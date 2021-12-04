Дачные советы декабря: календарь работ, выращиваем цитрусы и картофель

Рассказываем о том, какими работами следует заняться на приусадебном участке в декабре: что необходимо успеть.

Традиционно зимние хлопоты на даче сводятся к снегозадержанию, но о снеге в декабре одесситы могут только мечтать. Осень была практически без существенных осадков, и сейчас еще не поздно провести влагозарядковые поливы в садах и особенно на виноградниках. Также нелишними будут искореняющие опрыскивания против болезней и вредителей, которые проводят только при положительных температурах.

КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ

Цитрусовые зимой

Грейпфруты, лаймы, апельсины, лимоны и мандарины — вечнозеленые растения, поэтому даже зимой, когда они не цветут и не плодоносят, нуждаются в хорошем освещении.

Если помещение очень светлое, то температура в нем может подниматься до 15-18оС. Если света не очень много, цитрусовые лучше поставить в более прохладное место с температурой 5-10оС. Здесь полив следует несколько сократить и поливать лишь после того, как субстрат просохнет на глубину примерно сантиметр.

Запомните основное правило: в период покоя растений температура воздуха должна быть ниже, чем в период роста. Хорошо, если в ночное время суток температура на 2-3оС ниже, чем днем. К резким скачкам температуры относительно спокойно относятся только кактусы и суккуленты, так как они приспособлены к перепадам температуры в естественных условиях.

Большинство комнатных растений переносят повышенную или пониженную температуру лишь непродолжительное время.

КРАСИВАЯ УСАДЬБА

Каждому виду своя мульча

Для зимнего мульчирования хвойных и вечнозеленых торф и древесные опилки нужно использовать с осторожностью.

В мульчировании торфом и опилками есть свои плюсы и минусы. И опилки, и торф можно использовать для зимнего мульчирования. Торф улучшает структуру почвы, особенно тяжелой, немного подкисляет ее, что для хвойных особенно важно. Также торф хорошо защищает почву от солнечных лучей и сохраняет в ней влагу.

Надо помнить, что торф, особенно верховой, при высыхании может образовывать корку, которая плохо промачивается водой. Для мульчирования лучше использовать низинный торф.

Что касается опилок, то их лучше смешивать с компостом, или впоследствии обогащать почву азотными удобрениями, так как опилки понижают почвенное плодородие.

Главное, что нужно помнить при зимнем мульчировании хвойных и вечнозеленых — слой мульчи не должен доходить до стволов или стеблей растений, во избежание их загнивания.

ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ

Вносим перегной и листья

Из опавших листьев нельзя получить питательное удобрение для растений, но можно создать хорошее средство для увеличения плодородия почвы.

Вносить в почву перегной осенью можно под весеннюю посадку таких растений, как огурцы, картофель, капуста (исключая брюссельскую и кольраби), салат и овощные культуры, продукцией которых являются листья или остальные вегетативные органы. Свеклу, морковь, сельдерей, редис, редьку, помидоры, лук можно сеять только на второй год после внесения перегноя, а фасоль и горох — на третий.

Для листового перегноя лучше всего отбирать опад лиственных деревьев, кроме содержащих дубильные вещества — дуб, грецкий орех. Листья ясеня, бука, березы, вишни, вяза, дуба, тополя и ивы быстро разлагаются (их используют без измельчения) и содержат большое количество азота и кальция.

Листья ягодных кустарников, боярышника, клена и каштана разлагаются медленно (их надо обязательно измельчать) и содержат совсем немного азота и кальция.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно успеть сделать на приусадебном участке до начала холодов.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Послойная посадка нежелательна

Примесь, независимо от ее состава, нельзя класть слоями в яму, предназначенную для посадки деревьев, а следует предварительно перемешать с основным составом земли.

Если почва тяжелая и глинистая, то примесь к ней «легкой» торфяной земли очень полезна. Ежели почва легкая, то примешивать к ней торф не рекомендуется уже ввиду сухости почвы, ибо торф, раз затвердевший, служит плохим провод­ником воды.

При недостатке подходящей земли для удобрения почвы можно снять верхний слой земли (на которой, по всей вероятности, растет трава), дающий органические удобрения неплодородной земле.

