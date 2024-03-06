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Зеленский и премьер Греции посетили поселок Котовского, где почтили память погибших 2 марта (видео, фото)

Зеленский и премьер Греции посетили поселок Котовского, где почтили память погибших 2 марта (видео, фото)

2 марта 2024 года российский дрон разрушил часть дома на поселке Котовского в Одессе. Погибли 12 человек, пять из которых – маленькие дети. 6 марта место трагедии посетили президент Украины и премьер-министр Греции.

Владимир Зеленский и Кириакос Мицотакис почтили на месте память мирных одесситов, невинных жертв российского террора. Оба руководителя добавили свои букеты цветов к тысячам других, которые принесли одесситы к месту трагедии.

Главы Украины и Греции на месте трагедии в Одессе 2 марта

«Примите, пожалуйста, наши соболезнования. Мы понимаем, что это большая боль прежде всего для тех людей, кто потерял близких… Власть местная помогает, это их работа, так и должно быть. И, как мне известно, все службы наши работают. ГСЧС помогали, боролись за жизнь детей и всех. Мы проводили консультации с премьер-министром Греции, у него сегодня визит, и мы встречались, и знаем из доклада, что обязательно всем потерпевшим семьям обязательно помогут. Те, кто потеряли родных, близких, их вернуть невозможно, к сожалению. Относительно квартир по вопросу потери документов с этим этим помогут обязательно,

– сказал глава государства.

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А вскоре после визита на Котовского, когда Владимир Зеленский показывал Кириакосу Мицотакису одесский порт, российская ракета прилетела уже по руководителям двух стран.

От этого удара погибли пять человек. Хотя Зеленский с Мицотакисом и их окружение не пострадали.

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