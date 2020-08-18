Массовое отключение света в Одессе 19 августа: список адресов

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 6517 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 19 августа в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Деревообделочный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11а, 8б, 8, 25б, 25г, 13а, 6а, 25а, 3б, 1а, 9а, 2а, 9, 19в, 17, 21, 10, 16, 14, 12, 11, 27, 15, 23

1-й переулок 8 Марта 5, 10, 5А, 3, 4, 6, 8

1-й переулок Марата 1, 2, 3, 4, 5, 6

1-й переулок Нефтяников 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 1а

1-й Февральский переулок 1, 3, 5, 7

1-й Флотский переулок 5, 7а, 7

1-й Хаджибеевский переулок 7

1-я линия 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24а, 9а, 4а, 7, 8а, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24

1-я линия 8 Марта 2А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

1-я Проектируемая улица 8

10-я Суворовская улица 19, 21, 22, 23, 19Б, 24

2-й Деревообделочный переулок 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 12б, 19, 6а, 12а, 32, 13а, 20, 22, 26, 28, 21, 24, 23, 30, 34

2-й переулок 8 Марта 6, 7, 8А, 1, 2, 4, 5, 8

2-й переулок Марата 2, 3, 4, 4А, 1

2-й переулок Нефтяников 1, 2, 3, 4, 5

2-й Февральский переулок 1А, 1, 7, 7а, 5

2-й Флотский переулок 3, 4, 8

2-й Хаджибеевский переулок 10

2-я Проектируемая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22А, 9А, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 22, 24

3-й Деревообделочный переулок 1, 6, 8, 6а, 2, 3, 4

3-й переулок 8 Марта 4, 5, 6, 8, 10

3-й переулок Нефтяников 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

3-й Флотский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

3-й Хаджибеевский переулок 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1А

3-я линия 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

36-я линия 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 43А, 25/2, 59а, 27, 13А, 30/А, 25/1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59

37-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31а, 30/1, 39а, 3а, 3/В, 3г, 25, 6а, 29/3, 18а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

38-я линия 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14

39я Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30

4-й Деревообделочный переулок 2, 4, 6Б

4-й переулок 8 Марта 2, 4, 6, 8, 10

4-й Флотский переулок 1

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 29, 33, 50/1, 31/1, 50/3, 31, 50

4-я линия 8 Марта 12, 2а, 11, 4, 1а, 14, 10, 8, 2, 17, 9, 5, 3, 18, 7, 13, 2А1, 6, 15, 1, 16, 14а

40а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5

41-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26

42-я линия 1, 2, 6А, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16

43-я линия 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 12а, 11а, 30, 14а, 8а, 34, 36

44-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51

45-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

46-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35

47-я линия 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26

48-я линия 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

49-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

5-й переулок 8 Марта 4, 6, 8, 9

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 26, 28, 30, 32, 34

5-я линия 8 Марта 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

50-я линия 1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28

51-я линия 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27

52-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30

53-я линия 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А

54-я линия 1, 3, 5, 7, 15

55-я линия 1, 3, 5, 7

6-й переулок 8 Марта 4, 8, 9, 10, 11

6-й Черноморский переулок 2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 27, 33Б, 33/2, 31, 34, 25, 25/1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36

7-й переулок 8 Марта 5, 6, 7, 8, 9

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А

7-я Суворовская улица 15, 43, 49, 51

8 Марта улица 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 43А, 29А, 47А, 37Б, 14А, 21А, 35а, 37В, 26, 37А, 21/2, 37/2, 37/1, 45А, 23а, 20А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63

8 Марта улица 17, 9А, 15а, 1, 9, 13, 7/1, 11, 15, 35

8-й переулок 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 31а, 31Б, 35А

9-й переулок 8 Марта 1, 2, 4, 5, 6, 7, 47/1, 8, 10, 15, 17, 47

9-я Суворовская улица 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31А, 26а, 33, 33А, 29а, 34, 35, 36, 37, 38, 35А

