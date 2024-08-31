Чрезмерная подвижность суставов: в чем опасность гипермобильности

Бессимптомная гипермобильность суставов: что это такое

Бессимптомная гипермобильность суставов (повышенная гибкость) встречается почти у трети населения и считается физиологической особенностью, а не заболеванием. Такие люди часто делают успешную карьеру как танцоры, гимнасты, артисты цирка.

Но примерно 10 процентов людей с такими способностями испытывают дискомфорт — в частности, их беспокоят суставные или мышечные боли, частые травмы (вывихи, разрывы связок). И здесь уже говорят о синдроме гипермобильности суставов (СГС).

У людей с этим синдромом суставы двигаются в объёме, который превышает нормальный объём движений. Например, человек может выгнуть назад колени или локти. Сверхподвижными могут быть как один, так и несколько суставов одновременно.

Почему появляется гипермобильность

Точная причина развития синдрома неизвестна. Считается, что гипермобильность может быть как наследственной, так и приобретенной.

Выделяют две формы синдрома: локальную (аномально подвижными являются лишь один или несколько суставов), и генерализованную, когда всем основным суставам свойственна повышенная гибкость.

Причинами развития локальной формы синдрома считаются различные травмы, воспалительные патологии, занятия балетом, йогой или художественной гимнастикой, приводящие к чрезмерному растяжению мышц и связок, а также тяжелая физическая работа с повторением однообразных движений.

Генерализованная гипермобильность обычно имеет наследственный характер и связана с мутацией генов, что приводит к нарушению выработки коллагена, от которого зависит эластичность соединительной ткани. В результате связки и сухожилия становятся слишком растяжимыми, перестают должным образом поддерживать суставы и ограничивать амплитуду их движения.

Также недуг может возникнуть как сопутствующая патология при таких заболеваниях, как синдром Элерса-Данлоса или синдром Марфана.

На какие симптомы обращать внимание

Основные признаки синдрома гипермобильности суставов:

сгибание и разгибание суставов с превышением показателя нормы, что не доставляет дискомфорта;

наличие постоянных болевых ощущений в суставах, которые усиливаются даже при незначительных и умеренных физических нагрузках или легкой травме;

частые боли в спине, грудном отделе позвоночника, сколиоз, плоскостопие, косолапость;

частые вывихи, подвывихи, подворачивания ног и растяжения связок, особенно при гипермобильности плечевого, коленного или голеностопного суставов;

наличие синовита — воспаления оболочки суставов;

боль в мышцах, связках и сухожилиях, мышечная слабость, быстрая утомляемость.

К внесуставным проявлениям патологии относятся чрезмерно растяжимая тонкая кожа, раннее развитие варикоза, появление синяков после незначительных травм, проблемы с работой сердца, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря и других органов.

Как лечится гипермобильность суставов

Диагноз ставится ортопедом-травматологом на основании опроса, осмотра пациента и специальных тестов. Лабораторные и инструментальные исследования (анализы крови, МРТ) назначаются для исключения других заболеваний со схожими симптомами. Кроме того, могут потребоваться консультации других специалистов: ревматолога, генетика, эндокринолога, невролога.

Лечение направлено на устранение причин, вызвавших патологический процесс в организме, и на облегчение симптомов синдрома. Оно обычно включает медикаментозную терапию (местное использование разогревающих или охлаждающих мазей и гелей, прием обезболивающих препаратов и витаминных комплексов), массаж, физиопроцедуры, упражнения лечебной физкультуры для укрепления мышц и связок, а также коррекцию режима дня и двигательной активности.

Иногда для дополнительной фиксации сустава, склонного к вывихам, рекомендуется ношение ортезов.

Если вовремя не обратиться к врачу

Синдром гипермобильности суставов нельзя оставлять без внимания, поскольку он является фактором риска возникновения артроза и других болезней суставов и позвоночника, способных серьезно ограничить подвижность.