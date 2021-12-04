В работе центров вакцинации в Одессе произошли изменения – обновленный список адресов

На этих выходных в график работы центров массовой вакцинации в Одессе внесены изменения. Об этом информирует департамент здравоохранения Одесского городского совета. Так, в Суворовском районе центр вакцинации из ТЦ Depot переместится в ТЦ «Семья» на ул. Семена Палия. Также вновь будет работать центр массовой вакцинации в парке Горького.

Где сделать прививку от коронавируса в Одессе 4 и 5 декабря

В субботу, 4 декабря, и воскресенье, 5 декабря, в Одессе будут работать центры массовой вакцинации от COVID-19 по таким адресам:

с 9:00 до 20:00:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. Семена Палия, 93А, ТЦ «Семья»;

ул. Паустовского, 14, гипермаркет «Эпицентр»;

ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;

пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;

с 9:00 до 18:00:

Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;

ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;

ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;

ул. Левитана, 62, ЦПМСП №4 (в здании КДЦ №20);

пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;

парк Горького, вход со стороны улицы Героев Крут (ул. Терешковой);

c 10:00 до 17:00:

Международный аэропорт «Одесса».

Кроме того, на Старосенной площади можно сделать прививку в вакцинальном трамвае.

Как сообщает горздрав, в центрах массовой вакцинации в достаточном количестве доступны вакцины Comirnaty/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac, одобренные Всемирной организацией здравоохранения как гарантированно качественные, эффективные и безопасные.

Вакцинация проводится бесплатно, при себе следует иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. Для заполнения международного свидетельства о вакцинации после получения второй дозы вакцины нужен загранпаспорт.

По состоянию на 3 декабря 2021 года, в Одессе сделано 786 912 прививок от COVID-19. Среди всех привитых за все время вакцинальной кампании не зарегистрирован ни один случай тяжелых осложнений после прививки.

Заболеваемость COVID-19 в Одессе еще высокая

Также в горздраве отмечают, что несмотря на тенденцию к снижению числа новых случаев COVID-19, заболеваемость в Одессе остается высокой. Так, по состоянию на 3 декабря, коронавирус выявили у 220 одесситов. В опорных стационарах города находятся 511 пациентов с COVID-19, из них 412 – в тяжелом состоянии, 31 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, что лучшей защитой от заболевания COVID-19 и тяжелого течения болезни является вакцинация. По данным статистики, около 95% пациентов, госпитализированных в опорные стационары Одессы в тяжелом состоянии, не были привиты. Кроме того, для вакцинированных людей смягчаются карантинные ограничения.

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Ранее сообщалось, что в Одессе открыли центр вакцинации от коронавируса в Арабском культурном центре (мечети) на Ришельевской.