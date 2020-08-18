Массовое отключение света в Одессе 19 августа: список адресов

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 6517 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 19 августа в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Деревообделочный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11а, 8б, 8, 25б, 25г, 13а, 6а, 25а, 3б, 1а, 9а, 2а, 9, 19в, 17, 21, 10, 16, 14, 12, 11, 27, 15, 23
- 1-й переулок 8 Марта 5, 10, 5А, 3, 4, 6, 8
- 1-й переулок Марата 1, 2, 3, 4, 5, 6
- 1-й переулок Нефтяников 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 1а
- 1-й Февральский переулок 1, 3, 5, 7
- 1-й Флотский переулок 5, 7а, 7
- 1-й Хаджибеевский переулок 7
- 1-я линия 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24а, 9а, 4а, 7, 8а, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24
- 1-я линия 8 Марта 2А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- 1-я Проектируемая улица 8
- 10-я Суворовская улица 19, 21, 22, 23, 19Б, 24
- 2-й Деревообделочный переулок 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 12б, 19, 6а, 12а, 32, 13а, 20, 22, 26, 28, 21, 24, 23, 30, 34
- 2-й переулок 8 Марта 6, 7, 8А, 1, 2, 4, 5, 8
- 2-й переулок Марата 2, 3, 4, 4А, 1
- 2-й переулок Нефтяников 1, 2, 3, 4, 5
- 2-й Февральский переулок 1А, 1, 7, 7а, 5
- 2-й Флотский переулок 3, 4, 8
- 2-й Хаджибеевский переулок 10
- 2-я Проектируемая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22А, 9А, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 22, 24
- 3-й Деревообделочный переулок 1, 6, 8, 6а, 2, 3, 4
- 3-й переулок 8 Марта 4, 5, 6, 8, 10
- 3-й переулок Нефтяников 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- 3-й Флотский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
- 3-й Хаджибеевский переулок 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1А
- 3-я линия 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
- 36-я линия 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 43А, 25/2, 59а, 27, 13А, 30/А, 25/1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59
- 37-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31а, 30/1, 39а, 3а, 3/В, 3г, 25, 6а, 29/3, 18а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
- 38-я линия 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14
- 39я Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30
- 4-й Деревообделочный переулок 2, 4, 6Б
- 4-й переулок 8 Марта 2, 4, 6, 8, 10
- 4-й Флотский переулок 1
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 29, 33, 50/1, 31/1, 50/3, 31, 50
- 4-я линия 8 Марта 12, 2а, 11, 4, 1а, 14, 10, 8, 2, 17, 9, 5, 3, 18, 7, 13, 2А1, 6, 15, 1, 16, 14а
- 40а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5
- 41-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
- 42-я линия 1, 2, 6А, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16
- 43-я линия 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 12а, 11а, 30, 14а, 8а, 34, 36
- 44-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51
- 45-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
- 46-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35
- 47-я линия 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
- 48-я линия 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
- 49-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
- 5-й переулок 8 Марта 4, 6, 8, 9
- 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 26, 28, 30, 32, 34
- 5-я линия 8 Марта 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 50-я линия 1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28
- 51-я линия 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
- 52-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30
- 53-я линия 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А
- 54-я линия 1, 3, 5, 7, 15
- 55-я линия 1, 3, 5, 7
- 6-й переулок 8 Марта 4, 8, 9, 10, 11
- 6-й Черноморский переулок 2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 27, 33Б, 33/2, 31, 34, 25, 25/1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36
- 7-й переулок 8 Марта 5, 6, 7, 8, 9
- 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
- 7-я Суворовская улица 15, 43, 49, 51
