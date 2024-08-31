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В Одесской области установили памятные доски спасателям, убитым ракетой россиян (фото)

В Одесской области установили памятные доски спасателям, убитым ракетой россиян (фото)

На Аллеях Героев в городе Белгород-Днестровском и селе Шабо Одесской области установили памятные доски спасателям, погибшим в марте этого года в результате повторного ракетного удара по Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Обе огнеборца, Виталий Алимов и Денис Колесников, убитые россиянами во время повторного ракетного удара 15 марта 2024 года, были уроженцами Белгород-Днестровского района, и поэтому их портреты разместили рядом с Защитниками Украины, которые пали в бою за независимость нашей страны.

мемориальная доска в память о погибшем спасателе в Одесской области

Напомним, подобную Аллею открыли на днях и в одесском парке Шевченко.

На Аллее Героев в Одесской области увековечили погибшего спасателя

15 марта 2024 года российские террористы запустили по гражданской инфраструктуре Одессы две баллистические ракеты. Удар пришелся по курортной зоне и частному сектору одесского побережья. Было разрушено здание рекреационного объекта, повреждены частные дома, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.

Когда на место «прилета» прибыли медики и спасатели для оказания помощи пострадавшим, последовал повторный удар в то же место.

В тот день 21 человек погибли и еще более 70 человек получили ранения.

Тогда смертельные травмы получили водители пожарные – 29-летний Денис Колесников и 39-летний Виталий Алимов, который скончался в больнице на следующий день.

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