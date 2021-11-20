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Нацбанк ввел в обращение еще две памятные банкноты к 30-летию Независимости Украины

Нацбанк ввел в обращение еще две памятные банкноты к 30-летию Независимости Украины

Национальный банк Украины (НБУ) вводит в обращение две памятные банкноты номиналом 20 и 200 гривен, посвященные 30-летию Независимости Украины.
Об этом рассказали в пресс-службе НБУ.

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Памятные банкноты воспроизводят дизайн обычных банкнот, но в то же время имеют важное отличие – на их лицевой стороне нанесена айдентика (символика) к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

Надпись “30 лет Независимости Украины” сделана специальной краской и меняет цвет, если изменить угол наклона банкноты.

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Памятная банкнота номиналом 20 гривен соответствует образцу 2014 года, но ее дизайн включает все элементы защиты образца 2018 года. Размер банкноты – 69×130 мм. На лицевой стороне остается изображение Ивана Франко, а основной рисунок оборотной стороны – изображение здания Львовского оперного театра.

Памятная банкнота номиналом 200 гривен включает в себя все элементы защиты 200-гривневой банкноты образца 2019 года. Ее размер – 75×148 мм. НБУ также сохранил основной рисунок лицевой стороны, где, как и на образце 2019 года, изображен портрет Леси Украинки. А основной рисунок обратной стороны – изображение въездной башни Луцкого замка.

Обе памятные банкноты можно заказать онлайн, через интернет-магазин Нацбанка и приобрести в банках-дистрибьюторах (Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк и ТАСкомбанк). “Двадцатка” обойдется в 34 грн, а “двухсотка” – в 214. Тираж обоих банкнот – 30 тыс. штук.

Напомним, ранее Нацбанк ввел в обращение памятные банкноты в 100 и 500 грн.

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Фото пресс-службы НБУ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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