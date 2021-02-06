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Дачные советы: подготовка к садово-огородным работам

Дачные советы: подготовка к садово-огородным работам

Февраль в календаре дачника – горячая пора. Это время начала посева семян на рассаду, выгонки луковичных культур, витаминной зелени петрушки и сельдерея. Дел за зиму накопилось много и все нужно успеть сделать за самый короткий зимний месяц. И каким бы ни выдался февраль, за ним последует весна.

Сад

При резких колебаниях ночных температур на плодовых деревьях может потрескаться кора, в результате образуются морозобоины. Обнаружить их нетрудно. Нужно осторожно постучать деревянным молотком по стволу. В местах, где кора отошла, будет более глухой звук. Ее просто можно прибить к стволу гвоздями с широкой шляпкой: кора к лету прирастет.

Огород

Самые нетерпеливые дачники готовятся к рассадному сезону. Однако в начале февраля еще не хватает света, листочки сушит жаркий сухой воздух батарей, корни стынут на холодном подоконнике. Чтобы избавить себя от ненужных стрессов по поводу неудачной рассады, дождитесь, когда солнце станет более активным.

Виноградник

Особое внимание следует уделять сохранению оптимальной влажности саженцев. Нельзя допускать их подсушивания. При потере влаги они плохо приживаются и подвергаются заражению многими болезнями. По мере необходимости их увлажняют. Продолжают работы, связанные с выращиванием вегетирующих саженцев.

Цветник

Посев любых семян на рассаду удобнее проводить в торфяные таблетки, это поможет избежать появления «черной ножки». Осматривают хранящийся посадочный материал – корневища многолетников, клубнелуковицы гладиолусов, клубни канн, георгин. Сейчас самое время заняться луковичными, которые вы заготовили для выгонки.

Фото: babushkinadacha.ru

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Юрий Руденко
Юрий Руденко ПРОФИЛЬ

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