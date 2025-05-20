Одесская национальная научная библиотека (ОННБ, бывшая библиотека им. Горького) приглашает на юбилейную XXV Всеукраинскую выставку-форум «Украинская книга на Одесщине».
Мероприятие состоится с 6 по 8 июня 2025 года в Одессе в здании ОННБ и в городе Балта.
В сообщении библиотеки говорится, что нынешний форум проходит в чрезвычайно важный для Украины период, когда вопросы национальной самобытности, сохранения культуры и поддержки украинского языка особенно актуальны.
Поэтому выставка-форум преследует несколько важных целей:
- помочь в восстановлении и развитии украинской культуры;
- поддержать идею национальной идентичности и поощрить более широкое использование украинского языка;
- поддержать развитие украинского книгоиздания и книжной торговли;
- ознакомить посетителей с лучшими современными украинскими книгами, а также с переводами мировой литературы на украинский язык;
- помочь библиотекам Одесской области пополнить свои фонды качественными украинскими изданиями.
Наше издание выступает информационным партнёром выставки и будет рассказывать своим читателям о её ходе и анонсировать мероприятия, которые пройдут в рамках форума.
А телеграм-канал «Одесской Жизни» опубликовал видео от известного украинского писателя Андрея Кокотюхи, в котором он приглашает посетить это уникальное событие.