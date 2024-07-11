Из-за жары одесситам придется сидеть без света дольше

Из-за жары одесситам придется сидеть без света дольше

Неутешительной новостью поделились с одесситами сегодня, 11 июля, в компании ДТЭК «Одесские электросети»: из-за аномально жаркой погоды и, соответственно возросшего дефицита электроэнергии отключения света будут длиться дольше и захватывать не только «серую», но и «светло-серую» зону графиков.

«В ближайшие дни ожидается жара по всей Украине до 40+ градусов. Поэтому дефицит электроэнергии увеличится, и мы будем вынуждены по команде НЭК «Укрэнерго» в определенные часы ограничивать одновременно 4 группы потребителей. Отключения будут происходить как в серой, так и в светло-серой зоне графиков», – сообщают энергетики на своей странице в Facebook.

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При этом в ДТЭК заверили, что «в белые часы графика свет будет гарантирован». Стоит отметить, что это слабое утешение с учетом того, что «белая» зона охватывает всего три часа, то есть в лучшем случае свет в домах одесситов будет не более 6-9 часов в сутки.

Но если свет нет и в «белой» зоне, то, отмечают в ДТЭК, возможно произошла локальная авария.

Проверить причину отсутствия электроэнергии можно в чат-боте компании Viber и Telegram, а также на сайте ДТЭК.

Напомним, сегодня, 11 июля 2024 года, стабилизационные отключения света будут действовать в течение суток, причем с 16:00 до 23:00 местные ДТЭК будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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