Аграрная улица 1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Академика Гаркавого улица 1, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 39, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 82, 84, 96А, 72а, 86, 184В, 186А, 84А, 184А, 80А, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 140, 158, 160, 162, 163, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 178, 180, 182, 184, 188, 190, 194, 196

Альпинистов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24

Балтская дорога 37, 47, 43А, 43, 45, 59

Балтская дорога 67, 58А, 60, 70, 84а, 62/1, 82а, 62, 82, 66, 64А, 64, 75б, 84, 68

Балтская дорога 46

Баркасный переулок 1, 1а, 2, 4

Битумная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21/2, 21а, 17, 19

Блока улица 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 89Б, 83, 87/3, 87/8, 89/9, 87/2, 65/1, 89/6, 85, 87, 89, 91

Вишнёвая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16/1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43

Вишнёвый переулок 4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а

Вячеслава Кириллова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 14а, 18, 19а, 9а, 32б, 3а, 4а, 1б, 26, 1а, 24, 22, 20, 19, 34, 38, 36, 21, 32, 40, 42

Газовая улица 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Гайдара улица 22, 26

Генерала Петрова улица 36, 38, 40, 74, 50А, 50

Генерала Ратова улица 36

Героев Крут улица 45/а, 33, 33А

Главная улица 27А, 1а, 16, 26, 15, 17а, 29, 22А, 13а, 18б, 28, 14А, 2, 17, 25, 21, 18, 22В, 23а, 18а, 13, 19, 8, 23, 20, 22Д, 22Б, 2а, 24, 27, 9а, 3, 1, 1б, 7, 11, 3а, 5/5а, 7а, 4

Главная улица 22Г, 22Е

Главная улица 31, 33

Гладкова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 44, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 33/1, 43а, 12а, 4А, 33а, 3а, 64б, 19А, 161а, 64а, 201а, 72а, 7в, 2а, 42А, 4а, 171а, 10а, 118а, 5а, 153б, 305а, 277а, 299б, 11а, 3б, 49в, 3А, 98, 124а, 299а, 259а, 112б, 263а, 100, 102, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 135, 149, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 305, 307, 309, 311, 319

Демьянова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а

Деревообделочная улица 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4а, 21, 6а, 8б, 3а, 10а, 6б, 43а, 27а, 78а, 40а, 62б, 48а, 41б, 39б, 40б, 10б, 8а, 27в, 43б, 7а, 33а, 39а, 62а, 3б, 14б, 29б, 22а, 10в, 78б, 27б, 25а, 41а, 29а, 64б, 22, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 48, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 79, 80, 82, 84, 86

Днепровская улица 33А, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 27а, 25А, 23а, 50А, 37а, 24А, 46а, 38А, 20А, 46, 47, 48, 49, 50, 51

Добровольского проспект 24/1, 4, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 40а, 44, 46А, 46, 48, 50, 52

Добровольского проспект 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 25А, 1а, 25б, 1Б, 33А, 57/1, 3а, 11а, 51, 53, 55, 57, 59, 61

Донецкая улица 1, 2, 3, 4, 1А

Жевахова гора 17

Жевахова улица 19, 92, 94

Житомирская улица 11, 170

Жолио-Кюри улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 17а, 13/1, 14гар, 17а/с5, 2А, 24А, 15, 13А, 12, 13, 21, 11, 18, 17, 16, 14, 23, 20, 24, 26, 25, 19

Закарпатская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 8а, 26а, 29/1, 32, 34, 27А

Закарпатская улица 33, 36, 38, 39, 40, 42, 52а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209

Звонкая улица 28А, 17, 18, 19, 26а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32

Звонкая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16

Зелёный проспект 25, 27, 29, 31

Испанская улица 5а

Кавказская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24а, 20, 26а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31

Кавказская улица 30, 33, 34, 38а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Кавказский переулок 4А

Кавказский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Капитана Кузнецова улица 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76/1, 86, 71Б, 71А, 88, 90

Карьерная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15б, 17А, 16а, 15а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24

