусу.

Приготовление. Очищенный картофель отварить и горячим пропустить через сито. Нарезать соломкой и обжарить на растительном масле лук. В пюре добавить лук и горячее молоко. Посолить и хорошо взбить. Отдельно залить муку сметаной, перемешать, посолить и поставить тушиться 1-2 минуты. Удалить из капусты кочерыжку и варить в соленой воде 5-7 минут, затем вынуть и разобрать на листья. Срезать утолщенные части листьев и сформовать голубцы. Выложить их на сковороду, обжарить, залить сметанным соусом. Посыпать голубцы тертым сыром и запекать в духовке 10-12 минут.

Голубцы с грибами и яйцами

Ингредиенты: капуста — 1 кочан, грибы — 200 г, лук — 2 шт., яйца — 2 шт., сметана — 300 мл, твердый сыр — 100 г, петрушка, соль и перец — по вкусу.

Приготовление. Яйца отварить вкрутую и нарезать кубиками. Грибы промыть и нарезать кусочками. Нашинкованный лук обжарить на масле, добавить нарезанные ломтиками грибы. Жарить 5-7 минут, добавить рубленую зелень, измельченные яйца. Все посолить и поперчить. Капустные листья отварить, положить на них приготовленный фарш и сформовать голубцы. Выложить голубцы в форму для запекания, залить сметаной, посыпать тертым сыром и запечь в разогретой до 180°С духовке.

Голубцы с айвой

Ингредиенты: капуста — 1 кочан, фарш — 1 кг, лук — 2 шт., рис — 100 г, айва — 2-3 шт., томат (или помидоры) — 500 мл, зелень, соль и перец — по вкусу.

Приготовление. У капусты вырезать кочан, опустить ее в кипяток и на медленном огне оставить томить, постепенно снимая уже обмякшие листья. В фарш добавить измельченный лук, зелень, соль и перец. Добавить к фаршу отваренный рис и перемешать. Спелую айву нарезать дольками. Сформовать голубцы с фаршем. На дно кастрюли выложить оставшиеся листья капусты в один слой. Сверху поместить голубцы, перекладывая их дольками айвы. Сверху вылить томат или перетертые свежие помидоры. Добавить полстакана кипятка или горячего бульона. Накрыть тарелкой голубцы так, чтобы не всплывали, и готовить на медленном огне 30-40 минут.

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