Вообще всякое удобрение всегда следует предварительно перемешать с основной почвой. Ежели почва глинистая, то следует брать торф; ежели она песчаная и неплодородная, то надо снять верхний слой земли, покрытый травою, изрубить его и перемешать с землей для посадки.

Смесь торфа с песком — очень плохое удобрение для фруктовых деревьев.

«Друг животных», 1892, №№9, 10.

ПРИРОДНЫЙ ИНСЕКТИЦИД

Растения против вредителей

Обращаясь к предыдущему опыту многих поколений земледельцев, следует вспомнить довольно известные нам растения, которые не только не подвергаются нашествию вредителей, но и создают некую зону безопасности для других культур.

Успешно уничтожает тлю и различных гусениц раствор обыкновенной столовой горчицы (6-10 столовых ложек заваривают в небольшом количестве воды и затем разводят этот концентрированный отвар в 10 литрах воды). Горчица также поможет избавиться от слизней и садовых улиток. Для этого междурядья обрабатывают раствором из 100 граммов горчицы и 10 литров воды. В сухую и тихую погоду можно также вечером просеять порошок горчицы сквозь сито прямо на грунт между грядками (100 граммов порошка на 1 квадратный метр).

Перец горький тоже давно известен как надежное средство против тли, трипсов, медяниц, мелких гусениц и различных личинок. Настоем из 0,5 килограмма его плодов и 10 литров воды опрыскивают фруктовые насаждения.

(Окончание следует.)

СВЕРЯЕМСЯ С ЛУНОЙ

Агротехнические мероприятия на декабрь:

вспашка, культивация, окучивание, рыхление — 22-25, 31;

закладка компоста — 29, 30;

обрезка ветвей и побегов — 1, 23-31;

опрыскивание, уничтожение вредителей — нет;

полив (вне зависимости от фазы Луны) — 10, 11, 20, 21, 29, 30;

прививка — 6, 10, 11;

прополка — 31;

внесение минеральных удобрений — 6, 10, 11, 15;

внесение органических удобрений — 20, 21, 29, 30.

Когда и что посадить и посеять?

Благоприятные дни для посадки и посева в декабре:

шпинат — 6;

укроп, фенхель — 6, 7, 18;

кресс-салат, огурцы, петрушка на зелень — 10;

щавель — 10, 15;

лук на перо, перец жгучий — 6, 13;

помидоры, чеснок — 13;

лук-порей — 13, 17, 18;

анютины глазки — 10, 11;

абрикос, айва, груша, вишня, персик, рябина, арония, слива, алыча, яблоня — 15;

виноград — 17, 18;

грецкий орех, лещина — 15-18;

земляника, клубника, гиацинт, цветы из луковиц, морковь, пастернак и петрушка на корень, сельдерей, свекла — 20, 21;

ирга, калина, инжир, облепиха, хурма, алыча — 15, 20, 21;

черешня — 15, 22, 23.

Запрещенные дни — 3-5 декабря для всех культур, 8, 9 декабря для цветов, овощных и зеленных культур.

КАРТОФЕЛЕВОДСТВО

Размер имеет значение

Недопустима посадка картофеля мелкими клубнями, поскольку они могут быть собраны с больных растений. Хотя внешне они не имеют никаких признаков, однако болезни способны проявляться летом во время роста.

Использовать для посадки клубни от продовольственного картофеля нежелательно, так как велик риск недополучить урожай, но главное — занести на свой участок какую-либо инфекцию.

Если осенью после уборки картофеля не была сделана калибровка клубней, это делается весной, перед посадкой. Прежде всего следует удалить больные и явно нестандартные (мелочь до 25 граммов и крупные — свыше 80 граммов). Каждую фракцию высаживают отдельно. Делается это для того, чтобы правильно рассчитать густоту посадки и обеспечить равномерность всходов. В обязательном порядке обеспечьте предпосевной прогрев клубней, что способствует повышению урожая.

Подготовил Юрий Руденко

Ранее мы давали советы дачникам и рассказывали о яблоках, баклажанах, луковой шелухе и мышах.