Керченская улица 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19А, 21, 18Б, 18а, 12А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34

Конноармейская улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 34А, 30А, 24А, 31а, 36А, 37А, 23а, 23Б, 23В, 10А, 51, 39а, 21а, 7А, 3А, 18А, 19/1, 2а, 5А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 47/1

Курская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 53б, 18а, 19а, 8а, 44а, 45а, 75а, 89а, 80А, 69б, 7а, 15а, 51а, 30а, 76, 81а, 9а, 64а, 77а, 16а, 11а, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 58а

Кустанайская улица 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 54, 35А, 56, 66А, 58, 60, 62, 64, 66

Лева Семиренка 2Д, 1, 3, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 30а, 49а, 24а, 29б, 49б, 33б, 31а, 3а, 37Б, 47а, 28б, 43, 51а, 33а, 41а, 5А, 45, 47, 49, 51, 57, 11а

Леси Украинки улица 86а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19А, 32а, 12А, 7, 1А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34

Ломоносова улица 14, 18, 13а, 13, 15, 16

Луцкая улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 121а, 95А, 85А, 97/2, 121б, 41а, 29а, 25А, 7а, 129а, 59а, 119а, 69, 97/1, 61а, 115, 133а, 87, 129, 117, 95, 103, 135, 99, 107, 125, 121, 133, 101, 113, 123, 120, 85, 71, 75, 73, 119

Марата улица 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 72А, 73/2, 80, 82, 84, 86, 88

Мелитопольская улица 46В, 1, 3, 5, 7, 58А, 15А, 21/1, 9А, 24А, 1б, 58Б, 21/3, 21/2, 19/2, 15, 19/1, 58, 13, 32, 11, 30, 54, 56, 21, 46, 36, 28, 26, 22, 12, 17, 14, 20, 10, 34, 19, 18, 9, 24, 16

Мицкевича улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А

Мичурина улица 21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27

Навигационный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Овидиопольская улица 43, 43А, 28, 33, 36, 40, 41, 42

Отечественная улица 33

Парковый переулок 77, 77а, 75д, 75Е, 79, 81

переулок Александра Пресича 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 2а, 7б, 24а, 22, 24, 26

переулок Бориса Кифоренка 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б

переулок Владимира Терещенко 13а, 7

переулок Игоря Киселева 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

переулок Неплия 1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12

переулок Олега Андрийца 1, 6, 7

переулок Олега Андрийца 3

переулок Олега Стороженко 2, 8а, 6, 8, 10

переулок Пестеля 5, 6, 7, 8, 9, 7а, 10, 11, 12, 13, 14

переулок Юрия Асеева 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

переулок Юрия Асеева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 35/1, 19, 1а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

переулок Юрия Асеева 57а

Песочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 126А, 138А, 42а, 64а, 86Б, 80А, 148А, 52, 46а, 48а, 36/38, 58а, 60А, 58Б, 54, 56, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172

Пестеля улица 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61

площадь Мичурина 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23а, 3а, 29А, 14а, 14/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 17а

Победы улица 26а, 1, 2, 3, 79А, 59А, 28а, 45А, 23А, 26б, 43А, 21А, 37А, 5А, 44А, 47б, 35А, 16А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

Посевная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Прокатная улица 1в, 1, 2, 3, 8, 10, 1б, 12, 1а, 3а, 2а

Прокатная улица 6, 4а, 4, 5

Промышленная улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 57в, 125б, 73б, 39а, 85б, 37, 1а, 4г, 7а, 61а, 1б, 95б, 61б, 97б, 79а, 63Б, 19б, 95а, 97а, 107а, 13/19, 4в, 4б, 45б, 85а, 6а, 1в, 23а, 45а, 125а, 3А, 107б, 2а, 79б, 7б, 19а, 69, 57а, 71, 65, 121, 53, 83, 123, 49, 103, 115, 63, 41, 101, 59, 89, 99, 111, 93, 109, 43, 105, 39, 117, 75, 67, 47, 87, 113, 91, 81, 51, 77, 119