- 8 Марта улица 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 43А, 29А, 47А, 37Б, 14А, 21А, 35а, 37В, 26, 37А, 21/2, 37/2, 37/1, 45А, 23а, 20А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
- 8 Марта улица 17, 9А, 15а, 1, 9, 13, 7/1, 11, 15, 35
- 8-й переулок 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
- 8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 31а, 31Б, 35А
- 9-й переулок 8 Марта 1, 2, 4, 5, 6, 7, 47/1, 8, 10, 15, 17, 47
- 9-я Суворовская улица 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31А, 26а, 33, 33А, 29а, 34, 35, 36, 37, 38, 35А
- Аграрная улица 1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- Академика Гаркавого улица 1, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 39, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 82, 84, 96А, 72а, 86, 184В, 186А, 84А, 184А, 80А, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 140, 158, 160, 162, 163, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 178, 180, 182, 184, 188, 190, 194, 196
- Альпинистов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24
- Балтская дорога 37, 47, 43А, 43, 45, 59
- Балтская дорога 67, 58А, 60, 70, 84а, 62/1, 82а, 62, 82, 66, 64А, 64, 75б, 84, 68
- Балтская дорога 46
- Баркасный переулок 1, 1а, 2, 4
- Битумная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21/2, 21а, 17, 19
- Блока улица 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 89Б, 83, 87/3, 87/8, 89/9, 87/2, 65/1, 89/6, 85, 87, 89, 91
- Вишнёвая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16/1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43
- Вишнёвый переулок 4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а
- Вячеслава Кириллова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 14а, 18, 19а, 9а, 32б, 3а, 4а, 1б, 26, 1а, 24, 22, 20, 19, 34, 38, 36, 21, 32, 40, 42
- Газовая улица 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
- Гайдара улица 22, 26
- Генерала Петрова улица 36, 38, 40, 74, 50А, 50
- Генерала Ратова улица 36
- Героев Крут улица 45/а, 33, 33А
- Главная улица 27А, 1а, 16, 26, 15, 17а, 29, 22А, 13а, 18б, 28, 14А, 2, 17, 25, 21, 18, 22В, 23а, 18а, 13, 19, 8, 23, 20, 22Д, 22Б, 2а, 24, 27, 9а, 3, 1, 1б, 7, 11, 3а, 5/5а, 7а, 4
- Главная улица 22Г, 22Е
- Главная улица 31, 33
- Гладкова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 44, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 33/1, 43а, 12а, 4А, 33а, 3а, 64б, 19А, 161а, 64а, 201а, 72а, 7в, 2а, 42А, 4а, 171а, 10а, 118а, 5а, 153б, 305а, 277а, 299б, 11а, 3б, 49в, 3А, 98, 124а, 299а, 259а, 112б, 263а, 100, 102, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 135, 149, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 305, 307, 309, 311, 319
- Демьянова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а
- Деревообделочная улица 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4а, 21, 6а, 8б, 3а, 10а, 6б, 43а, 27а, 78а, 40а, 62б, 48а, 41б, 39б, 40б, 10б, 8а, 27в, 43б, 7а, 33а, 39а, 62а, 3б, 14б, 29б, 22а, 10в, 78б, 27б, 25а, 41а, 29а, 64б, 22, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 48, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 79, 80, 82, 84, 86
- Днепровская улица 33А, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 27а, 25А, 23а, 50А, 37а, 24А, 46а, 38А, 20А, 46, 47, 48, 49, 50, 51
- Добровольского проспект 24/1, 4, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 40а, 44, 46А, 46, 48, 50, 52
- Добровольского проспект 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 25А, 1а, 25б, 1Б, 33А, 57/1, 3а, 11а, 51, 53, 55, 57, 59, 61
- Донецкая улица 1, 2, 3, 4, 1А
- Жевахова гора 17
- Жевахова улица 19, 92, 94
- Житомирская улица 11, 170
- Жолио-Кюри улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 17а, 13/1, 14гар, 17а/с5, 2А, 24А, 15, 13А, 12, 13, 21, 11, 18, 17, 16, 14, 23, 20, 24, 26, 25, 19
- Закарпатская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 8а, 26а, 29/1, 32, 34, 27А
- Закарпатская улица 33, 36, 38, 39, 40, 42, 52а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
- Звонкая улица 28А, 17, 18, 19, 26а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
- Звонкая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16
- Зелёный проспект 25, 27, 29, 31
- Испанская улица 5а
- Кавказская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24а, 20, 26а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31
