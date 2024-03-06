Россия запустила ракету по президенту Зеленскому и греческому премьеру, когда те были в Одессе: погибли люди (фото)

Об этом сообщил сам Владимир Зеленский во время брифинга с греческим премьером, который прошел на Соборной площади, возле разрушенного другой российской ракетой Спасо-Преображенского собора.

Число погибших и пострадавших президент не назвал, но в местных телеграм-каналах неофициально пишут о пяти погибших и таком же числе раненых. Эта информация еще будет уточняться.

При этом, как сообщают греческие медиа, политики и их окружение не пострадали.

По словам Зеленского, он и Мицотакис видели удар по Одессе, когда находились в порту, где знакомились с работой зернового коридора и осматривали пострадавшие от российской агрессии объекты.

Президент Украины заявил, что российской армии все равно, что атаковать – мирных граждан или военные цели, и это снова только подтверждает, что Украине нужна более мощная система противовоздушной обороны для защиты от российского террора.

«Это военные, гражданские, международные гости – этим людям все равно. Они либо сошли с ума, либо полностью не контролируют, как их террористическая армия действует. Это говорит о том, что нам прежде всего нужно защищаться. Лучше всего, это система противовоздушной обороны»,

– сказал президент.

Мицотакис, в свою очередь, назвал атаку россии «впечатляющим опытом» и выразил солидарность с Украиной. Он также подтвердил, что греческая делегация не пострадала от удара.

«Президент Зеленский и его штаб нам показывали и объясняли значение порта и то, что делается, чтобы восстановить и усилить украинский морской путь и какой вред нанесли атаки. Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близки от нас. Мы не успели пойти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт»,

– сказал греческий премьер.

По данным Воздушных сил ВСУ, россия использовала в этот раз для своей атаки баллистическую ракету.