Вкусно с «Одесской жизнью»: куриные крылышки с медом и ежевикой

Побалуйте своих близких оригинальным блюдом из куриных крылышек с хрустящей корочкой. Ароматные специи, нежный соус и свежие ягоды сделают крылышки идеальными для семейного ужина.

Для приготовления куриных крылышек с медом и ежевикой, нам понадобится:

куриные крылышки — 1,5 кг

мука — 200 г

репчатый лук — 2 шт.

перец халапеньо — 1 шт.

замороженная (или свежая) ежевика — 150-200 г

мед — 1/4 чашки

чеснок — 2 зуб.

оливковое масло — 2 ч. ложки

соль — 2 ч. ложки

растительное масло и зелень — по вкусу

Промыть куриные крылышки холодной водой и смешать их с мукой и солью. Нагреть сковороду с растительным маслом и обжарить куриные крылья, периодически переворачивая.

Нюанс!

Чтобы запечь куриные крылышки в духовке, на противень в один слой выкладывайте мясо и запекайте при температуре 200°C, так образуется хрустящая и румяная корочка.

Мелко нашинковать лук, чеснок и перец халапеньо. В маленькой кастрюле на среднем огне разогреть оливковое масло и обжарить чеснок, лук и перец. Приправить солью и готовить еще 3-4 минуты. После добавить ежевику, мед и готовить на медленном огне около 5 минут.

Нюанс!

Те, кто не любит острый перец, могут заменить его имбирем, тимьяном, розмарином, шалфеем и итальянскими травами.

Переложить соус в блендер и хорошо взбить до получения однородной массы. Приправить по вкусу солью и отложить в сторону.

Снять с огня куриные крылышки, переложить их в большую миску и полить ежевичным соусом. Подавать блюдо горячим со свежими ягодами ежевики и мелко нарезанной зеленью.

Ориентировочная стоимость блюда — 114 грн.