Радиальная улица 1, 2, 4

Раздольная улица 43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31/А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49/А, 41/Б, 32а, 25, 3/А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74

Ракетная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18

Рельефная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 5А, 18а, 12А, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Республиканская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 59, 61, 62, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 185, 186, 190, 192, 194, 305а, 3а, 1б, 1ж, 225а, 7б, 210а, 2б, 54б, 8а, 343а, 27а, 152а, 220а, 182а, 315б, 5а, 313б, 2г, 45а, 195, 285а, 16а, 228а, 313а, 47а, 275а, 1а, 323а, 168а, 2в, 2а, 1в, 307а, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 337, 339

Ростовская улица 1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19

Серогодского улица 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 56/58, 15а, 15, 39а, 69а, 49, 37а, 35, 61, 43, 31, 19, 37, 23, 57, 58, 67, 47, 25, 39, 731, 17, 27, 55, 73, 21, 33, 53, 51, 45, 65, 71, 62, 60, 63, 29, 69, 41, 59

Симферопольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 15а

Соляная улица 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83

спуск 8 Марта 1, 2, 3, 4а, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14

Тираспольская улица 26, 27, 29, 33, 34, 36, 37, 39

Умова улица 28, 31Б, 31А, 98, 104, 33, 37, 110, 39, 56а, 31В, 26, 30, 53, 55, 52, 32/1, 47, 80, 24А, 35, 22, 60, 30а, 37Б, 106, 118, 32, 41, 58, 20, 64, 56, 31, 51а, 35А, 43, 100

Февральская улица 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54а, 50, 55а, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 49а

Февральская улица 34а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 42А, 20/6, 12а, 1а, 13а, 7, 42Б, 10/2, 2а, 33а, 33б, 23а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42

Флотская улица 3, 9, 9а, 5, 11

Флотская улица 2А, 2, 4, 6, 8, 10

Флотская улица 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 27а, 25, 29а, 27, 29

Хаджибеевская дорога 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 59, 67, 69, 79, 87, 93, 99, 105, 133, 135, 137, 143, 145, 147, 151, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 265а, 357а, 14а, 317а, 341а, 335а, 307а, 361а, 357б, 453а, 241а, 17а, 485а, 427а, 8А, 491а, 27а, 377а, 473а, 241б, 365а, 255а, 189/191, 193а, 493а, 39/1, 217а, 467а, 487а, 151а, 277а, 429а, 481а, 107а, 313, 315в, 379а, 315а, 267а, 239а, 311а, 271а, 123а, 27в, 24/1, 315, 317, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 495, 497, 499, 501, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519

Химическая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6а, 6, 7а, 4а, 7, 8, 9, 12

Холмистая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Хуторская улица 95Е

Центральная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 3А, 3Б, 35, 36, 38

Шестакова улица 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 49а, 31а, 81/2, 43, 37А, 10А, 41А, 17А, 27а, 35а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93

Элеваторная улица 1, 2, 6А, 3а, 8А, 10А, 16А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16

Яблочная улица 1, 2, 3, 1б, 4, 1а

С 16:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Балтский переулок 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

1-й переулок 8 Марта 5, 10, 5А, 3, 4, 6, 8

1-й Февральский переулок 1, 3, 5, 7

1-й Флотский переулок 5, 7а, 7

1-й Черноморский переулок 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12а, 19, 15А, 32/2, 42б, 6а, 36а, 44а, 19а, 22, 5А, 24, 42, 38, 26, 32, 21, 30, 40, 34, 44, 36

1-я линия 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 109/1, 9а, 8а, 24а, 109/2, 109а, 16, 4а, 18, 20, 22, 24, 109

1-я линия 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2А, 10, 11, 12, 13, 14

10-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10а, 5б, 13а, 1а, 6а, 7, 7а, 5а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

13-й Черноморский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 5а, 7, 14а, 11а, 10а, 31а, 3а, 39а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

