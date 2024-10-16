Цены вырастут на все продукты: чем стоит запастись уже сегодня

Почему растут цены

Осень, прогнозируют эксперты, принесет очередное подорожание продуктов. Причинами роста цен они называют повышение тарифов на электроэнергию и акцизов на топливо, отключение электроэнергии и переход пищевых предприятий на генераторы, сложности с логистикой и рост заработных плат из-за дефицита специалистов. Не может не сказаться на конечной цене продтоваров и запланированное правительством повышение налогов. К тому же внесла свой вклад в подорожание продуктов летняя засуха, из-за которой снизились урожаи.

Хлеб и гречка подорожают

Ранее повышение цен на хлеб сдерживалось требованием торговых сетей ограничивать его подорожание до 5% за три месяца. Однако пекари добились более быстрого пересмотра цен. Так что в октябре хлеб в Одессе может подорожать на 12-15%. Повышение связано с ростом цен на электроэнергию и муку. Ее стоимость, которая также зависит от тарифа на электричество, может вырасти на 30%.

Не исключено повышение цен на хлеб и в дальнейшем. Ведь сохраняется риск очередного подорожания муки, топлива и других составляющих его себестоимости.

Цены на большинство круп увеличатся незначительно. А вот на гречку, скорее всего, вырастут существенно. Ее урожай из-за сокращения посевных площадей на 40% и неблагоприятных погодных условий уменьшился.

Овощи: стоит ли запасать картофель и яблоки?

Из-за аномальной жары и засухи урожайность овощей на юге Украины снизилась более чем на 30%. Это приведет к тому, что цены на них — в том числе и «борщевой набор» — будут довольно высокими.

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В значительной степени стоимость этих продуктов будет зависеть от ситуации с электроснабжением. Овощи летнего урожая в основном подлежат длительному хранению в овощехранилищах и холодильниках. Если в случае блэкаутов они останутся без электричества — определенная часть продукции испортится. Соответственно — количество качественных овощей сократится, и цены на них повысятся.

В этом году стоимость одного из самых популярных овощей — картофеля — может побить все рекорды. Только за последнюю неделю цена на овощ выросла на 19% — по 20-30 гривен за килограмм. Основным фактором таких цен стало снижение урожайности картофеля из-за неблагоприятных погодных условий этим летом. Также в некоторых регионах усложнилась уборка урожая картофеля из-за обильных дождей, что также способствует повышению цен на данную продукцию.

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Также в Украине наблюдается тенденция к подорожанию яблок. Аналитики проекта EastFruit отметили, что новые оптовые цены на яблоки в Украине уже самые высокие как минимум за последние 7 лет. На это повлияло сокращение предложения осенних сортов, а также увеличение спроса из-за сезонного сокращения ассортимента фруктов и ягод.

Пиковое подорожание овощей ожидается в ноябре-декабре этого года. Цена борщевого набора может повыситься на 20%.

«Молочка»: надоев меньше, убытков больше

Повысятся в цене и молочные продукты. Ожидается, что до конца года стоимость «молочки» и сыров вырастет на 12-20%.

Эксперты объясняют подорожание сокращением объемов надоев. Длительные отключения электроэнергии из-за ракетных ударов российских оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры привели к перебоям в работе систем вентиляции. В результате — коровы получали тепловые удары.

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Кроме того, портились молочные продукты в холодильниках, которые не работали во время летних блэкаутов. И сейчас, предполагают эксперты, повышением цен на «молочку» производители попытаются компенсировать свои убытки.

Мясо: «социальная курятина» и дорогая свинина

Подорожание мясных продуктов началось в начале осени. В частности, по мнению экспертов, на рост цен повлияла летняя засуха. Снижение урожаев привело к повышению стоимости кормов. Соответственно — это не могло не сказаться на уровне цен на животноводческую продукцию.

На начало октября курятина и говядина поднялись в цене на 2% и 3,3%. Свинина — на 1,9%. В дальнейшем, учитывая вероятность повышения налогов, мясо и мясные продукты продолжат расти в цене.

Наименее ощутимым будет подорожание курятины. Это самое дешевое, а потому самое популярное мясо в Украине. И рынок им переполнен. А вот повышение цены на свинину может быть на 10-12%. Впрочем, считают эксперты, стремительное подорожание будет сдерживать недостаточная покупательная способность населения.

Сахар подешевеет?

Единственным продуктом, цена на который в Украине может остаться неизменной и даже снизиться, эксперты считают сахар. Причины — перспективы высокого урожая сахарной свеклы и ограничения на экспорт украинского сладкого продукта в страны Евросоюза.

В то же время существует вероятность, что сахарозаводчики могут придержать свой товар до января 2025 года — когда снова откроются границы с ЕС. К тому же по мнению экспертов, свекла нового урожая может быть не слишком качественной.

Запасаемся на зиму

В целом потребительская корзина украинцев становится все дороже. И ожидать снижения цен на продукты в ближайшем будущем не приходится. Равно как и повышения уровня жизни потребителей. Поэтому — учитывая еще и вызовы военной зимы — стоит заранее позаботиться о запасах продуктов.

Если у вас есть погреб, можно по хорошим сегодня ценам приобрести картофель, морковь, свеклу, лук, чеснок и тыкву. Ведь в благоприятных условиях они могут храниться всю зиму. Это же касается некоторых сортов яблок и груш. Они с легкостью могут храниться несколько месяцев в прохладном и темном месте.

Овощи, фрукты, грибы и мясо можно законсервировать — закатать маринады, соленья, варенье, тушенку. Консервирование позволяет хранить продукты при комнатной температуре в течение нескольких лет. Главное — придерживаться проверенных рецептов и тщательно стерилизовать тару для хранения.

Овощи, грибы, фрукты, ягоды, зелень можно высушить. Сушеные продукты занимают мало места, долго не портятся и сохраняют большинство полезных свойств. Их, как и другие продукты, надо держать в герметичных контейнерах в сухом и темном месте. К тому же время от времени просматривать заготовки, чтобы убедиться, что в них не завелись вредители.

Уже сейчас можно начать заготовку продуктов длительного хранения. Стоит закупить муку, макароны, крупы; сухое молоко и яичный порошок; растительное масло; сухофрукты и орехи; сахар, мед, соль; чай, кофе, какао; каши и супы быстрого приготовления.

Можно сейчас купить сало и закатать его в банки.

Покупая консервы — мясные, рыбные, овощные — проверяйте срок годности и целостность упаковки. Консервированные грибы покупать впрок не стоит — продолжительность хранения у них небольшая.

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