Новости Одессы и Одесской области

В Одессе закрывается крупнейший сервисный центр МВД (МРЭО)

В Одессе закрывается крупнейший сервисный центр МВД (МРЭО)

Сегодня, 31 августа 2024 года, в Одессе прекращает работу сервисный центр МВД (бывший МРЭО), расположенный по адресу ул. Аэропортовская, 27/1. О причинах этого, где можно будет получить услуги и сдать на права, читайте в публикации «Одесской Жизни».

О прекращении работы Центра №5142 сообщили в Сервисном центре МВД в Одесской области.

Причина этого – переезд заведения в другую локацию. Но где и когда Центр №5142 заработает снова, источник не сообщает.

Сервисный центр МВД в Одессе на Аэропортовской внутри

Получить услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств, обмену водительских удостоверений, получению удостоверений для выезда за границу и выдачу разрешений на перевозку опасных грузов можно будет в других сервисных центрах в Одессе:

  • Сервисный центр МВД №5141: г. Одесса, ул. Инглези, 15а;
  • Сервисный центр МВД №5152: г. Одесса, Киевское шоссе, 27а.

Важно!

Сервисный центр МВД №5154, занимающийся исключительно экзаменацией водителей и расположенный по тому же адресу, где находился Центр 5142 (ул. Аэропортовская, 27/1), продолжает работать без изменений на том же месте.

О возобновлении работы Центра 5142 по новому адресу будет сообщено дополнительно на всех официальных ресурсах.

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