Новости Одессы и Одесской области

В Одессе выпал первый снег (видео, фото)

В Одессе выпал первый снег (видео, фото)

Субботним утром, 4 декабря 2021 года, в Одессе пошел мокрый снег – первый снег этой зимы. Правда, снег…Как бы это сказать, еще не совсем зимний: он мокрый и быстро тает. Но сам факт!..

С первым снегом, одесситы!

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Горожане активно делятся в соцсетях радостным (все же радостным, да?) событием:

Этот день настал;

В Одессе первый снег;

Синоптики на этот раз не прогадали;

Для тех, кто еще не выглянул в окно – на улице уже посыпает мокрым снегом

Также одесситы активно делятся фото и видео. Не остался в стороне и наш корреспондент. В общем, с первым снегом, одесситы!

Первый снег в Одессе2

Первый снег в Одессе

 

Декабрьнуло😍☃️

Радуетесь снегу?)

За видео благодарим @Sasha_pro2021

Опубликовано Подслушано Одесса Пятница, 3 декабря 2021 г.

 

 

Одесса, с первым снегом.
Хорошо в такую погоду лежать под тёплым одеялом , пить вкусный горячий чай и думать…. , думать о почти прошедшем годе. Я наверно не исключение, и хочу чтоб этот год быстрей закончился, в нем чтоб остались все болезни, карантины, переживания.

Опубликовано Людмилой ЛИТВИНЕНКО Пятница, 3 декабря 2021 г.

 

 

Между тем, если в Одессе пока что преобладает дождь и плюсовая температура, то север Одесской области, в частности, город Подольск, этой ночью покрылись почти полноценным снежным покровом.

Мокрый снег фиксировали и в Раздельной.

Первый снег в Подольске

Первый снег в Подольске. Фото: скриншот с видео из соцсетей

Водителей просят быть внимательными на дорогах

Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня в Одессе и Одесской области ожидается прохладная погода и осадки. Даже о гололедице предупреждали.

А в Патрульной полиции Одесской области предупреждают о сложной ситуации на дорогах и просят водителей быть особенно внимательными: соблюдать необходимую дистанцию, не нарушать скоростной режим, двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями, а в случае сильного дождя или снегопада остановиться и переждать непогоду.

Фото: скриншоты с видео из соцсетей

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Редакция ПРОФИЛЬ

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