- Кавказская улица 30, 33, 34, 38а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
- Кавказский переулок 4А
- Кавказский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Капитана Кузнецова улица 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76/1, 86, 71Б, 71А, 88, 90
- Карьерная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15б, 17А, 16а, 15а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24
- Керченская улица 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19А, 21, 18Б, 18а, 12А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
- Конноармейская улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 34А, 30А, 24А, 31а, 36А, 37А, 23а, 23Б, 23В, 10А, 51, 39а, 21а, 7А, 3А, 18А, 19/1, 2а, 5А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 47/1
- Курская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 53б, 18а, 19а, 8а, 44а, 45а, 75а, 89а, 80А, 69б, 7а, 15а, 51а, 30а, 76, 81а, 9а, 64а, 77а, 16а, 11а, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 58а
- Кустанайская улица 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 54, 35А, 56, 66А, 58, 60, 62, 64, 66
- Лева Семиренка 2Д, 1, 3, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 30а, 49а, 24а, 29б, 49б, 33б, 31а, 3а, 37Б, 47а, 28б, 43, 51а, 33а, 41а, 5А, 45, 47, 49, 51, 57, 11а
- Леси Украинки улица 86а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19А, 32а, 12А, 7, 1А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34
- Ломоносова улица 14, 18, 13а, 13, 15, 16
- Луцкая улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 121а, 95А, 85А, 97/2, 121б, 41а, 29а, 25А, 7а, 129а, 59а, 119а, 69, 97/1, 61а, 115, 133а, 87, 129, 117, 95, 103, 135, 99, 107, 125, 121, 133, 101, 113, 123, 120, 85, 71, 75, 73, 119
- Марата улица 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 72А, 73/2, 80, 82, 84, 86, 88
- Мелитопольская улица 46В, 1, 3, 5, 7, 58А, 15А, 21/1, 9А, 24А, 1б, 58Б, 21/3, 21/2, 19/2, 15, 19/1, 58, 13, 32, 11, 30, 54, 56, 21, 46, 36, 28, 26, 22, 12, 17, 14, 20, 10, 34, 19, 18, 9, 24, 16
- Мицкевича улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А
- Мичурина улица 21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27
- Навигационный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- Овидиопольская улица 43, 43А, 28, 33, 36, 40, 41, 42
- Отечественная улица 33
- Парковый переулок 77, 77а, 75д, 75Е, 79, 81
- переулок Александра Пресича 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 2а, 7б, 24а, 22, 24, 26
- переулок Бориса Кифоренка 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б
- переулок Владимира Терещенко 13а, 7
- переулок Игоря Киселева 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
- переулок Неплия 1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12
- переулок Олега Андрийца 1, 6, 7
- переулок Олега Андрийца 3
- переулок Олега Стороженко 2, 8а, 6, 8, 10
- переулок Пестеля 5, 6, 7, 8, 9, 7а, 10, 11, 12, 13, 14
- переулок Юрия Асеева 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
- переулок Юрия Асеева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 35/1, 19, 1а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
- переулок Юрия Асеева 57а
- Песочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 126А, 138А, 42а, 64а, 86Б, 80А, 148А, 52, 46а, 48а, 36/38, 58а, 60А, 58Б, 54, 56, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
- Пестеля улица 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61
- площадь Мичурина 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23а, 3а, 29А, 14а, 14/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 17а
- Победы улица 26а, 1, 2, 3, 79А, 59А, 28а, 45А, 23А, 26б, 43А, 21А, 37А, 5А, 44А, 47б, 35А, 16А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87
- Посевная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
- Прокатная улица 1в, 1, 2, 3, 8, 10, 1б, 12, 1а, 3а, 2а
- Прокатная улица 6, 4а, 4, 5
- Промышленная улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 57в, 125б, 73б, 39а, 85б, 37, 1а, 4г, 7а, 61а, 1б, 95б, 61б, 97б, 79а, 63Б, 19б, 95а, 97а, 107а, 13/19, 4в, 4б, 45б, 85а, 6а, 1в, 23а, 45а, 125а, 3А, 107б, 2а, 79б, 7б, 19а, 69, 57а, 71, 65, 121, 53, 83, 123, 49, 103, 115, 63, 41, 101, 59, 89, 99, 111, 93, 109, 43, 105, 39, 117, 75, 67, 47, 87, 113, 91, 81, 51, 77, 119
