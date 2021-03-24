Долгожданное весеннее тепло приходит к нам, поэтому максимально быстро нужно будет подготовить дачный участок к новому сезону. Заканчивают обрезку сада и виноградника, ягодных и декоративных кустарников. Восстанавливают побелку штамбов на деревьях. Обязательно задерживают влагу, культивируя почву граблями, одновременно повреждая тонкие нити прорастающих сорняков.

Виноградник: 8 советов для начинающих

Начинающие виноградари часто теряются при покупке новых саженцев, особенно если у продавца имеется реальная гроздь или цветная фотография, увеличенная в разы от реального размера. Ну как тут не растеряться и не купить все подряд? Выбирайте для начала институтские, проверенные сорта. Обращайте внимание на неприхотливые и некапризные сорта, на которых легче учиться и смогут простить многие ошибки. Начните с нескольких саженцев, чтобы довести их довести до ума. Понравившийся виноград должен быть вкусным, в идеале дегустировать его с куста, чтобы видеть, что получится. Выбирайте несколько разных сортов, дав им одинаковую агротехнику. Так вы сможете сможете понять нюансы, особенности, понять отличие в обрезке, определить нагрузку глазками и гроздями. Откажитесь (пока) от винограда с функционально женским цветком, так как ему нужен опылитель, как правило кишмиш, а вам дополнительные проблемы. Со временем вы узнаете, какие из кишмишей цветут одновременно с понравившимся «женским» сортом. При покупке не соблазняйтесь размером ягоды и грозди, часто это «раскормленные» выставочные экземпляры. Поверьте, у вас так сразу не получится. Очень важно начинать с комплексно-устойчивых сортов, так как без опрыскивания виноград вырастить практически невозможно.

Долгосрочный прогноз

Учитывая более чем 100-летние наблюдения, ученые вывели следующую зависимость. Если ближайшее к дню весеннего равноденствия (20 марта 2021 года) новолуние приходится на субботу (13 марта 2021 года), год будет более засушливый и прохладный, неблагоприятный для растений. Именно таким и прогнозируется наступивший год Сатурна — холодный, сырой и на урожай скупой.

Ранее мы публиковали советы о том, как дачникам подготовиться к садово-огородным работам.

Авторитетное мнение: как заложить земляничную грядку

Считается, что самым лучшим посадочным материалом являются усы первого и второго порядка.

Это не совсем так, потому что у них, как правило, из-за близости к маточному растению хуже развита корневая система. Усы же третьего и четвертого порядка получают от материнского растения значительно меньше питательных веществ, и поэтому образуют мощный мочковатый корень, повышающий их жизнестойкость и приживаемость.

Для закладки весной маточной плантации с целью получения наибольшего количества рассады лучше всего подходят небольшие перезимовавшие кустики пятого и шестого порядка. Они зачастую не плодоносят, быстро развиваются и очень рано начинают давать усы. Чтобы усы быстрее укоренялись, после полива нужно вдавливать неукоренившиеся кустики с двумя-четырьмя листиками в мокрую почву, распределяя их при этом равномерно по площади. Зафиксированные таким образом усы быстрее укоренятся, так как их не треплет ветер.

Огород: картофель моем и озеленяем

Как ни странным это может показаться, но картофель перед проращиванием необходимо мыть и дезинфицировать в растворе марганца в течение 5 минут.

Очень важный фактор для семенного картофеля — озеленение для накопления солонина. Лучше всего проводить озеленение с осени в тени, а не на солнце. Не поздно это сделать за 30 дней до посадки.

Весной, за месяц до посадки, выносите семенной картофель для прогревания и проращивания. Если вы нашли в подвале клубни, на которых появились тонкие и длинные ростки, лучше их выбраковать — это вырожденный сорт, который нельзя высаживать. Первые 10 дней желательно поддерживать в помещении температуру до 20оС, чтобы дружно пробудились все глазки. Дальше проращивание возможно при меньшей температуре.

