«Безосновательно обвинили»: пограничники прокомментировали ситуацию в Нацпарке под Одессой

Не так давно мы писали о том, что напали на сотрудников браконьеры на территории заповедника «Тузловские лиманы».

Информацию обнародовали представители заповедника. В частности, об этом написали и.о. директора национального парка Ирина Выхристюк и старший научный сотрудник парка, известный эколог Иван Русев.

Они рассказали, что на них напало около 40 человек, кого-то избили, а у кого-то отобрали фонарики, фотоаппараты и повредили авто.

При этом представители Нацпарка отметили, якобы браконьеры избивали сотрудников на глазах у пограничников.

«Браконьеры действовали под прикрытием вооруженных до зубов погранцов, избивая охрану парка на их глазах, – написал Иван Русев».

Ситуацию прокомментировали в секторе взаимодействия со СМИ Южного регионального управления госпогранслужбы.

Там рассказали, что представители парка с 2015 года конфликтуют с обслуживающим кооперативом «Гранит-2». Вот и в этот раз возникла потасовка между оппонентами.

В то же время, по данным погранслужбы, в это время оказались на месте инцидента их работники, патрулирующие территорию парка. Они попытались успокоить противоборствующих и развести их «по разные стороны баррикад».

Стражи границ рекомендовали конфликтующим обратиться в полицию и решить спор в правовом поле, – пояснили там. – Однако наша мобильная группа не поддержала ни одну из конфликтующих сторон. Так что обвинение в «крышевании браконьеров» Госпогранслужба считает безосновательным.

Также в ведомстве подчеркнули, что сотрудники парка не подавали заявлений относительно незаконных действий пограничников. Кроме того, добавили, что всегда идут навстречу представителям НПП и активно с ними сотрудничают, помогая противодействовать незаконному рыбному промыслу.

Фото: novorosinform.org