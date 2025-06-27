Ключевые моменты:
- Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одесской области за неделю выросла на 8,3%.
- Основными причинами являются употребление немытых овощей и фруктов, а также домашние блюда, приготовленные с нарушением гигиены.
Статистика заболеваемости и основные причины
Согласно данным мониторинга, опубликованным центром, за период с 16 по 22 июня 2025 года в регионе было зарегистрировано 143 случая острых кишечных инфекций, тогда как на предыдущей неделе их было 132. Из 143 зафиксированных случаев 65 больных — это взрослые, а 78 — дети. Наиболее пораженной возрастной категорией среди детей является возраст от 1 до 9 лет.
По результатам факторного анализа, основными причинами заболеваний стали употребление немытых ягод, овощей и фруктов, что составило 32% случаев, и употребление домашних блюд, приготовленных с нарушением правил гигиены (31%). Также среди причин — несоблюдение личной гигиены (10%), употребление молочных продуктов (8,4%) и морские купания (3,5%). К другим факторам риска отнесли мясо, яйца, кондитерские изделия, рыбу и морепродукты.
Ранее также сообщалось о вспышке норовирусной инфекции среди школьников в Одесской области. В одном из учебных заведений Измаильского района была зафиксирована групповая заболеваемость гастроэнтероколитом.
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