В Одессе выпал первый снег (видео, фото)

Субботним утром, 4 декабря 2021 года, в Одессе пошел мокрый снег – первый снег этой зимы. Правда, снег…Как бы это сказать, еще не совсем зимний: он мокрый и быстро тает. Но сам факт!..
С первым снегом, одесситы!
Горожане активно делятся в соцсетях радостным (все же радостным, да?) событием:
Этот день настал;
В Одессе первый снег;
Синоптики на этот раз не прогадали;
Для тех, кто еще не выглянул в окно – на улице уже посыпает мокрым снегом
Также одесситы активно делятся фото и видео. Не остался в стороне и наш корреспондент. В общем, с первым снегом, одесситы!
Декабрьнуло😍☃️
Радуетесь снегу?)
За видео благодарим @Sasha_pro2021
Опубликовано Подслушано Одесса Пятница, 3 декабря 2021 г.
Одесса, с первым снегом.
Хорошо в такую погоду лежать под тёплым одеялом , пить вкусный горячий чай и думать…. , думать о почти прошедшем годе. Я наверно не исключение, и хочу чтоб этот год быстрей закончился, в нем чтоб остались все болезни, карантины, переживания.
Опубликовано Людмилой ЛИТВИНЕНКО Пятница, 3 декабря 2021 г.
Между тем, если в Одессе пока что преобладает дождь и плюсовая температура, то север Одесской области, в частности, город Подольск, этой ночью покрылись почти полноценным снежным покровом.
Мокрый снег фиксировали и в Раздельной.
Водителей просят быть внимательными на дорогах
Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня в Одессе и Одесской области ожидается прохладная погода и осадки. Даже о гололедице предупреждали.
А в Патрульной полиции Одесской области предупреждают о сложной ситуации на дорогах и просят водителей быть особенно внимательными: соблюдать необходимую дистанцию, не нарушать скоростной режим, двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями, а в случае сильного дождя или снегопада остановиться и переждать непогоду.
Фото: скриншоты с видео из соцсетей