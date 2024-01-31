Рядом с Одессой появятся фермы по выращиванию креветок и мидий

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Распоряжение о проведении аукциона на поиск предпринимателя, арендующего часть акватории лимана, Кабмин принял 26 января.

В распоряжении четко указаны координаты, которые будут использоваться для создания ферм в акватории лимана. Договор с предпринимателем – победителем электронных торгов, заключат на семь лет. Такой термин обусловлен тем, что предпринимателю необходимо провести подготовительные работы для начала производства, разместить технологические устройства – плавучие сады, коллекторы для моллюсков и т.п. Доход от реализации продукции аквакультуры может быть получен на третий год деятельности, считают в правительстве.

Развитие марикультуры в Одесском регионе позволит поставлять на внутренний рынок качественные, полезные и доступные по цене морепродукты.

Сухой лиман для развития этого направления деятельности отлично подходит, поскольку имеет свободный водообмен с морем и достаточную соленость для выращивания мидий, различных видов креветок.

К тому же страны, имеющие выход к морю, широко развивают культуру. Примером могут служить Норвегия, Испания, соседние с нами Болгария и Румыния. А лидером по выращиванию морской продукции в Черноморском и Средиземном морях является Турция.

Первые торги по ведению деятельности в акватории Сухого лимана проведут уже в ближайшее время.

Справка.

Сухой лиман расположен на северо-западном побережье Черного моря, вблизи городов Одесса и Черноморск.

Длина лимана 15 км, ширина от 0,1 до 3 км, площадь 10 кв. км, средняя глубина 3-6 м (максимальная — 15 м). Соленость воды 14-16‰. Ранее лиман был отделен от Черного моря песчано-ракушечной пересыпью шириной 70-90 м, высотой 1,1-1,6 м.

Верхняя часть лимана мелководная (до 1,5 м), северная и западная части отделены плотинами и превратились в пресноводные пруды. В лиман впадают реки Дальник (с севера) и Аккаржанка (с запада).

В 1957 году Сухой лиман в связи со строительством Ильичевского порта был соединен с морем навигационным каналом в глубину 16 м и в ширину 180 м, поэтому теперь фактически является морским заливом.

Лиман является местом нереста и нагула таких видов рыб, как глось, бычки (особенно многочисленный зеленчак), атерина, кефали. Из-за загрязнения лимана численность и биомасса многих форм жизни уменьшается, распространяются морские виды Черного моря.

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