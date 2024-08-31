В Одессе закрывается крупнейший сервисный центр МВД (МРЭО)

О прекращении работы Центра №5142 сообщили в Сервисном центре МВД в Одесской области.

Причина этого – переезд заведения в другую локацию. Но где и когда Центр №5142 заработает снова, источник не сообщает.

Получить услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств, обмену водительских удостоверений, получению удостоверений для выезда за границу и выдачу разрешений на перевозку опасных грузов можно будет в других сервисных центрах в Одессе:

Сервисный центр МВД №5141: г. Одесса, ул. Инглези, 15а;

Сервисный центр МВД №5152: г. Одесса, Киевское шоссе, 27а.

Важно!

Сервисный центр МВД №5154, занимающийся исключительно экзаменацией водителей и расположенный по тому же адресу, где находился Центр 5142 (ул. Аэропортовская, 27/1), продолжает работать без изменений на том же месте.

О возобновлении работы Центра 5142 по новому адресу будет сообщено дополнительно на всех официальных ресурсах.