Четыре книги V Одесского международного литературного фестиваля

С 25 по 29 сентября в Одессе в пятый раз пройдет Международный литературный фестиваль, на который съедутся писатели из семи стран мира. 31 автор представит новые произведения на своих родных языках. Некоторые из них переведены на украинский язык. Дарья Гармидер, наш постоянный книжный обозреватель, отобрала четыре, которые можно найти на полках магазина “Книгарня кав’ярня”.

Франц Голер. “Большая книжка. Истории для детей”

Этот писатель , помимо рассказов для детей, еще пишет сюжеты для кабаре и песни. Его детская проза – всегда очень неожиданная, с интересными героями и сюжетными линиями. Например, в книгу вошла история о мальчике, написавшем письмо президенту, который вел войну с соседней страной, с просьбой вместо бомб скидывать бананы и шоколадные конфеты. Президент прислушался к мальчику, в результате все стали сытыми, довольными и перестали воевать. Или история о том, как песик на прогулке болтает с другими песиками о том, что такое рай и где он находится. А еще есть рассказ о том как циклон влюбился в антициклон и что из этого вышло. В книге много ярких рисунков, которые передают характер героев.

Алексей Гадемлинский. “Маленькая ведьма и Кир”

Кир – это котик, которого маленька девочка нашла на улице. Но он оказался непростым котиком, а волшебником, и предложил девочке стать волшебницей и научиться магии. В книге, кроме “волшебных историй” поднимаются вопросы добра, зла и выбора. Эти темы подаются так, что ребенок вполне понимает, о чем идет речь и может поразмыслить над предложенной ситуацией.

Димитре Динев. “Ангельские голоса”

Книга рассказывает о судьбе эмигрантов. И не только болгар. На страницах книги можно встретить разных героев – украинцев, румын и даже иранцев, которые ищут лучшей судьбы в Австрии. Но знаете, куда они все идут, когда им очень тяжело, когда потрачены все деньги и ночевать приходится в туалете? Они идут к ангелу с мобильным телефоном в руках. Он стоит на кладбище и обязательно помогает всем, кто к нему обращается за помощью. Каким образом? Об этом вы узнаете из книги болгарского писателя, который много лет назад сам эмигрировал в Австрию.

Андрей Любка. “В поисках варваров. Путешествие в края, где начинаются и заканчиваютяс Балканы. От Одессы до Триеста”

География путешествия, которое легло в основу книги Андрея Любки – от Одессы до Триеста. Он отправляется на Балканы, в маленькие городки и поселки Центральной Европы. Эти места – любовь всей его жизни. Автор общается с людьми, изучает культуру, обычаи тех мест, находит места, скрытые от глаз туриста. Например, он рассказывает об одном маленьком кладбище в Карпатском селе, где вместо надгробных камней стоят … лодки. Эти и другие тайны вы узнаете из книги.

Ну, а если вы захотите обсудить написанное и пообщаться с ним и другими авторами нашего обзора – приходите на Международный литературный фестиваль.

Фото: “ОЖ”