Взрыв на Каховской ГЭС: грозит ли Черному морю экологическая катастрофа

Ночью, 6 июня 2023 года рашисткие нелюди взорвали плотину Каховской ГЭС. Миллионы тонн воды, хлынув из Каховского водохранилища, затопили Херсонскую область. Мощный поток, сметая все на своем пути, к тому же несет с ГЭС сотни тонн машинного масла.

Рашисты в очередной раз принесли на нашу землю разруху и экологическую катастрофу. Как отразится взрыв на Каховской ГЭС на экосистеме Черного моря, нашим читателям прокомментировали специалисты Одесского государственного экологического университета и Института морской биологии НАН Украины.

Уничтожение плодородных земель и риск радиации

— Самое страшное — это, конечно, затопление городов и сел, — подчеркивает заведующий отделом качества водной среды Института морской биологии НАН Украины гидробиолог Сергей Дятлов. — Уровень поднялся на пять метров — то есть, вода не просто разлилась по поверхности, а смывает подворья, домашний скот. Огромное количество людей нуждаются в отселении. Существует и угроза детонации мин, заложенных ранее в районе ГЭС российскими оккупантами.

К тому же, если поля распаханы, земля совершенно беззащитна от воздействия водного вала. Ее верхний слой – самый плодородный – смывается в реку. Земля становится бесплодной, а в воде увеличивается мутность, загрязнения.

Также, считает ученый, существует возможность содержания в донных отложениях Каховского водохранилища радиоактивных веществ, попавших туда во время аварии на ЧАЭС. Самый стойкий из них — радиоактивный цезий. И, если мощность потока затронет донные отложения и вымоет их в Черное море, возможно радиационное заражение. А это будет очень серьезный удар по черноморской экосистеме.

Бактериологическое загрязнение

Очень велика угроза химического и бактериологического загрязнений. Ведь Днепр — чрезвычайно загрязненная река, отмечает Сергей Дятлов. На ее берегах много промышленных предприятий, сельскохозяйственных объектов. И огромный водяной вал смыл все удобрения, навоз, остатки растений. При летних высоких температурах все эти органические вещества будут разлагаться в воде, вызывая развитие болезнетворных микроорганизмов.

— Сама паводочная волна, которая сейчас идет, это уже проблема для экосистемы, – убежден доцент кафедры гидроэкологии и водных исследований Одесского государственного экологического университета Олег Гриб. — Будут подтоплены кладбища, системы канализации, туалеты, выгребные ямы. Все это попадет в воду. И, конечно, дойдет и до Одессы. Вода попадает Днепро-Бугский лиман, а после этого движется в нашу сторону вдоль побережья. Так что, в принципе, сток Днепра всегда влиял на экологическую ситуацию у северного побережья Черного моря. Но в результате этого искусственного паводка стоит ожидать мощного бактериологического загрязнения — если не сегодня-завтра, то через какое-то время будут последствия. Ведь все живые организмы, которые погибли во время катастрофы, будут разлагаться в воде. И дай Бог, чтобы не было заражений трупным ядом.

В общем, если на одесских пляжах и раньше после ливней не рекомендовалось купаться, то после катастрофы и вовсе не стоит.

Гибель популяций животных

В Новой Каховке затоплен зоопарк. По информации организации UAnimals со ссылкой на руководство зоологического парка, животные погибли. Спастись могли только лебеди и утки. Хотя люди стараются не оставлять животных в беде.

— А как спасутся в дикой природе птенцы, детеныши различных млекопитающих или рыбы, отложившие икру на нерест? Погибнут популяции различных видов – пяти–десяти поколений, — отмечает ученый. — А ведь экология – это не только чистые вода и грунт, но и живые существа, которые там обитают. А они являются звеньями пищевой цепи – значит, и на другие виды катастрофа на Каховской ГЭС тоже окажет какое-то влияние.

Рашисты стали виновниками масштабной экологической катастрофы для нашего региона, и, возможно, для всей системы Черного моря.

— Миллионы кубометров воды не исчезают. В перспективе эко-катастрофа может повлиять и на все Черное море — оно же не разделено заборами. И потихоньку ее последствия распространятся до берегов Болгарии и Румынии, — полагает эколог.

Масштабное засилье водорослей

Всему Черному морю опреснение, скорее всего, не грозит. Но для его северо-западной части – то есть, Одесского залива, конечно же, такая опасность существует.

— Соленость морской воды уменьшится, биогенное загрязнение увеличится, — прогнозирует Олег Гриб. — И ближе к июлю мы будем видеть повышенную эвтрофикацию — чрезмерное увеличение содержания биогенных элементов в водоемах, сопровождающееся повышением их продуктивности. То есть – засилье водорослей.

— Паводок с Каховского водохранилища неизбежно повлияет на гидробионтов северо-западной части Черного моря, — убежден проректор по научной работе Одесского государственного экологического университета, океанолог Юрий Тучковенко. — Летом он спровоцирует размножение сине-зеленых водорослей – к сожалению, хорошо знакомых одесситам. При больших концентрациях они выделяют токсины, губительные для других гидробионтов. Погибая, они могут вызвать цепную реакцию. Гниение на дне одних гидробионтов выбирает кислород и провоцирует дальнейшую гибель организмов.

Насколько изменится соленость морской воды, можно будет увидеть по данным мониторинга. Наверное, показатели, значительно изменятся, считают ученые. Мониторить экологическое состояние Черного моря нужно обязательно. Для того чтобы использовать эти данные в качестве доказательной базы в дальнейших исках против рашистих преступников по обвинению в экоциде.