2-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

2-й переулок 8 Марта 6, 7, 8А, 1, 2, 4, 5, 8

2-й Февральский переулок 1, 7, 7а, 5, 1А

2-й Флотский переулок 3, 4, 8

2-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 18а, 1а, 3а, 32, 26а, 22а, 34, 16а

2-я Пересыпская улица 32, 34

3-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5А, 3а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

3-й переулок 8 Марта 4, 5, 6, 8, 10

3-й Флотский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

3-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5а, 5б, 14, 16а, 24а, 18а, 32а, 21, 31А, 24, 22, 26, 32, 25, 16, 29, 15, 31, 23, 27, 30, 28, 33, 18, 17, 34

3-я линия 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

3-я Пересыпская улица 5, 7, 13а, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27

4-й Балтский переулок 2, 4, 5, 6, 8, 10, 9/11, 6/3, 11, 12, 14

4-й переулок 8 Марта 2, 4, 6, 8, 10

4-й Флотский переулок 1

4-й Черноморский переулок 1, 15А, 32/А, 32, 41, 29, 28, 10А, 33, 3, 18, 6, 13, 9, 30, 7, 21, 20, 26, 39, 23, 25, 8, 10, 2, 35, 22, 2А, 5, 12, 41/А, 27, 19, 4, 43, 14, 31

4-я линия 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1а, 2А1, 14а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2а

5-й Балтский переулок 19а, 7, 8, 10, 12, 13, 12а, 15, 17, 19, 21, 23, 25

5-й переулок 8 Марта 4, 6, 8, 9

5-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 19/10, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13

5-я линия 8 Марта 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

5-я Пересыпская улица 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

6-й Балтский переулок 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 31б, 31А, 18А, 16А, 21/а, 29А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

6-й переулок 8 Марта 4, 8, 9, 10, 11

6-й Черноморский переулок 2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1

6-я Пересыпская улица 4, 16А, 10, 6, 2, 18, 3, 9, 15, 1, 13, 8, 16, 12/2, 11, 5, 12, 2А, 11а, 14, 19, 20, 7

7-й Балтский переулок 9а, 1, 2, 3, 8А, 5, 9б, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 12а

7-й переулок 8 Марта 5, 6, 7, 8, 9

7-й Черноморский переулок 6А, 1, 2, 3, 4, б, а, 5, 2а, 1а, 6, 7, 8

7-я Пересыпская улица 11, 13А, 6, 25, 46А, 31А, 28, 33, 30, 42А, 18, 31, 14б, 50а, 27, 50, 14, 8, 20, 10, 13, 32, 22, 14/1, 10а, 14а, 12, 24, 23а, 48, 46, 36, 29, 16, 26, 30а, 38, 42, 9А, 9, 23

8 Марта улица 77Д, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 77К, 15а, 9А, 80А, 37/2, 76/78, 43А, 37/1, 77в, 7/1, 37Б, 23а, 14А, 11, 21А, 21/2, 47А, 29А, 37А, 45А, 35а, 77/5, 77Е, 37В, 77/1, 23, 20А, 20, 28, 45, 25, 36, 53, 18, 55, 40, 34, 30, 39, 59, 33, 32, 12, 22, 51, 24, 49, 57, 41, 47, 29, 61, 19, 26, 38, 16, 63, 42, 27, 31, 17, 43, 14, 13, 771, 774, 776, 15, 35

8 Марта улица 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 81А, 46А, 90, 99А, 74а, 95А, 85А, 67А, 74Б, 67Б, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103

8-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

8-й переулок 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

8-й Черноморский переулок 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, б, 34а, 36а, 1а, 44б, 28, 25/1, 44а, 9В, 9а, 19а, 28а, 44А/1, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54

8-я Пересыпская улица 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16

9-й переулок 8 Марта 1, 2, 4, 5, 6, 7, 47/1, 8, 10, 15, 17, 47

9-й Черноморский переулок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Аграрная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11а, 8, 5а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Балтская дорога 27, 47, 43А, 37, 43, 45, 59

