Близ Одессы в ДТП погиб человек, а водитель пытался скрыться

Авария произошла в селе Усатово, недалеко от Одессы. Там, не справившись с управлением, сидящий за рулем легковушки автомобилист угодил в припаркованную у обочины фуру.

Об этом сообщают в Беляевском управлении полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, погиб пассажир легкового авто. При этом водитель попытался уехать. Однако из-за поврежденной машины смог проехать только пару метров.

Правоохранители заметили его недалеко от места аварии. Мужчину задержали. Им оказался 37-летний местный житель. Водитель и сам получил травмы, его забрали в больницу, где он находится под стражей.

Открыто уголовное производство.

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Фото: ГУНП в Одесской области