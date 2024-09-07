Цены бьют рекорды: сколько стоят основные продукты питания на рынках Одессы и области

40-55 гривен за килограмм. Это в среднем в 2,4 раза дороже по сравнению с концом августа 2023 года. Также в последнее время выросли цены на огурцы. Основная причина — сокращение предложения как тепличного, так

и грунтового овоща. Только за эту неделю цены на тепличные огурцы выросли на 14% и достигли 40-60 гривен за килограмм. Кроме того, совсем исчезают с прилавков или ощутимо дорожают сезонные овощи, фрукты и ягоды. Зато дешевеют бахчевые. Арбузов и дынь на рынках много и по доступной цене. А еще появляется много винограда и яблок. Также экономисты прогнозируют этой осенью подорожание ряда популярных продуктов. Среди них — гречка, хлеб, молочка, сахар. Это связывают как с сезонными явлениями, так и с социально-экономическими. По мнению экспертов, украинский продовольственный рынок переживает сложный период. Аномальная жара, перебои с электроснабжением, а теперь еще и рост акцизов (а значит — подорожание) на топливо почти наверняка скажутся на стоимости продуктов питания.

Но пока этого не случилось, предлагаем вам узнать об ассортименте и ценах на рынках Одессы и области

Привоз в начале осени: что же там с ценами?

Привоз в начале осени. Овощи-фрукты, рыба-мясо, сопутствующие товары (имеется в виду все остальное)… А людей — как и всегда — ну очень много. Изменились ли цены на популярном одесском базаре?

Цены на овощи

картофель — 25-35 гривен;

лук — 25-30 гривен;

помидоры — 20-60 гривен;

свекла — 25-35 гривен;

кабачки — 30-40 гривен;

огурцы — 40-70 гривен;

сладкий перец — 40-75 гривен;

баклажаны — 25-35 гривен;

капуста — 30-40 гривен;

чеснок — 110-130 гривен;

морковь — 25-35 гривен;

кукуруза — 10-15 гривен;

зелень в пучках — от 15-20 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 20-40 гривен;

груши — 30-50 гривен;

бананы — 50-70 гривен;

грейпфруты — 60-80 гривен;

гранаты — 70-100 гривен;

лимоны — 50-80 гривен;

малина — 90-120 гривен;

персики — 35-75 гривен;

сливы — 20-40 гривен;

абрикосы — 45-80 гривен;

арбузы — 10-20 гривен;

дыни — 25-40 гривен;

виноград — 40-90 гривен.

Цены на яйца, сыр, брынзу

яйца (десяток) — 25-80 гривен;

брынза — 140-220 гривен;

сыр — 70-100 гривен.

Цены на мясо

Говядина-телятина:

задняя часть — 240-250 гривен;

телячья шея — 200-220 гривен;

ребра — 120-150 гривен;

антрекот — 180-200 гривен.

Свинина:

задняя часть — 170-180 гривен;

шея — 200-230 гривен;

лопатка — 150-170 гривен;

ребра — 180-190 гривен;

сало свежее — 70-200 гривен;

сало соленое — 150-280 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 80-100 гривен;

караси — 70-90 гривен;

лобань — 80-130 гривен;

судак — 170-240 гривен;

карп — 50-120 гривен.

Одесский Новый базар: кажется, цены уже осенние?

Старый одесский Новый базар… Все неспешно — и «прогулки», и выбор продуктов, и это «добрый день!» на каждом шагу, как будто собираются исключительно знакомые люди. Кстати, а что же там с ценами — то ли летними, то ли уже осенними?

Цены на овощи

картофель — 20-30 гривен;

лук — 20-30 гривен;

помидоры — 25-90 гривен;

свекла — 25-30 гривен;

кабачки — 15-45 гривен;

огурцы — 50-75 гривен;

сладкий перец — 35-100 гривен;

баклажаны — 25-30 гривен;

капуста — 35-40 гривен;

морковь — 25-30 гривен;

чеснок — 130-150 гривен;

кукуруза — 15-20 гривен;

зелень — от 15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 40 гривен;

груши — 40-70 гривен;

лимоны — 60-90 гривен;

бананы — 60-80 гривен;

гранаты — 90-120 гривен;

сливы — 30-60 гривен;

абрикосы — 50-80 гривен;

персики — 50-80 гривен;

арбузы — 15-25 гривен;

дыни — 25-60 гривен;

виноград — 50-90 гривен.

Цены на яйца, сыр, брынзу

яйца (десяток) — 30-70 гривен;

брынза — 150-250 гривен;

сыр — 70-180 гривен.

Цены на мясо

Телятина-говядина:

задняя часть — 220-250 гривен;

антрекот — 200-250 гривен;

шея — 220-270 гривен;

ребра — 170-200 гривен.

