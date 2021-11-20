Дачные советы: что нужно успеть до начала зимы?

Первая теплая половина ноября весьма мягко способствовала активному листопаду. расскажем, что нужно успеть сделать на приусадебном участке до начала зимы?

Листовой опад лучше не сжигать, а вернуть обратно в почву. После чего можно и погреться, перекапывая освободившиеся грядки и приствольные круги. При этом комья земли не стоит разбивать, за вас это сделает мороз. Прежде чем окончательно законсервировать дачу, соберите последний поздний урожай айвы и хурмы. Последняя, у счастливых обладателей этого экзота, уродила весьма неплохо.

Воды много не бывает

Влагозарядковый полив лучше проводить как можно позже, чтобы не спровоцировать распускание зимующих глазков.

При влагозарядковом поливе воды много не бывает, ведь необходимо промочить почву ниже корнеобитаемого слоя — на один метр и глубже. Причем объем воды при таком поливе может быть даже больше, чем за все вместе взятые поливы прошедшего сезона.

Зачем увлажнять почву на такую большую глубину? При увлажнении корне­обитаемого слоя и нижерасположенных слоев повышается теплопроводность почвы, и зимой тепло из нижних теплых горизонтов почвы поднимается к корнеобитаемым слоям, создавая преграду холоду, который идет сверху. Поэтому сухая почва, обладая низкой теплопроводностью, промерзает гораздо сильнее. Кроме того, создается запас воды в почве для хорошего весеннего старта.

Особенно тщательно нужно отнестись к влагозарядковому поливу на молодых виноградниках, так как корневая система у них еще не сформировалась и находится слишком высоко, поэтому есть вероятность подмерзания. Известно, что влажность корнеобитаемого слоя должна составлять около 100%, но только 1% всей влаги виноград использует на образование и строение пластических веществ, а 99% куст расходует на испарение, охлаждение и дыхание.

Для ленивых дачников

Внимание парковым розам

Известный розовод Николай Васильевич Громлюк, коллекция роз которого насчитывала более 500 сортов, любил говорить о неприхотливых растениях — специально выращиваю для ленивых дачников.

Именно так можно сказать о парковых розах, которые прекрасно подходят для цветника выходного дня и доставят минимум хлопот для дачников. Они наиболее неприхотливы к почвенным условиям, морозоустойчивы (не требуют укрытия на зиму). Зацветают парковые розы недели на две раньше, чем представители других садовых групп. Уже ранней весной их крупные, обильно цветущие кусты выделяются из общей массы зеленых насаждений.

Такие розы желательно размещать по периметру участка. Они не только служат прекрасным фоном и отличной изгородью, но и защищают от ветра более теплолюбивые сорта.

Комнатные цветы

Подготовка к зимовке

Если цветы открытого грунта практически готовы к зимней «спячке», то комнатные цветы лишь замедляют свое развитие и им нужна наша помощь.

Опрыскивание против болезней и вредителей удобно совмещать с внекорневыми подкормками.

Если у растения начали увядать листья, почва приобрела неприятный кислый запах, а на ее поверхности образовалась плесень, — это симптомы избыточного полива.

Скрученные края и коричневые кончики листьев, а также сморщенные листья свидетельствуют о том, что растению слишком жарко или воздух в комнате чересчур сухой.

Обязательно до наступления периода покоя обрежьте все больные и увядшие части растений.

Чем темнее место зимовки, тем меньше нужно поливать растения, но все же их корневая система не должна полностью пересыхать.

Не забывайте в относительно теплые дни проветривать комнаты, а в морозные ночи закрывать окна.

В неотапливаемых помещениях комнатные растения поливайте очень умеренно отстоявшейся водой.

Азалии (рододендроны) на 4-6 недель поставьте в прохладное, хорошо проветриваемое мест, чтобы прекратился процесс образования бутонов.

В одной таблетке аспирина содержится ацетилсалициловая кислота, которая хорошо укрепит иммунитет растений. Таблетку развести в 1 л отстоянной воды и опрыскать растения 1 раз в месяц.

Красивая усадьба

Каждому виду своя мульча

Для зимнего мульчирования хвойных и вечнозеленых нельзя использовать торф и древесные опилки.

В мульчировании торфом и опилками есть свои плюсы и минусы. И опилки, и торф можно использовать для зимнего мульчирования. Торф улучшает структуру почвы, особенно тяжелой, немного подкисляет ее, что для хвойных особенно важно. Также торф хорошо защищает почву от солнечных лучей и сохраняет в ней влагу.

Надо помнить, что торф, особенно верховой, при высыхании может образовывать корку, которая плохо промачивается водой. Для мульчирования лучше использовать низинный торф.

Что касается опилок, то их лучше смешивать с компостом, или впоследствии обогащать почву азотными удобрениями, т.к. опилки понижают почвенное плодородие.

Главное, что нужно помнить при зимнем мульчировании хвойных и вечнозеленых — слой мульчи не должен доходить до стволов или стеблей растений, во избежание их загнивания.

Ранее мы рассказывали о дачных советах ноября: календарь работ, озимый чеснок, борьба с вредителями.

Плодородие почвы

Вносим перегной и листья

Из опавших листьев нельзя получить питательное удобрение для растений, но можно создать хорошее средство для увеличения плодородия почвы.

