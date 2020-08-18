Вкусно с «Одесской жизнью»: куриные крылышки с медом и ежевикой

Побалуйте своих близких оригинальным блюдом из куриных крылышек с хрустящей корочкой. Ароматные специи, нежный соус и свежие ягоды сделают крылышки идеальными для семейного ужина.
Для приготовления куриных крылышек с медом и ежевикой, нам понадобится:
- куриные крылышки — 1,5 кг
- мука — 200 г
- репчатый лук — 2 шт.
- перец халапеньо — 1 шт.
- замороженная (или свежая) ежевика — 150-200 г
- мед — 1/4 чашки
- чеснок — 2 зуб.
- оливковое масло — 2 ч. ложки
- соль — 2 ч. ложки
- растительное масло и зелень — по вкусу
Промыть куриные крылышки холодной водой и смешать их с мукой и солью. Нагреть сковороду с растительным маслом и обжарить куриные крылья, периодически переворачивая.
Нюанс!
Чтобы запечь куриные крылышки в духовке, на противень в один слой выкладывайте мясо и запекайте при температуре 200°C, так образуется хрустящая и румяная корочка.
Мелко нашинковать лук, чеснок и перец халапеньо. В маленькой кастрюле на среднем огне разогреть оливковое масло и обжарить чеснок, лук и перец. Приправить солью и готовить еще 3-4 минуты. После добавить ежевику, мед и готовить на медленном огне около 5 минут.
Нюанс!
Те, кто не любит острый перец, могут заменить его имбирем, тимьяном, розмарином, шалфеем и итальянскими травами.
Переложить соус в блендер и хорошо взбить до получения однородной массы. Приправить по вкусу солью и отложить в сторону.
Снять с огня куриные крылышки, переложить их в большую миску и полить ежевичным соусом. Подавать блюдо горячим со свежими ягодами ежевики и мелко нарезанной зеленью.
Ориентировочная стоимость блюда — 114 грн.