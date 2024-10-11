Хлеб подорожает в течение месяца: на сколько и с чем это связано

Согласно информации от представителей Одесского хлебозавода, повышение стоимости муки может достичь до 30%, однако цены на хлеб в городе вырастут лишь на 12-15%. Директор хлебозавода Виталий Добровольский пояснил, что рост стоимости электроэнергии также существенно повлияет на производство. В частности, с 1 октября электроэнергия для предприятий подорожает на 20%, что повлечет дополнительные расходы для производителей хлеба. Несмотря на это, предприятие готово выполнять мобилизационные задачи по обеспечению хлебом жителей города.

Кроме финансовых трудностей, предприятие сталкивается с проблемами кадрового характера. Из-за мобилизации количество вакансий водителей и рабочих на хлебозаводе постоянно растет. Добровольский сообщил, что удалось забронировать только 50% работников, что, по его мнению, является несправедливым. Предприятие продолжает сталкиваться с нехваткой работников, и это может негативно повлиять на производственные процессы в будущем.

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