Как только земля на участке прогреется до +5оС, важно не затягивать со сроком посадки, тогда картофель успевает пройти фазу клубнеобразования к началу знойного лета. На майские праздники картофель уже должен дать первые всходы.

Защита растений: чесночный настой против парши

Маловероятно найти в нашей области сады, в которых яблони бы не болели паршой. Возбудителем этого заболевания является сумчатый гриб, который паразитирует только на яблонях.

Неплохой результат дает применение проверенных временем дедовских методов, например чесночная настойка. Измельчаем 200-300 г чеснока, заливаем 2 л горячей воды, настаиваем сутки, после чего процеживаем и разбавляем 8 л холодной воды. Не забываем добавить в качестве прилипателя 30-40 г хозяйственного мыла.

Практикуют и обработку солевым раствором (опрыскиваются еще не проснувшиеся яблони раствором поваренной соли, в концентрации 1 кг на 10 л воды).

Если удастся возле дачи найти хвощ, «возьмите его в работу»: 1/3 ведра хвоща залейте 10 л воды и настаивайте на протяжении 3 дней.

Мы также рассказывали о том, как эффективно бороться с сорняками на дачном участке.

Мастер-класс: прививка сверлением

Прививка с помощью сверла не новинка, а хорошо забытое, но немного усовершенствованное старое.

Время проведения таких прививок — ранняя весна, перед началом сокодвижения.

В нужном месте ствола очищается кора и электродрелью под углом 45-55о сверлится отверстие диаметром, например, 8 мм на глубину 3-4 см. Сверло должно быть на 2 мм меньше диаметра черенка либо черенок подбирают под диаметр сверла.

Конец черенка (с 4-5 ростовыми почками) очистить от коры и заострить, отверстие освободить от опилок. Подготовленный черенок аккуратно и плотно вставить в отверстие, совместив кору, и замазать садовым варом, в т.ч. и верхний торец черенка.

Через 2-3 недели на привитом черенке начинают распускаться почки и отрастать новые побеги.

Для новичков способ прививки сверлением весьма простой и доступный, сверло позволяет делать аккуратное отверстие, что обеспечивает плотное соприкосновение привоя с подвоем, также снижается риск загнивания. Способ отлично подходит для оздоровления пней.

И напоследок совет: сначала потренируйтесь на старом, спиленном дереве, а потом приступайте к живому.

Тихая охота: самый ранний гриб

Ранние весенние грибы, сморчки, у любителей тихой охоты особо ценятся, как самые первые предвестники грибного сезона. Не зря грибники говорят: как только осины уронят сережки, не провороньте сморчки у дорожки.

Растут сморчки чаще всего на лесных опушках, в светлых лиственных лесах, на травянистых полянах, на степных склонах.

Сморчок настоящий имеет шляпку диаметром до 12 см, яйцевидной или усечено-конической формы, ее поверхность извилисто-ячеистая, схожа со смятыми пчелиными сотами, внутри полая. Края сросшиеся с ножкой. Ножка высотой до 20 см, диаметром 1-5 см.

Все сморчки съедобны и очень вкусны. Недаром в США существует День сморчка. Используются для сушки, жарки и даже замораживания. Деликатесом являются фаршированные сморчки. Перед употреблением или заморозкой грибы нужно тщательно отмыть от песка и отварить.

Польза: какая зола лучше

Всем дачникам следует знать, что в золе травянистых растений калия (в форме поташа, легкорастворимого в воде и доступного растениям соединения), который ускоряет рост урожая, больше, чем в древесной, а фосфора там меньше, чем калия.

Больше всего калия в золе ботвы картофеля — до 40%. Дальше первенство делят стебли подсолнечника 30-35% и гречишная солома — 25-35%.

А вот в торфяной золе много извести и очень мало калия, она годится только как известковое удобрение для снижения кислотности.

Виноградную золу лучше возвращать обратно под виноградные кусты. Кстати, самые вкусные шашлыки получаются на многолетней виноградной древесине.

Ранее мы рассказывали, что нужно успеть сделать на дачном участке в марте.