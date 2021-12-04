В Одессе выпал первый снег (видео, фото)

Субботним утром, 4 декабря 2021 года, в Одессе пошел мокрый снег – первый снег этой зимы. Правда, снег…Как бы это сказать, еще не совсем зимний: он мокрый и быстро тает. Но сам факт!..

С первым снегом, одесситы!

Горожане активно делятся в соцсетях радостным (все же радостным, да?) событием:

Этот день настал; В Одессе первый снег; Синоптики на этот раз не прогадали; Для тех, кто еще не выглянул в окно – на улице уже посыпает мокрым снегом

Также одесситы активно делятся фото и видео. Не остался в стороне и наш корреспондент. В общем, с первым снегом, одесситы!

Декабрьнуло😍☃️ Радуетесь снегу?) За видео благодарим @Sasha_pro2021 Опубликовано Подслушано Одесса Пятница, 3 декабря 2021 г.

Одесса, с первым снегом.

Хорошо в такую погоду лежать под тёплым одеялом , пить вкусный горячий чай и думать…. , думать о почти прошедшем годе. Я наверно не исключение, и хочу чтоб этот год быстрей закончился, в нем чтоб остались все болезни, карантины, переживания. Опубликовано Людмилой ЛИТВИНЕНКО Пятница, 3 декабря 2021 г.

Между тем, если в Одессе пока что преобладает дождь и плюсовая температура, то север Одесской области, в частности, город Подольск, этой ночью покрылись почти полноценным снежным покровом.

Мокрый снег фиксировали и в Раздельной.

Водителей просят быть внимательными на дорогах

Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня в Одессе и Одесской области ожидается прохладная погода и осадки. Даже о гололедице предупреждали.

А в Патрульной полиции Одесской области предупреждают о сложной ситуации на дорогах и просят водителей быть особенно внимательными: соблюдать необходимую дистанцию, не нарушать скоростной режим, двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями, а в случае сильного дождя или снегопада остановиться и переждать непогоду.

Фото: скриншоты с видео из соцсетей