Балтская дорога 58А, 25, 27, 29, 35а, 31, 33, 35, 38, 60, 62, 67

Балтская дорога 32, 34, 36, 32а, 84а, 40, 62/1, 82а, 75б, 64А, 40а, 46, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82, 84

Баркасный переулок 1, 1а, 2, 4

Большевистский переулок 3, 6, 7, 8/1, 4, 5, 10

Вячеслава Кириллова улица 1, 32, 34, 40, 32б, 36, 38, 42

Вячеслава Кириллова улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1б, 19, 1а, 4а, 9а, 3а, 19а, 14а, 20, 21, 22, 24, 26

Главная улица 22Г, 22Е

Главная улица 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 17а, 5/5а, 3а, 1а, 22В, 23а, 18а, 22А, 18б, 13а, 7а, 1б, 22Д, 22Б, 2а, 14А, 19, 9а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33

Долинская улица 13, 14, 14а, 17/3, 17, 33/4, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 33/1

Жевахова гора 17, 22, 30, 81

Жевахова улица 4а, 5, 7, 8, 11, 12, 11/1, 4, 9

Жевахова улица 7, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 49/1, 61а, 29, 53/2, 43/1, 45/2, 21а, 37/39, 53/3, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 92, 94

Закарпатская улица 30, 32, 34

Закарпатская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 52а, 29/1, 27А, 10, 8а, 26а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209

Звонкая улица 28А

Звонкая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 26а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32

Кавказская улица 30, 33, 34, 38а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Кавказская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26а, 20, 24а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31

Кавказский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4А

Карьерная улица 17А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15а, 15б, 16а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22

Карьерная улица 24

Локомотивная улица 1, 3, 7, 9, 15, 23а, 1а, 17, 21, 25, 27

Мичурина улица 21, 25б, 23, 37а, 37, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27

Навигационный переулок 11, 13, 14, 18, 19, 17А, 15, 16

Навигационный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17

переулок Александра Пресича 2, 4, 5, 6, 7, 24а, 2а, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26

переулок Бориса Кифоренка 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 4а, 16в, 23, 12а, 17б, 16а, 9а, 25, 29, 31, 33, 35

переулок Виктора Діхтієвського 1, 2, 3, 4, 11а, 7а, 5а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

переулок Владимира Терещенко 13а, 7

переулок Игоря Киселева 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 14а, 19а, 12а, 13а, 29, 31, 33

переулок Неплия 1, 2, 3, 10, 5а, 2а, 4, 5, 12

переулок Олега Андрийца 1, 3, 6, 7

переулок Олега Стороженко 2, 8а, 6, 8, 10

переулок Юрия Асеева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 35/1, 19, 1а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

переулок Юрия Асеева 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а

площадь Мичурина 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 23а, 14а, 14/1, 20, 3а, 29А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 17а

Посевная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28а, 21б, 10а, 50а, 18а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Прокатная улица 1в, 1, 2, 3, 8, 10, 1б, 12, 1а, 3а, 2а

Прокатная улица 6, 4а, 4, 5

Профессора Карышковского улица 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47а, 4/2, 14А, 23А, 8А, 30а, 17а, 12/14, 22а, 38, 25/27, 23Б, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60, А

Рыночная улица 7

спуск 8 Марта 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Февральская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 42А, 20/6, 1а, 13а, 55а, 54а, 10/2, 33б, 23а, 33а, 2а, 12а, 10, 34а, 49а, 42Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Флотская улица 3, 9, 9а, 5, 11

Флотская улица 2А, 2, 4, 6, 8, 10, 27а, 29а, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29

Холмистая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Хуторская улица 95Е

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академика Гаркавого улица 29, 31, 33, 35, 43, 37а, 37

Академика Гаркавого улица 53, 48а, 15, 47, 51

Ашхабадская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 12б, 12а, 17, 19, 21, 25

Бессарабская улица 6, 4Б, 2, 4

Библиотечная улица 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21

Болградская улица 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20/1, 18, 22\1, 20, 22, 24, 26