Свинина:

задняя часть — 180-200 гривен;

шея — 200-220 гривен;

лопатка — 200-210 гривен;

ребра — 180-190 гривен;

сало свежее — 60-220 гривен;

сало соленое — 180-260 гривен.

Цены на рыбу

карп — 90-140 гривен;

толстолобик — 90-140 гривен;

лобань — 80-150 гривен;

судак — 180-250 гривен.

Киевский рынок: бананы дешевле винограда

Киевский рынок встретил сентябрь яркими красками всех цветов. Лучшее время года, когда действительно есть все! Все овощи, фрукты, ягоды, мясо, рыба, молочные продукты. А вот цены разные: от «дорого-много» до «по карману». Это касается также всего ассортимента продуктов, потому что что-то везут к нам из соседних стран, а что-то сами выращиваем. Парадокс в том, что сейчас импортные бананы дешевле нашего винограда — бывает и такое!

Цены на овощи

картофель — 25-30 гривен;

лук — 25-35 гривен;

морковь — 25-30 гривен;

помидоры — 15-110 гривен;

свекла — 25-30 гривен;

кабачки — 40-45 гривен;

огурцы — 55-80 гривен;

сладкий перец — 30-140 гривен;

баклажаны — 20-80 гривен;

капуста — 25-30 гривен;

цветная капуста — 80-95 гривен;

брокколи — 80-95 гривен;

чеснок — 110-160 гривен;

спаржа — 120 гривен;

фасоль — 110-160 гривен;

зелень — от 15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 25-35 гривен;

груши — 45-60 гривен;

бананы — 65-80 гривен;

лимоны — 70-80 гривен;

слива — 15-45 гривен;

персики — 60-80 гривен;

нектарины — 65-160 гривен;

арбуз — от 12 гривен;

дыня — от 25 гривен;

малина — 120-140 гривен;

черника — 180 гривен;

голубика — 220 гривен;

ежевика — 140-160 гривен;

виноград — 45-120 гривен.

Цены на яйца, сыр, брынзу

яйца (десяток) — 35-70 гривен;

брынза — 150-180 гривен;

сыр — 80-160 гривен.

Цены на мясо

Говядина-телятина:

задняя часть — 240 гривен;

телячья шея — 180-220 гривен;

ребра — 180 гривен.

Свинина:

задняя часть — 180 гривен;

шея — 220-240 гривен;

лопатка — 180 гривен;

ребра — 180-220 гривен;

сало свежее — 120-180 гривен;

сало соленое — 140-260 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 85-110 гривен;

караси — 70-80 гривен;

судак — 210-240 гривен;

карп — 120-140 гривен.

Южный рынок: все по сезону

Южный рынок — лучше, чем в «Греции все есть», потому что есть то, чего точно нет ни в Греции, ни где-либо, ведь наш край творит настоящие гастрономические чудеса и именно в сентябре все это есть на прилавках рынка! Все сезонные овощи и фрукты есть! Опять после небольшого перерыва есть грунтовые огурцы и вторая (ремонтантная) малина, появилась ежевика и голубика, первая клюква нового сезона. Огурцы в этом году держат слишком высокие цены, потому что жара в июле почти уничтожила урожай, но помидоры компенсируют это многообразием сортов и цен — от 15 гривен за килограмм. Цены на мясо и рыбу стабильны, продавцов и покупателей в последнюю субботу лета и первое воскресенье осени на рынке было много: наверное, все уже заботятся о зимних запасах.

Цены на овощи

картофель — 25-35 гривен;

лук — 25-35 гривен;

морковь — 30 гривен;

помидоры — 15-110 гривен;

свекла — 25-35 гривен;

кабачки — 50-55 гривен;

огурцы — 60-85 гривен;

сладкий перец — 35160 гривен

баклажаны — 25-90 гривен;

капуста — 25-30 гривен;

цветная капуста — 90 гривен;

брокколи — 90 гривен;

чеснок — 120-160 гривен;

фасоль — 120-160 гривен;

зелень — от 20 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 25-35 гривен;

груши — 45-60 гривен;

бананы — 70-80 гривен;

лимоны — 75-80 гривен;

слива — 15-60 гривен;

персики — 70-80 гривен;

нектарины — 80-160 гривен;

арбуз — от 10 гривен;

дыня — от 30 гривен;

малина — 140 гривен;

черника — 220 гривен;

голубика — 220-260 гривен;

ежевика — 160 гривен;

виноград — 50-120 гривен.

Цены на яйца, сыр, брынзу

яйца (десяток) — 40-70 гривен;

брынза — 160-180 гривен;

сыр — 80-160 гривен.

Цены на мясо

Говядина-телятина:

задняя часть — 240 гривен;

телячья шея — 180-200 гривен;

ребра — 170-180 гривен.

