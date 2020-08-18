COVID-19: что нужно знать о вакцине и эффективности тестов?

Несмотря на жару, количество заболеваний COVID-19 в Украине растет. Поэтому сейчас многих интересует, как в мире обстоят дела с вакциной от коронавируса и какие прогнозы по заболеванию на ближайшее время дают ученые?

Когда появится вакцина от коронавируса?

В обычное время на полный цикл тестирования вакцины уходит около 10 лет. Однако в условиях пандемии на это нет времени, и исследователи рассчитывали создать прививку от нового коронавируса уже через полтора года. Сейчас в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, клинические испытания проходят 26 вакцин. А 11 августа стало известно о завершении испытаний и регистрации вакцины от коронавируса, над которой работали российские ученые. Правда, мировая медицинская общественность относится к этому с достаточной долей скепсиса. Эксперты сомневаются в надежности и эффективности вакцины – они считают, что некоторые этапы испытаний могли быть пропущены, чтобы ускорить разработку. Кроме того, ученых интересует, насколько вакцина будет эффективной, ведь вирус постоянно мутирует.

Что же касается европейских разработок, то вирусологов смущает один момент, который усложняет разработку вакцины. Когда протестировали тех, кто недавно перенес COVID-19, выяснилось, что количество антител в их крови со временем снижается. Это может привести к тому, что разработанная вакцина окажется малоэффективной для предотвращения заболевания. Тем не менее создание вакцины идет полным ходом: в университетской клинике Тюбингена в Германии проходят тестирование 4000 добровольцев. Исследования идут также в испытательных центрах в Женеве, Ганновере, Мюнхене, в Великобритании и Китае. Китайские ученые в скором времени собираются приступить к заключительным испытаниям вакцины от коронавируса, которые пройдут в Саудовской Аравии.

Украина также работает над созданием своей вакцины, причем достаточно успешно. Вполне возможно, что вскоре к процессу подключатся турецкие ученые.

Почему «врут» тесты?

Чтобы лечение было успешным, необходимо своевременно выявить коронавирус, однако это происходит не всегда. Как утверждают в Министерстве здравоохранения Украины, примерно четвертая часть ПЦР-тестов дают недостоверный результат. И причина этого вовсе не в плохом качестве тестов, а в том, где «поселился» вирус.

Иногда решающее значение имеет то, откуда у человека брали мазок для анализа. Если мазок берут из горла, а вирус уже успел спуститься в нижние дыхательные пути, то, конечно, тест покажет отсутствие заболевания. Ведь мазок эффективен в самом начале заражения, но если у человека уже развилась пневмония, то искать вирус нужно непосредственно в легких. Именно поэтому ПЦР-тесты иногда показывают неправильную картину.

Кроме того, как считают медики, мешает обнаружить вирус также курение, которое сильно тормозит выделение вирусной РНК. Не менее успешно «маскируют» вирус и пломбы из амальгамы – сплава серебра с добавлением ртути, а также полоскание рта антисептиком перед прохождением тестов.

Что нас ждет осенью?

Как считают вирусологи, с началом осени в Украине начнется сезонный подъем COVID-19, как это происходит с гриппом. Он начнется в ноябре и продлится примерно до конца января. Сегодня ученые стали все чаще проводить параллель с гриппом-испанкой, который бушевал в 1918-1920 годах. Именно тогда впервые в мире стали использовать социальное дистанцирование и ношение масок для борьбы с эпидемией.

Сегодня число случаев заболевания коронавирусом в Украине остается достаточно высоким, однако, как утверждает ведущий эпидемиолог, доктор медицинских наук, эксперт американского Центра по контролю и профилактике заболеваемости CDC Михаил Фаворов, летальность стала немного ниже. Связано это, скорее всего, с тем, что окружающая среда каким-то образом воздействует на вирус. Возможно, в этом виновата летняя жара, возможно какие-то другие факторы. Однако пока вакцины нет, единственным средством защиты для всех остаются маски. Медики поясняют: если их носить в местах большого скопления людей, то даже при заражении количество вируса, попавшего в организм, будет намного меньше и болезнь может пройти достаточно легко.

Как часто мы прикасаемся к лицу?

Один из главных советов, которые дают врачи в целях профилактики коронавируса, – не прикасаться руками к лицу. То есть, взявшись руками за поручень в троллейбусе, не тереть после этого глаза или нос – именно в этот момент коварный вирус попадает в наш организм. Однако человек делает массу движений руками бессознательно, и нейробиологи из Израиля пришли к выводу, что движение рук к лицу – это рефлекс. Выяснилось, что люди, сами того не замечая, прикасаются к лицу примерно 40 раз в час.