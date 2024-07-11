В Одессе открыли еще 5 пляжей – какие именно

Об этом сообщил сегодня, 11 июля, глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По информации Кипера, в число дополнительных официально открытых пляжных участков в Одессе, в частности, вошли такие пляжи:

Итака;

Ибица;

Зебра;

Паблик;

Гранд Петин.

При этом глава ОВА отметил, что по мере прохождения проверок список открытых одесских пляжей будет дополняться.

Он также обращает внимание отдыхающих на то, что во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов и в темное время суток пребывание людей у моря запрещено.

Как сообщалось, первым официально открытым для посещения одесским пляжем в этом году стал Калетон – его открыли 8 июня.

А 1 июля стало известно об открытии еще четырех дополнительных зон для купания.

Также сообщалось, что всего в планах ОВА – открыть около 20 пляжей в Одессе и Одесском районе, а также одну лагуну в Измаильском районе.

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