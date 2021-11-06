Новости Одессы и Одесской области

Портал “Дія” не будет полноценно работать в ночь на 7 ноября – в чем причина

Портал “Дія” не будет полноценно работать в ночь на 7 ноября – в чем причина

Портал “Дія” переезжает в новый датацентр для расширения мощностей. В этой связи в ночь с субботы, 6 ноября, на воскресенье, 7 ноября, будут временно недоступны онлайн-услуги и заказ документов.

Подписаться

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

В Минцифры советуют украинцам сгенерировать необходимые документы, в частности, COVID-сертификат заранее либо позаботиться о наличии документа в бумажном виде.

При этом отмечается, что в мобильном приложении COVID-сертификат не исчезнет и будет доступен постоянно, и его можно будет предъявлять по требованию, только не следует выходить из приложения.

Также напомним: ПриватБанк перестанет работать из-за “черной пятницы”

Помимо этого, сертификат, созданный на портале, можно загрузить в телефон, добавить в приложение YourWallet или распечатать.

“Если вы получили COVID-сертификат в приложении заранее, он останется и будет работать, но вы не сможете его заказать снова в этот промежуток времени (с 00:00 до 07:00 7 ноября – ред.). Команда поддержки “Дии“ будет работать в аэропортах по всей стране всю ночь, чтобы помочь каждому получить COVID-сертификат и успешно улететь из страны»,

– заверили в Министерстве.

С 7:00 часов 7 ноября приложение и портал заработают в обычном режиме.

Дия не будет работать

В Минцифры также пояснили, что, переезжая в новый датацентр, “Дія” увеличивает свои мощности, чтобы работать стабильнее и выдерживать еще большую нагрузку.

Читайте также:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить