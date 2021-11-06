Портал “Дія” не будет полноценно работать в ночь на 7 ноября – в чем причина

Портал “Дія” переезжает в новый датацентр для расширения мощностей. В этой связи в ночь с субботы, 6 ноября, на воскресенье, 7 ноября, будут временно недоступны онлайн-услуги и заказ документов.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

В Минцифры советуют украинцам сгенерировать необходимые документы, в частности, COVID-сертификат заранее либо позаботиться о наличии документа в бумажном виде.

При этом отмечается, что в мобильном приложении COVID-сертификат не исчезнет и будет доступен постоянно, и его можно будет предъявлять по требованию, только не следует выходить из приложения.

Помимо этого, сертификат, созданный на портале, можно загрузить в телефон, добавить в приложение YourWallet или распечатать.

“Если вы получили COVID-сертификат в приложении заранее, он останется и будет работать, но вы не сможете его заказать снова в этот промежуток времени (с 00:00 до 07:00 7 ноября – ред.). Команда поддержки “Дии“ будет работать в аэропортах по всей стране всю ночь, чтобы помочь каждому получить COVID-сертификат и успешно улететь из страны»,

– заверили в Министерстве.

С 7:00 часов 7 ноября приложение и портал заработают в обычном режиме.

В Минцифры также пояснили, что, переезжая в новый датацентр, “Дія” увеличивает свои мощности, чтобы работать стабильнее и выдерживать еще большую нагрузку.

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