Свинина:

задняя часть — 180 гривен;

шея — 220-240 гривен;

лопатка — 170-180 гривен;

ребра — 180-220 гривен;

сало свежее — 120-180 гривен;

сало соленое — 140-280 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 80-120 гривен;

караси — 70-80 гривен;

судак — 210-240 гривен;

карп — 120-140 гривен.

Цены на рынке «Северный» в начале сентября

В начале сентября у нас все еще настоящее одесское лето пусть и жаркое, но не душное. Ночью появилась возможность глотнуть свежего воздуха. А утром, хорошо отдохнув, отправиться на базар, чтобы сознательно и без спешки выбрать что надо. И это хорошо — потому что сезон в разгаре. Баклажаны, сладкий перец и томаты всех видов доминируют на прилавках. Все еще много персиков, абрикос и слив. Начался сезон винограда. Арбузы и дыни — вообще отдельная история. Поэтому отправляемся на рынок «Северный»!

Цены на овощи

картофель — 20-30 гривен;

лук — 25-30 гривен;

помидоры — 20-60 гривен;

свекла — 25-30 гривен;

кабачки — 20-30 гривен;

огурцы — 45-80 гривен;

сладкий перец — 30-70 гривен;

баклажаны — 20-40 гривен;

капуста — 30-40 гривен;

морковь — 25-40 гривен;

чеснок — 120 гривен;

кукуруза — 20 гривен;

зелень — от 10-15 гривен.

Цены на фрукты и ягоды

яблоки — 20-30 гривен;

груши — 50-70 гривен;

сливы — 20-40 гривен;

абрикосы — 50-90 гривен;

малина — 100 гривен;

виноград — 40-100 гривен;

арбузы — 5-15 гривен;

дыни — 20-50 гривен;

лимоны — 60-70 гривен;

бананы — 50-60 гривен;

гранаты — 80-100 гривен;

грейпфруты — 70-90 гривен.

Цены на яйца, сыр, брынзу

яйца (десяток) — 35-70 гривен;

брынза — 140-220 гривен;

сыр — 60-110 гривен.

Цены на мясо

Телятина-говядина:

задняя часть — 240-260 гривен;

антрекот — 190-200 гривен;

шея — 220-250 гривен;

ребра — 130-140 гривен.

Свинина:

задняя часть — 170-180 гривен;

шея — 190-210 гривен;

лопатка — 160-180 гривен;

ребра — 170-180 гривен;

сало свежее — 70-180 гривен;

сало соленое — 150-250 гривен.

Цены на рыбу

карп — 70-100 гривен;

толстолобик — 80-120 гривен;

лобань — 70-120 гривен;

судак — 180-240 гривен;

карась — 60-80 гривен.

Балта: нет нигде слаще винограда

Балтские базары в начале сентября пахнут виноградом, снятым с собственных плантаций. Разнообразие вкусов и цветов приятно удивляет. Ведь лет десять назад здесь в основном можно было купить только винный виноград и изредка «дамский пальчик». Сегодня сортов столько, что все не перечислить, а вкусовые качества способны удовлетворить самые претенциозные предпочтения.

Цены на овощи

картофель — 13-20 гривен;

лук — 9-15 гривен;

помидоры — 30-60 гривен;

свекла — 25 гривен;

огурцы — 50 гривен;

сладкий перец — 30-40 гривен;

капуста — 12-15 гривен;

чеснок — 100-150 гривен;

морковь — 25 гривен;

зелень — 20 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 30-40 гривен;

лимоны — 90 гривен;

апельсины — 80 гривен;

бананы — 55 гривен;

слива — 25-40 гривен;

персики — 30-50 гривен;

виноград — 75-120 гривен;

арбузы — 8-10 гривен;

дыни — 20 гривен.

Цены на яйца, сыр, брынзу

яйца (десяток) — 50 гривен;

брынза — 140 гривен;

сыр — 100-120 гривен.

Цены на мясо. Свинина:

задняя часть — 170 гривен;

шея — 180 гривен;

лопатка — 170 гривен;

ребра — 160 гривен;

битки — 200 гривен;

сало свежее — 100 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 100 гривен;

караси — 75 гривен;

карп — 120-130 гривен.

В Тарутино магазины становятся популярнее рынка

Первые два года войны, когда основные поставки овощей и фруктов с Николаевщины и Херсонщины почти прекратились, научили фермеров бывшего Тарутинского района надеяться только на себя и серьезно заняться огородничеством и садоводством. И это сразу сказалось на ценах — они стали более доступными.

Если раньше местные скупались только на рынке, то сейчас охотно пользуются овощно-фруктовыми магазинами — их сегодня в Тарутино работает уже семь, до войны было три. Причем часто в магазинах дешевле, чем на базаре. Сегодня в продаже местные арбузы, дыни, сладкий перец зеленый, морковь, свекла, сливы, персики, яблоки, виноград, помидоры, огурцы, лук. Сладкий перец завозят еще из Беляевской громады, картофель — с Виннитчины и Черкасщины. Яблоки и персики — частично из соседней Молдовы.