- Радиальная улица 1, 2, 4
- Раздольная улица 43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31/А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49/А, 41/Б, 32а, 25, 3/А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74
- Ракетная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
- Рельефная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 5А, 18а, 12А, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
- Республиканская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 59, 61, 62, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 185, 186, 190, 192, 194, 305а, 3а, 1б, 1ж, 225а, 7б, 210а, 2б, 54б, 8а, 343а, 27а, 152а, 220а, 182а, 315б, 5а, 313б, 2г, 45а, 195, 285а, 16а, 228а, 313а, 47а, 275а, 1а, 323а, 168а, 2в, 2а, 1в, 307а, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 337, 339
- Ростовская улица 1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19
- Серогодского улица 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 56/58, 15а, 15, 39а, 69а, 49, 37а, 35, 61, 43, 31, 19, 37, 23, 57, 58, 67, 47, 25, 39, 731, 17, 27, 55, 73, 21, 33, 53, 51, 45, 65, 71, 62, 60, 63, 29, 69, 41, 59
- Симферопольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 15а
- Соляная улица 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83
- спуск 8 Марта 1, 2, 3, 4а, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
- Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14
- Тираспольская улица 26, 27, 29, 33, 34, 36, 37, 39
- Умова улица 28, 31Б, 31А, 98, 104, 33, 37, 110, 39, 56а, 31В, 26, 30, 53, 55, 52, 32/1, 47, 80, 24А, 35, 22, 60, 30а, 37Б, 106, 118, 32, 41, 58, 20, 64, 56, 31, 51а, 35А, 43, 100
- Февральская улица 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54а, 50, 55а, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 49а
- Февральская улица 34а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 42А, 20/6, 12а, 1а, 13а, 7, 42Б, 10/2, 2а, 33а, 33б, 23а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42
- Флотская улица 3, 9, 9а, 5, 11
- Флотская улица 2А, 2, 4, 6, 8, 10
- Флотская улица 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 27а, 25, 29а, 27, 29
- Хаджибеевская дорога 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 59, 67, 69, 79, 87, 93, 99, 105, 133, 135, 137, 143, 145, 147, 151, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 265а, 357а, 14а, 317а, 341а, 335а, 307а, 361а, 357б, 453а, 241а, 17а, 485а, 427а, 8А, 491а, 27а, 377а, 473а, 241б, 365а, 255а, 189/191, 193а, 493а, 39/1, 217а, 467а, 487а, 151а, 277а, 429а, 481а, 107а, 313, 315в, 379а, 315а, 267а, 239а, 311а, 271а, 123а, 27в, 24/1, 315, 317, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 495, 497, 499, 501, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519
- Химическая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6а, 6, 7а, 4а, 7, 8, 9, 12
- Холмистая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
- Хуторская улица 95Е
- Центральная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 3А, 3Б, 35, 36, 38
- Шестакова улица 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 49а, 31а, 81/2, 43, 37А, 10А, 41А, 17А, 27а, 35а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93
- Элеваторная улица 1, 2, 6А, 3а, 8А, 10А, 16А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16
- Яблочная улица 1, 2, 3, 1б, 4, 1а
С 16:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Балтский переулок 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11
- 1-й переулок 8 Марта 5, 10, 5А, 3, 4, 6, 8
- 1-й Февральский переулок 1, 3, 5, 7
- 1-й Флотский переулок 5, 7а, 7
- 1-й Черноморский переулок 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12а, 19, 15А, 32/2, 42б, 6а, 36а, 44а, 19а, 22, 5А, 24, 42, 38, 26, 32, 21, 30, 40, 34, 44, 36
- 1-я линия 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 109/1, 9а, 8а, 24а, 109/2, 109а, 16, 4а, 18, 20, 22, 24, 109
- 1-я линия 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2А, 10, 11, 12, 13, 14
- 10-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10а, 5б, 13а, 1а, 6а, 7, 7а, 5а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
