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В Одессе ограничат проезд возле парка Шевченко – когда и почему

В Одессе ограничат проезд возле парка Шевченко – когда и почему

Завтра, 21 ноября 2021 года, в Одессе временно запретят парковку и ограничат движение транспорта в районе парка Шевченко.

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Как пояснили в пресс-службе мэрии, в этот день город отметит День Достоинства и Свободы.

“В этом году отмечается восьмая годовщина начала массовых акций гражданского протеста, которые произошли во время Революции Достоинства (ноябрь 2013-го-февраль 2014 года), также проходит чествование гражданского подвига участников Оранжевой революции и Революции Достоинства.

По случаю Дня Достоинства и Свободы 21 ноября 2021 года в 10:00 в парке им. Т.Г. Шевченко состоится ритуал возложения цветов к памятнику Кобзарю”,

– говорится в сообщении.

В связи с проведением ритуала возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко с 08:00 до 10:30 21 ноября будет временно запрещена парковка и прекращено движение транспорта на участке от дома №24 до дома №36 по улице Маразлиевской и Сабанскому переулку.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что с 22 ноября по 29 декабря из-за ремонта магистрального водопровода в Одессе закроют движение автотранспорта на улице Осипова. На это время изменят свой маршрут некоторые автобусы и троллейбус №3.

Также в мэрии информировали, что из-за ремонтных работ в течение ноября будет частично закрыто движение транспорта на Александровском проспекте.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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