Одесская национальная научная библиотека (ОННБ, бывшая библиотека им. Горького) приглашает на юбилейную XXV Всеукраинскую выставку-форум «Украинская книга на Одесщине».

Мероприятие состоится с 6 по 8 июня 2025 года в Одессе в здании ОННБ и в городе Балта.

В сообщении библиотеки говорится, что нынешний форум проходит в чрезвычайно важный для Украины период, когда вопросы национальной самобытности, сохранения культуры и поддержки украинского языка особенно актуальны.

Поэтому выставка-форум преследует несколько важных целей:

помочь в восстановлении и развитии украинской культуры;

поддержать идею национальной идентичности и поощрить более широкое использование украинского языка;

поддержать развитие украинского книгоиздания и книжной торговли;

ознакомить посетителей с лучшими современными украинскими книгами, а также с переводами мировой литературы на украинский язык;

помочь библиотекам Одесской области пополнить свои фонды качественными украинскими изданиями.

Наше издание выступает информационным партнёром выставки и будет рассказывать своим читателям о её ходе и анонсировать мероприятия, которые пройдут в рамках форума.

А телеграм-канал «Одесской Жизни» опубликовал видео от известного украинского писателя Андрея Кокотюхи, в котором он приглашает посетить это уникальное событие.