- 13-й Черноморский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 5а, 7, 14а, 11а, 10а, 31а, 3а, 39а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121
- 2-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а
- 2-й переулок 8 Марта 6, 7, 8А, 1, 2, 4, 5, 8
- 2-й Февральский переулок 1, 7, 7а, 5, 1А
- 2-й Флотский переулок 3, 4, 8
- 2-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 18а, 1а, 3а, 32, 26а, 22а, 34, 16а
- 2-я Пересыпская улица 32, 34
- 3-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5А, 3а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214
- 3-й переулок 8 Марта 4, 5, 6, 8, 10
- 3-й Флотский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
- 3-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5а, 5б, 14, 16а, 24а, 18а, 32а, 21, 31А, 24, 22, 26, 32, 25, 16, 29, 15, 31, 23, 27, 30, 28, 33, 18, 17, 34
- 3-я линия 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
- 3-я Пересыпская улица 5, 7, 13а, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27
- 4-й Балтский переулок 2, 4, 5, 6, 8, 10, 9/11, 6/3, 11, 12, 14
- 4-й переулок 8 Марта 2, 4, 6, 8, 10
- 4-й Флотский переулок 1
- 4-й Черноморский переулок 1, 15А, 32/А, 32, 41, 29, 28, 10А, 33, 3, 18, 6, 13, 9, 30, 7, 21, 20, 26, 39, 23, 25, 8, 10, 2, 35, 22, 2А, 5, 12, 41/А, 27, 19, 4, 43, 14, 31
- 4-я линия 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1а, 2А1, 14а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2а
- 5-й Балтский переулок 19а, 7, 8, 10, 12, 13, 12а, 15, 17, 19, 21, 23, 25
- 5-й переулок 8 Марта 4, 6, 8, 9
- 5-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 19/10, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13
- 5-я линия 8 Марта 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 5-я Пересыпская улица 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
- 6-й Балтский переулок 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 31б, 31А, 18А, 16А, 21/а, 29А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
- 6-й переулок 8 Марта 4, 8, 9, 10, 11
- 6-й Черноморский переулок 2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1
- 6-я Пересыпская улица 4, 16А, 10, 6, 2, 18, 3, 9, 15, 1, 13, 8, 16, 12/2, 11, 5, 12, 2А, 11а, 14, 19, 20, 7
- 7-й Балтский переулок 9а, 1, 2, 3, 8А, 5, 9б, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 12а
- 7-й переулок 8 Марта 5, 6, 7, 8, 9
- 7-й Черноморский переулок 6А, 1, 2, 3, 4, б, а, 5, 2а, 1а, 6, 7, 8
- 7-я Пересыпская улица 11, 13А, 6, 25, 46А, 31А, 28, 33, 30, 42А, 18, 31, 14б, 50а, 27, 50, 14, 8, 20, 10, 13, 32, 22, 14/1, 10а, 14а, 12, 24, 23а, 48, 46, 36, 29, 16, 26, 30а, 38, 42, 9А, 9, 23
- 8 Марта улица 77Д, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 77К, 15а, 9А, 80А, 37/2, 76/78, 43А, 37/1, 77в, 7/1, 37Б, 23а, 14А, 11, 21А, 21/2, 47А, 29А, 37А, 45А, 35а, 77/5, 77Е, 37В, 77/1, 23, 20А, 20, 28, 45, 25, 36, 53, 18, 55, 40, 34, 30, 39, 59, 33, 32, 12, 22, 51, 24, 49, 57, 41, 47, 29, 61, 19, 26, 38, 16, 63, 42, 27, 31, 17, 43, 14, 13, 771, 774, 776, 15, 35
- 8 Марта улица 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 81А, 46А, 90, 99А, 74а, 95А, 85А, 67А, 74Б, 67Б, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103
- 8-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7
- 8-й переулок 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
- 8-й Черноморский переулок 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, б, 34а, 36а, 1а, 44б, 28, 25/1, 44а, 9В, 9а, 19а, 28а, 44А/1, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54
- 8-я Пересыпская улица 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16
- 9-й переулок 8 Марта 1, 2, 4, 5, 6, 7, 47/1, 8, 10, 15, 17, 47
- 9-й Черноморский переулок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- Аграрная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11а, 8, 5а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- Балтская дорога 27, 47, 43А, 37, 43, 45, 59
- Балтская дорога 58А, 25, 27, 29, 35а, 31, 33, 35, 38, 60, 62, 67
- Балтская дорога 32, 34, 36, 32а, 84а, 40, 62/1, 82а, 75б, 64А, 40а, 46, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82, 84
- Баркасный переулок 1, 1а, 2, 4
- Большевистский переулок 3, 6, 7, 8/1, 4, 5, 10
- Вячеслава Кириллова улица 1, 32, 34, 40, 32б, 36, 38, 42
- Вячеслава Кириллова улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1б, 19, 1а, 4а, 9а, 3а, 19а, 14а, 20, 21, 22, 24, 26