Вносить в почву перегной осенью можно под весеннюю посадку таких растений как огурцы, картофель, капуста (исключая брюссельскую и кольраби), салат и овощные культуры, продукцией которых являются листья или остальные вегетативные органы. Свеклу, морковь, сельдерей, редис, редьку, помидоры, лук можно сеять только на второй год после внесения перегноя, а фасоль и горох — на третий.

Для листового перегноя лучше всего отбирать опад лиственных деревьев, кроме содержащих дубильные вещества — дуб, грецкий орех. Листья ясеня, бука, березы, вишни, вяза, дуба, тополя и ивы быстро разлагаются (их используют без измельчения) и содержат большое количество азота и кальция.

Листья ягодных кустарников, боярышника, клена и каштана разлагаются медленно (их надо обязательно измельчать) и содержат совсем немного азота и кальция.

Полезно знать

Виноград не любит перегруза

Ситуация, когда растения ломятся от урожая, а рука не поднимается проредить лишнюю завязь, знакома как садоводам, так и виноградарям. Если деревья в состоянии сбросить лишнее, то виноград от перегруза может пострадать.

Чем больше побегов остается на кусте, тем хуже условия для развития каждого из них. У сортов винограда с различными сроками созревания реакция на перегрузку не одинаковая. Например, сверхранние и ранние сорта, дающие спелые грозди уже в конце июля, если вы даже чуть перегрузили, потери будут невелики. Разве что на одном из кустов сбор задержится на неделю. А вот на сортах позднего и очень позднего сроков созревания — они вообще не дадут урожая, ни текущего, ни будущего!

Каждый сверхнормативный побег, не выломанный смолоду (хрупким, зачаточным) позднее можно удалить только с помощью секатора и не безболезненно для растения.

Обломку бесплодных побегов с целью прореживания куста проводят за месяц до цветения (первая декада мая). Первые 3-4 побега у основания плодовой стрелки не обламывают, независимо от того, есть на них соцветия или нет. Эти побеги следующей весной используют для формировки рукавов.

Природный инсектицид

Растения против вредителей

Обращаясь к предыдущему опыту многих поколений земледельцев, следует вспомнить довольно известные нам растения, которые не только не подвергаются нашествию вредителей, но и создают некую зону безопасности для других культур.

Некоторые культурные растения тоже отлично зарекомендовали себя в качестве инсектицидных средств. Например, чеснок успешно помогает в борьбе с тлей и паутинным клещом, повреждающими капусту, огурцы и бобы. Для этого кашицу из 150-200 г головок чеснока разводят в 10 л воды и опрыскивают растения. Тля и клещи вскорости погибают. Чеснок также предохраняет помидоры от фитофторы.

Вместо него для обработки грядок также можно применить луковую шелуху (полведра шелухи заливают горячей водой 65оС, полностью наполнив ведро; через сутки процеживают и добавляют такую же часть воды).

Продолжение следует.

Сад

Лучше то, что помоложе

Начинающие садоводы часто ищут ответ на вопрос: какие саженцы лучше сажать?

Совет однозначный: лучше то, что помоложе! Размер корневой системы у однолеток и двухлеток примерно одинаковый. Но не забывайте, что у последних мощная надземная часть, следовательно, и больше листовых почек, которые в процессе роста требуют больше питания. Так что предпочтение следует отдавать однолеткам, которые и приживаются лучше, и прирост дают побольше после пересадки с питомника на постоянное место.

Садоводам на заметку

Подмечено, что деревья, растущие вблизи теплотрасс, лучше развиты, чем другие, растущие без «подогрева» корней.

При температуре 7-10 о С первыми на потепление отзываются корни.

С первыми на потепление отзываются корни. Общий диаметр корневой системы плодовых деревьев в 1,5-2 раза превышает проекцию кроны.

Почти целый месяц весной дерево живет расходуя свои прошлогодние запасы. Благодаря им набухают почки, быстро растут листья, развиваются бутоны. Если точек роста слишком много, при небольших запасах, то полезна санитарная обрезка — удаление устаревших и слабых ветвей. Тогда снабжение оставшихся усилится и рост их станет интенсивней.

Добиться очень раннего плодоношения можно путем превращения любого дерева в карликовое. Для этого весной аккуратно вырезают 5-10-ти см кольцо коры на шамбе деревца, переверорачивают его и ставят обратно, замотав п/э лентой. Такая «трансплантация» затруднит отток соков из ветвей к корням, способствуя заложению плодовых почек. К сожалению, срок действия кольца не более 2-3 лет, а затем операцию следует повторить.

Хорошо забытое старое

Обдымленный лук не прорастает

Часто случается, что лук начинает прорастать зимою, загнивает и, таким образом, делается негодным к употреблению в пищу.

Для предотвращения порчи лука рекомендуется следующий простой способ его сохранения. Высушенные луковицы всыпают в мешки или в сетки и вешают в дыму на двое-трое суток, что легко устроить в крестьянской бане. Дым нисколько не повлияет на вкус лука, но луковицы от пребывания в дыму станут твердыми и неспособными к прорастанию. Держать луковицы после обдымления следует в сухом месте.

«Друг животных» (1894, № 2).

Подготовил Юрий Руденко

Ранее в «Дачных советах» мы рассказывали о борьбе с вредителями и выращивании томатов.