Появилось в поселке и два магазина «Мясо», один из них открылся всего неделю назад. На самом рынке, к сожалению, в рабочие дни работают всего три реализатора мяса, у которых выбор довольно небольшой. Так что за мясом местные тоже стали ходить в магазины. Поэтому сегодня мы сориентируем вас по ценам в магазинах, а в следующем обзоре сделаем сравнение, где дешевле — на базаре или в магазинах.

Цены на овощи

картофель — 10-15 гривен;

лук — 15 гривен;

помидоры — 18-25 гривен;

сладкий перец — 22-40 гривен;

огурцы — 35-50 гривен;

баклажаны — 20-25 гривен;

морковь — 20-25 гривен;

кабачки — 10-20 гривен;

капуста — 25 гривен;

свекла — 20-25 гривен.

Цены на фрукты, бахчу

дыня — 25 гривен;

яблоки — 30 гривен;

лимон — 80 гривен;

апельсин — 75 гривен;

виноград — 30-40 гривен;

слива — 50 гривен;

персик — 50 гривен;

Цены на мясо. Свинина

задняя часть — 160-180 гривен

лопатка — 160 гривен;

ребра — 140-160 гривен;

шея — 160 гривен.

Цены на яйца, сыр, брынзу

молоко — 20 гривен;

яйца — 25 гривен;

сливки — 150 гривен;

творог — 100 гривен;

сметана — 100 гривен;

брынза — 200-240 гривен.

Также можно приобрести домашнюю каварму за 260-280 гривен за килограмм.

Ренийский рынок: сезон виноделия в разгаре!

На юге Одесской области — сезон виноделия! Аномальная жара в июле и августе привела к стремительному и преждевременному созреванию винограда. Если раньше белые сорта технического винограда начинали собирать с двадцатых чисел августа, то в этом сезоне — с первых чисел. Если в прошлые сезоны красные сорта винограда (каберне, мерло и другие) начинали снимать с лозы в середине сентября, то в этом году уже в конце августа они перезрели. Населению технический виноград продают по 16-18 гривен за килограмм.

Цены на овощи

картофель — 20-25 гривен;

лук — 20 гривен;

помидоры — 25-60 гривен;

свекла — 15-20 гривен;

чеснок — 100-120 гривен;

капуста — 25-40 гривен;

перец — 25-45 гривен;

баклажаны — 20-30 гривен;

кабачки — 25-30 гривен;

огурцы — 35-40 гривен;

зелень — 5-15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 15-30 гривен;

груши — 30-50 гривен;

сливы — 20-35 гривен;

виноград — 20-60 гривен.

Цены на яйца, сыр, брынзу

яйца (десяток) — 40-45 гривен;

брынза — 200-220 гривен;

творог — 170-180 гривен;

сметана — 170-180 гривен.

Цены на мясо. Свинина

задняя часть — 185-195 гривен;

шея — 230-235 гривен;

лопатка — 190 гривен;

ребра — 190-200 гривен;

сало свежее — 60-100 гривен.

Цены на рыбу

карась — 50-65 гривен;

лещ — 30-40 гривен;

толстолобик — 40-60 гривен;

судак — 80-120 гривен.

Любашевка: постепенно растет цена на овощи

Подорожание электроэнергии и постоянные отключения, а также повышение акциза на горючее приведут к стремительному росту цен на продукты питания. В сентябре в Любашевке почти вдвое вырастут тарифы на воду. Один кубометр будет стоить 47,5 гривни. На базаре постепенно растет цена на овощи, но помидоры и сладкий перец можно выторговать за 10-15 гривен за килограмм.

Цены на овощи

картофель — 20-30 гривен;

лук — 18-20 гривен;

помидоры — 15-40 гривен;

морковь — 15-30 гривен;

свекла — 20-25 гривен;

огурцы — 40-45 гривен;

сладкий перец — 15-30 гривен;

капуста — 20-25 гривен;

баклажаны — 20-30 гривен;

арбузы — 8-10 гривен.

Цены на яйца, сыр, брынзу

сметана — 100-120 гривен;

творог — 100-120 гривен;

масло — 250 гривен;

сливки — 180 гривен.

Цены на фрукты

сливы — 25-40 гривен;

яблоки — 20-30 гривен.

Цены на мясо. Свинина

мякоть — 160-170 гривен;

ребра — 150 гривен;

биток — 200-220 гривен;

сало свежее — 10-50 гривен.

Обзор цен на рынках Одессы и области подготовили Мария Котова, Тамила Терзян, Иван Свищ, Юлия Валиева, Любовь Кузьменко, Антонина Бондарева, Юрий Федорчук