Бородинская улица 1, 3, 5

Ветеранов Труда улица 17А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 44А, 13А, 11А, 14, 4Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49

Гагарина проспект 1

Генерала Доватора улица 16, 11А, 42, 26, 32, 29, 42а, 24, 12, 27, 14, 31, 19, 20, 34, 23, 25Б, 17 Б, 27А, 22, 33, 15, 25, 17, 19А, 30, 21, 18, 38, 36, 8, 3, 2, 9, 7, 6, 13, 1, 5, 1а, 4, 40

Дальницкое шоссе 19

Житомирская улица 1, 21, 27, 41, 44, 132А, 58, 60, 64, 154, 200

Житомирская улица 165, 51А, 176, 202, 184б, 186а, 170

Клиновая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 32а, 25Б, 2а, 26а, 28а, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Крайняя улица 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 42А, 46А, 5В, 5Б, 12А, 34б, 44А, 28А, 40А, 18А, 8/4, 7б, 27, 5А, 14А, 38А, 30 А, 5/7, 48А, 56/1, 29А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 4/2, 48, 37, 43, 41, 58, 42, 52, 54, 35, 40, 46, 36, 38, 45, 44, 34, 50

Левадная улица 2, 3, 4, 16А, 1А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28

Могилевская улица 1

Молодёжная улица 8, 10, 34, 21А, 8а, 3, 24

Панаса Мирного улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34

Патриотическая улица 21Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2А, 7А, 30а, 22А, 14а, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

переулок Гагарина 9Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 8а, 4а, 9/1, 3А, 12а, 11А, 1б, 12Б, 14А, 19а, 19, 9а, 2а, 21, 23, 25, 13а

Петра Лещенко улица 13А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 1А, 13, 14, 15

Південна-Авангард вулиця 5, 7, 9, 11, 13, 15, 7А, 17, 35А, 1Г, 23, 33, 35

Рижська вулиця 4, 5, 1А, 2, 3, 6, 8, 1Б, 1, 7

Самолётная улица 44а, 44, 47, 52

Северная улица 2, 4

Сельская улица 13А

Селянская улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20/1, 19А, 18, 14а, 28А, 23А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 371

Смоленская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19А, 13, 20А, 24А, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Солнечная улица 22Б, 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 2а, 22а, 23А, 1В, 1Б, 36А, 13, 1а, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 41

Сосюры улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 61А, 13а, 18а, 18б, 42, 31а, 5а, 20а, 29А, 43, 67, 33а

Сталепрокатная улица 2, 3А, 7/5, 10, 8/1, 9, 8, 3Б, 3, 5, 1, 6

Творческая улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 23а, 44А, 20А, 48А, 34А, 42А, 22А, 4А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

Тираспольская улица 25

Тираспольское шоссе 5, 11, 13а, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17

Удельный переулок 6

Улитина улица 21А, 23, 25б, 19, 25, 23А, 21

Уманская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25А, 25Б, 46А, 25В, 24а, 24, 20А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 251, 252

С 14:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академика Заболотного улица 24, 18А

Академика Заболотного улица 12, 20, 24

Академика Заболотного улица 2, 4, 6, 10, 14

Академика Заболотного улица 22

Академика Заболотного улица 16, 18

Давида Ойстраха улица 4

Давида Ойстраха улица 2, 3

Давида Ойстраха улица 5

Давида Ойстраха улица 13, 7А

Давида Ойстраха улица 1

Добровольского проспект 125, 127

Добровольского проспект 123

Добровольского проспект 129

С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академика Заболотного улица 12

Академика Заболотного улица 24

Академика Заболотного улица 18А

Академика Заболотного улица 2, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 20, 22

Академика Заболотного улица 24

Давида Ойстраха улица 3, 5

Давида Ойстраха улица 7А, 2

Давида Ойстраха улица 1, 13

Давида Ойстраха улица 4

Добровольского проспект 123

Добровольского проспект 129

Добровольского проспект 125, 127

С 09:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам: