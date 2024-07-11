Дачні поради на липень: що саджати та як захищати рослини

Що посадити та посіяти?

Сприятливі дні для посадки та посіву у липні:

баклажани, кабачки, патисони, бобові, крес-салат, цибуля-порей, виноград, ожина, ожемалина, інжир, малина — 15, 16;

капуста, у т.ч. цвітна, петрушка на зелень — 12, 13;

полуниця, морква, пастернак і петрушка (на корінь), редис, селера, буряк, квіти з цибулин — 24;

цибуля на перо — 15-20;

перець солодкий, томати — 15-18;

шпинат — 20;

перець пекучий, аґрус — 15, 16, 20;

кріп, фенхель — 10, 11, 15, 16, 20;

квіти з насіння — 10-13;

лимонник, ківі, актинідія — 12-16.

Заборонені дні — 5-7 липня для всіх культур, 21-23 липня — для квітів, овочевих і зелених культур.

Агротехнічні заходи на липень

оранка, культивація, підгортання, розпушування — 3, 4, 22, 26, 27, 30, 31;

закладення компосту — в будь-які дні, окрім заборонених;

обрізання гілок та пагонів — 1-3, 24-31;

обприскування, знищення шкідників — 3, 4, 31;

полив (незалежно від фази Місяця) — 15, 16, 24;

щеплення — 15, 16, 20;

прополка — 3, 4, 30, 31;

внесення мінеральних добрив — 15, 16, 20;

внесення органічних добрив — 1, 24, 29.

Найбільш сприятливі дати стосуються не тільки відкритого ґрунту, а й парників, теплиць, кімнатних рослин. Пересадка рослин, як і посадка, категорично протипоказана у молодик, сонячні та місячні затемнення. Ці роботи є небажаними під Місяцем у Овні, Леві, Діві та Стрільці.

Троянди: основні помилки при живцюванні

Виростити троянду з живця не так вже й складно, але розчарувань не завжди вдається уникнути. Розглянемо основні помилки, які найчастіше роблять квітникарі-початківці.

Крім правильної підготовки живця важливо враховувати, в який час і з якої рослини він зрізаний. Чим старший материнський кущ — тим важче йде вкорінення. Маточна рослина не має бути хворою або перегодованою азотними добривами. До того ж не всі сорти троянд однаково добре вкорінюються (особливо це стосується чайно-гібридних).

Для живців підходять однорічні напівздерев’янілі пагони діаметром 5-6 міліметрів.

Оптимальний час — червень-липень, у період бутонізації або в момент повного цвітіння. Для вкорінення підходять верхня і центральна частини здорового пагона з 2 міжвузлями. Похилий зріз під кутом у 45 градусів роблять під нижньою брунькою, а прямий верхній — на 5 міліметрів вище бруньки. Верхнє листя наполовину вкорочують, а нижнє обрізають.

Ділянка для вкорінення живців має бути світлою, але без прямих сонячних променів, щоб посадковий матеріал не згорів.

Матеріал краще брати місцевий, мінімізувавши час від зрізання до посадки. Попередньо живець добу тримають у розчині стимулятора росту.

Живці не встромляють у ґрунт, а попередньо роблять прокол на кілька сантиметрів, у який вставляють живець і обтискають навколо нього ґрунт, потім накривають скляною банкою або пластиковою баклажкою.

Ґрунт під укриттям має бути весь час вологим, але не мокрим і періодично провітрюватись. Через місяць (до цього терміну зазвичай рослини вкорінюються) необхідно вранці на кілька годин знімати укриття для провітрювання. Через два тижні укриття знімають зовсім.

Якщо при знятті укриття навіть на короткий час листочки втрачають пружність і в’януть — значить, коренів у живця ще немає.

Нашатирний спирт: як правильно готувати підживлення?

Прийнято вважати, що розчин нашатирного спирту є хорошим азотним добривом. На практиці вся справа — у правильних пропорціях і компонентах.

Нашатирний спирт — вкрай нестабільна сполука. На повітрі спирт починає розкладатися, утворюючи летючий газ аміак і воду. Тому потрібно так розчиняти нашатирний спирт, щоб отримати ацетат або цитрат амонію, які перетворюють недоступні елементи мінерального живлення на доступні і не дають випаруватися азоту. Ці солі нейтральні, тому не зашкодять ґрунтовим комахам і бактеріям.

Варіант 1: 2-3 столові ложки нашатирного спирту змішати з 1 столовою ложкою сухої лимонної кислоти і розчинити в 10 літрах води.

Варіант 2: 1 столову ложку нашатирного спирту змішати з 6 столовими ложками 9-відсоткового столового оцту і 10 літрами води.

Варіант 3: 1 літр молочної сироватки змішати з 1 столовою ложкою нашатирного спирту і 10 літрами води.

По вологому ґрунту під одну рослину лити 0, 5-1 літр одного з розчинів. Якщо необхідне підживлення монофосфатом калію або кальцію, то до однієї з перерахованих сумішей додайте 1 столову ложку добрива, тоді кальцій або фосфор стануть доступними для рослин.

Бузок: що потрібно для пишного цвітіння

«Звичайно ж, квітучі гілки бузку необхідно ламати, щоб наступного року кущ зацвів ще пишніше», — подумали ви.

Важко сказати, хто автор такої дивної поради. Тому давайте розбиратися.

Квіткові бруньки у бузку формуються влітку на молодих пагонах, а цвіте кущ на торішніх приростах. Найкращі, великі й міцні суцвіття утворюються на приростах, які розташовані найближче до волотей, що вже квітнуть. Звичайно, квіткові бруньки закладуться і на бічних, слабших пагонах, але суцвіття з них виходять нехарактерні для цього сорту. Обламаний кущ формується сам, стихійно, відновлюючи втрачені частини крони завдяки сплячим брунькам, що прокидаються хаотично. Через утворені рвані рани виникає загроза зараження грибними або бактеріальними хворобами, аж до загибелі рослини.

Для пишного цвітіння бузку навесні проводять спеціальну обрізку. До того як бузок рушить у ріст, на кущі видаляють дрібні гілочки, залишаючи ті найсильніші прирости, які є сусідами з відцвілими волотями.

Старі суцвіття потрібно акуратно видаляти, щоб рослина не витрачала сили на дозрівання насіння. Хоча тут думки розходяться, багато хто вважає, що залишене на рослині насіння не чинить помітного впливу на якість і кількість нових квіткових бруньок.

Фосфор: коли добрива приносять шкоду?

Вираз «кашу маслом не зіпсуєш» при підживленні рослин використовувати не можна. Усе має бути в міру.

Надлишок фосфору так само шкідливий для рослин, як і нестача. Він може призвести до ураження листя залізним хлорозом. Зловживання фосфором призводить до того, що коріння рослин перестає засвоювати марганець і залізо, також порушується мікробіологічний склад ґрунту. У результаті рослини можуть перестати засвоювати воду та живлення.

Ягідний сезон: як зібрати врожай без втрат

Передчасний або запізнілий збір ягід погіршує їхній зовнішній вигляд, що негативно позначається на смакових якостях та лежкості.

Збирати ягоди полуниці треба щоранку: у цей час вони міцніші і краще зберігаються при перевезенні. Полуницю потрібно зривати з плодоніжкою. Лісову суницю можна збирати без плодоніжки, але тоді її необхідно швидко з’їсти або переробити, інакше вона пустить сік.

Через швидке обсипання ягоди малини збирають щодня. Найкращий час для збору — коли ягоди легко знімаються з плодоніжки. Заздалегідь приготуйте тару для червивих ягід, щоб вони не потрапили на землю, бо вони містять в собі личинки малинового жука.

Для багатьох сортів чорної смородини характерне неодночасне дозрівання та осипання ягід. Тому з їхнім збиранням зволікати не можна.

Ягоди червоної смородини добре тримаються тривалий час на гроні навіть після дозрівання. Знімати ягоди як червоної, так і чорної смородини краще разом із гроном.

Для переробки ягоди аґрусу збирають недозрілими, а для їжі у свіжому вигляді — коли вони набувають характерного для сорту забарвлення. На жаль, ягоди багатьох сортів швидко обсипаються.

Тератоморфоз: чому томати ростуть потворними?

Досить часто можна бачити на томатних кущах плоди, на верхівках яких з’являються глибокі зморшки, борозни, рубці, що зливаються в хитромудрі маски. По-науковому це явище називається тератоморфоз, а на сленгу овочівників — «котяча морда».

По суті це вважається захворюванням, на щастя, не інфекційним. Точніше, йдеться про фізіологічне порушення, яке спотворює зовнішність помідорів, псує товарний вигляд.

Груба деформація виникає через нерівномірну швидкість росту окремих ділянок плода, тому шкірка і м’якоть під нею деформуються, гладка поверхня змінюється на звивини і коркові коричнюваті рубці. Тератоморфоз притаманний тільки плодам, а не стеблам і листю помідорів.

Основні причини захворювання такі.

Час. У гонитві за раннім урожаєм краще не прагнути висівати насіння і висаджувати розсаду томатів, поки не склалися умови.

Погода. «Гримаса» може виникнути, якщо на момент, коли молоді рослини вже розвинули квіткові бруньки, температура знижується нижче 15 градусів. Низька інтенсивність освітлення і різкі перепади температури на початку сезону — теплі дні та холодні ночі — теж збільшують ризик деформації майбутніх помідорів. Тому тератоморфоз найчастіше зустрічається на плодах, які першими з’явилися на рослині та формувалися в нестабільних погодних умовах.

Зелені операції. Надмірне одночасне видалення пасинків, обрізка зайвих гілок і листя, надлишок азотних мінеральних добрив також може спотворювати плоди.

Тератоморфоз більш властивий великоплідним томатам, бо в них більше сім’ядоль, які формуються неодночасно, у більш розтягнутий термін, що збільшує вірогідність стресу, і відповідно, порушень.

Якщо деякі (поки ще зелені) помідори вже мають «котячу морду», а це помітно вже на маленькій зав’язі, їх краще видалити, щоб не відтягували на себе живлення. Але якщо плоди вже визріли, їх можна використовувати для приготування томатного соку.