- Главная улица 22Г, 22Е
- Главная улица 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 17а, 5/5а, 3а, 1а, 22В, 23а, 18а, 22А, 18б, 13а, 7а, 1б, 22Д, 22Б, 2а, 14А, 19, 9а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33
- Долинская улица 13, 14, 14а, 17/3, 17, 33/4, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 33/1
- Жевахова гора 17, 22, 30, 81
- Жевахова улица 4а, 5, 7, 8, 11, 12, 11/1, 4, 9
- Жевахова улица 7, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 49/1, 61а, 29, 53/2, 43/1, 45/2, 21а, 37/39, 53/3, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 92, 94
- Закарпатская улица 30, 32, 34
- Закарпатская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 52а, 29/1, 27А, 10, 8а, 26а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
- Звонкая улица 28А
- Звонкая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 26а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
- Кавказская улица 30, 33, 34, 38а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
- Кавказская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26а, 20, 24а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31
- Кавказский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4А
- Карьерная улица 17А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15а, 15б, 16а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22
- Карьерная улица 24
- Локомотивная улица 1, 3, 7, 9, 15, 23а, 1а, 17, 21, 25, 27
- Мичурина улица 21, 25б, 23, 37а, 37, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27
- Навигационный переулок 11, 13, 14, 18, 19, 17А, 15, 16
- Навигационный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17
- переулок Александра Пресича 2, 4, 5, 6, 7, 24а, 2а, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26
- переулок Бориса Кифоренка 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 4а, 16в, 23, 12а, 17б, 16а, 9а, 25, 29, 31, 33, 35
- переулок Виктора Діхтієвського 1, 2, 3, 4, 11а, 7а, 5а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
- переулок Владимира Терещенко 13а, 7
- переулок Игоря Киселева 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 14а, 19а, 12а, 13а, 29, 31, 33
- переулок Неплия 1, 2, 3, 10, 5а, 2а, 4, 5, 12
- переулок Олега Андрийца 1, 3, 6, 7
- переулок Олега Стороженко 2, 8а, 6, 8, 10
- переулок Юрия Асеева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 35/1, 19, 1а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
- переулок Юрия Асеева 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а
- площадь Мичурина 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 23а, 14а, 14/1, 20, 3а, 29А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 17а
- Посевная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28а, 21б, 10а, 50а, 18а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
- Прокатная улица 1в, 1, 2, 3, 8, 10, 1б, 12, 1а, 3а, 2а
- Прокатная улица 6, 4а, 4, 5
- Профессора Карышковского улица 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47а, 4/2, 14А, 23А, 8А, 30а, 17а, 12/14, 22а, 38, 25/27, 23Б, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60, А
- Рыночная улица 7
- спуск 8 Марта 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
- Февральская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 42А, 20/6, 1а, 13а, 55а, 54а, 10/2, 33б, 23а, 33а, 2а, 12а, 10, 34а, 49а, 42Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
- Флотская улица 3, 9, 9а, 5, 11
- Флотская улица 2А, 2, 4, 6, 8, 10, 27а, 29а, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29
- Холмистая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
- Хуторская улица 95Е
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академика Гаркавого улица 29, 31, 33, 35, 43, 37а, 37
- Академика Гаркавого улица 53, 48а, 15, 47, 51
- Ашхабадская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 12б, 12а, 17, 19, 21, 25
- Бессарабская улица 6, 4Б, 2, 4
- Библиотечная улица 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21
- Болградская улица 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20/1, 18, 22\1, 20, 22, 24, 26
- Бородинская улица 1, 3, 5
- Ветеранов Труда улица 17А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 44А, 13А, 11А, 14, 4Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49
