Новости Одессы и Одесской области

Хлеб подорожает в течение месяца: на сколько и с чем это связано

Хлеб подорожает в течение месяца: на сколько и с чем это связано

Эксперты прогнозируют существенное повышение цен на хлеб в связи с ростом стоимости муки и электроэнергии. В частности, в Одессе ожидается подорожание основных хлебобулочных изделий, что может повлиять на весь рынок города. Вопрос обеспечения хлебом в условиях энергетического кризиса вызывает беспокойство среди предпринимателей. Об этом рассказал Директор одесского хлебозавода Виталий Добровольский в интервью одному из местных СМИ.

Согласно информации от представителей Одесского хлебозавода, повышение стоимости муки может достичь до 30%, однако цены на хлеб в городе вырастут лишь на 12-15%. Директор хлебозавода Виталий Добровольский пояснил, что рост стоимости электроэнергии также существенно повлияет на производство. В частности, с 1 октября электроэнергия для предприятий подорожает на 20%, что повлечет дополнительные расходы для производителей хлеба. Несмотря на это, предприятие готово выполнять мобилизационные задачи по обеспечению хлебом жителей города.

Кроме финансовых трудностей, предприятие сталкивается с проблемами кадрового характера. Из-за мобилизации количество вакансий водителей и рабочих на хлебозаводе постоянно растет. Добровольский сообщил, что удалось забронировать только 50% работников, что, по его мнению, является несправедливым. Предприятие продолжает сталкиваться с нехваткой работников, и это может негативно повлиять на производственные процессы в будущем.

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