Эти таинственные Курсаки: в Одессе презентовали интересный краеведческий альбом (фото)

Честно говоря, даже удивилась, когда увидела, сколько людей (во время войны, в субботу, да еще когда апрель превратился в лето!) посетили презентацию краеведческого альбома об одесских Курсаках. Люди приходили и приходили, искали свободные места, а это было не так-то просто…

Встреча с историей, с альбомом, где каждый факт выверен, где каждое фото – настоящая редкость, живой рассказ авторов, как тщательно отыскивались эти факты… Все это и многое другое стали залогом заинтересованности в новой книге.

«Одесская жизнь» уже рассказывала, что такой альбом готовится к печати. И вот первые счастливчики – одесские библиотеки и несколько одесских музеев – уже получили эту книгу.

Первое систематизированное издание об одесском микрорайоне Курсаки и прилегающих к нему территорий… Работа над изданием, как рассказывают его авторы, длилась очень долго. Она началась еще до полномасштабной войны. Почему же так долго готовилась эта книга?

Все просто (не так уж просто!): мифов и всяческих «фактов» о микрорайоне очень и очень много. Но авторы пытались предоставить только тщательно проверенную информацию.

Примеров много. Как рассказывает Евгений Волокин, само название «Курсаки» имеет свою тайну и огромное количество тех же фактов, которые на самом деле не факты, а наоборот:

– Есть множество версий этого названия. Есть версия, что Курсаки – это фамилия грека, который якобы владел землями на огромной территории от аэропорта до Черемушек…

Есть «модный» миф (подтверждений этому не найдено), что здесь селились польские беженцы, а «курсак» переводится как «бегун». Есть другие версии… Поэтому и оказывается, что точно ответить на вопрос, откуда пошло это название, мы не можем.

То же касается «точных параметров» этого одесского микрорайона. Авторы рассказывают, что первое упоминание, которое им встретилось о названии микрорайона Курсаки, – это 1905 год.

Семейные архивы, длительная работа в библиотеках, поиск редких фотографий, встречи с местными жителями… Все это, а еще многое другое и стало основой нового издания. Оно, как мы отметили выше, уже восьмое в серии «Старая Одесса в фото». И как отмечает Евгений Волокин, работа над ним оказалась не только долгой, но и самой сложной…

Добавим: каждый представленный в альбоме факт об одесских Курсаках дополнен фотографией, обычно редкой. Добавим еще: в основной массив текста и иллюстрации добавлен подарок – репринтное издание уникального плана Одессы 1916 года.

Вы заинтересованы в приобретении альбома? Напишите об этом в личном сообщении (ресурс «Старая Одесса в фотографиях») на Facebook или по электронной почте [email protected].

Фото автора