- Гагарина проспект 1
- Генерала Доватора улица 16, 11А, 42, 26, 32, 29, 42а, 24, 12, 27, 14, 31, 19, 20, 34, 23, 25Б, 17 Б, 27А, 22, 33, 15, 25, 17, 19А, 30, 21, 18, 38, 36, 8, 3, 2, 9, 7, 6, 13, 1, 5, 1а, 4, 40
- Дальницкое шоссе 19
- Житомирская улица 1, 21, 27, 41, 44, 132А, 58, 60, 64, 154, 200
- Житомирская улица 165, 51А, 176, 202, 184б, 186а, 170
- Клиновая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 32а, 25Б, 2а, 26а, 28а, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
- Крайняя улица 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 42А, 46А, 5В, 5Б, 12А, 34б, 44А, 28А, 40А, 18А, 8/4, 7б, 27, 5А, 14А, 38А, 30 А, 5/7, 48А, 56/1, 29А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 4/2, 48, 37, 43, 41, 58, 42, 52, 54, 35, 40, 46, 36, 38, 45, 44, 34, 50
- Левадная улица 2, 3, 4, 16А, 1А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28
- Могилевская улица 1
- Молодёжная улица 8, 10, 34, 21А, 8а, 3, 24
- Панаса Мирного улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34
- Патриотическая улица 21Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2А, 7А, 30а, 22А, 14а, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
- переулок Гагарина 9Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 8а, 4а, 9/1, 3А, 12а, 11А, 1б, 12Б, 14А, 19а, 19, 9а, 2а, 21, 23, 25, 13а
- Петра Лещенко улица 13А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 1А, 13, 14, 15
- Південна-Авангард вулиця 5, 7, 9, 11, 13, 15, 7А, 17, 35А, 1Г, 23, 33, 35
- Рижська вулиця 4, 5, 1А, 2, 3, 6, 8, 1Б, 1, 7
- Самолётная улица 44а, 44, 47, 52
- Северная улица 2, 4
- Сельская улица 13А
- Селянская улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20/1, 19А, 18, 14а, 28А, 23А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 371
- Смоленская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19А, 13, 20А, 24А, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
- Солнечная улица 22Б, 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 2а, 22а, 23А, 1В, 1Б, 36А, 13, 1а, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 41
- Сосюры улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 61А, 13а, 18а, 18б, 42, 31а, 5а, 20а, 29А, 43, 67, 33а
- Сталепрокатная улица 2, 3А, 7/5, 10, 8/1, 9, 8, 3Б, 3, 5, 1, 6
- Творческая улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 23а, 44А, 20А, 48А, 34А, 42А, 22А, 4А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
- Тираспольская улица 25
- Тираспольское шоссе 5, 11, 13а, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17
- Удельный переулок 6
- Улитина улица 21А, 23, 25б, 19, 25, 23А, 21
- Уманская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25А, 25Б, 46А, 25В, 24а, 24, 20А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 251, 252
С 14:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академика Заболотного улица 24, 18А
- Академика Заболотного улица 12, 20, 24
- Академика Заболотного улица 2, 4, 6, 10, 14
- Академика Заболотного улица 22
- Академика Заболотного улица 16, 18
- Давида Ойстраха улица 4
- Давида Ойстраха улица 2, 3
- Давида Ойстраха улица 5
- Давида Ойстраха улица 13, 7А
- Давида Ойстраха улица 1
- Добровольского проспект 125, 127
- Добровольского проспект 123
- Добровольского проспект 129
С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академика Заболотного улица 12
- Академика Заболотного улица 24
- Академика Заболотного улица 18А
- Академика Заболотного улица 2, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 20, 22
- Академика Заболотного улица 24
- Давида Ойстраха улица 3, 5
- Давида Ойстраха улица 7А, 2
- Давида Ойстраха улица 1, 13
- Давида Ойстраха улица 4
- Добровольского проспект 123
- Добровольского проспект 129
- Добровольского проспект 125, 127
С 09:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Бабеля улица 38
- Базарная улица 92, 100
- Большая Арнаутская улица 82
- Дальницкая улица 52
- Кузнечная улица 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28а, 28, 30, 32, 36, 38
- Льва Толстого улица 17, 19
- Малая Арнаутская улица 52, 69, 69А
- Пантелеймоновская улица 64, 70
- Преображенская улица 72, 74/78, 80, 82
- Пушкинская улица 62, 64, 66, 68, 74, 76
- Спиридоновская улица 12, 14, 15, 17, 21
- Успенская улица 101
- Успенский переулок 4, 3/5, 9