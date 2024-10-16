Ціни виростуть на всі продукти: чим варто запастися вже сьогодні

Чому зростають ціни

Осінь, прогнозують експерти, принесе чергове подорожчання продуктів. Причинами зростання цін вони називають підвищення тарифів на електроенергію та акцизів на паливо, вимкнення електроенергії та перехід харчових підприємств на генератори, складнощі з логістикою та зростання заробітних плат через дефіцит фахівців. Не може не позначитися на кінцевій ціні продтоварів і заплановане урядом підвищення податків. До того ж зробила свій внесок у подорожчання продуктів літня посуха, через яку знизилися врожаї.

Хліб та гречка подорожчають

Раніше підвищення цін на хліб стримувалося вимогою торгових мереж обмежувати його подорожчання до 5% за три місяці. Однак пекарі домоглися більш швидкого перегляду цін. Тож у жовтні хліб в Одесі може подорожчати на 12-15%. Підвищення пов’язане зі зростанням цін на електроенергію й борошно. Його вартість, яка також залежить від тарифу на електрику, може зрости на 30%.

Не виключено підвищення цін на хліб і надалі. Адже зберігається ризик чергового подорожчання борошна, палива та інших складових його собівартості.

Ціни на більшість круп збільшаться незначно. А ось на гречку, найімовірніше, зростуть істотно. Її врожай через скорочення посівних площ на 40% та несприятливі погодні умови зменшився.

Овочі: варто запасати картоплю та яблука?

Через аномальну спеку та посуху врожайність овочів на півдні України знизилася більш ніж на 30%. Це призведе до того, що ціни на них — зокрема й «борщовий набір» — будуть доволі високими.

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Значною мірою вартість цих продуктів залежатиме від ситуації з електропостачанням. Овочі літнього врожаю здебільшого підлягають тривалому зберіганню в овочесховищах та холодильниках. Якщо в разі блекаутів вони залишаться без електрики — певна частина продукції зіпсується. Відповідно — кількість якісних овочів скоротиться, і ціни на них підвищаться.

Цьогоріч вартість одного з найпопулярніших овочів — картоплі — може побити всі рекорди. Тільки за останній тиждень ціна на овоч зросла на 19% — по 20-30 гривень за кілограм. Основним фактором таких цін стало зниження врожайності картоплі через несприятливі погодні умови цього літа. Також у деяких регіонах ускладнилося збирання врожаю картоплі через рясні дощі, що також сприяє підвищенню цін на дану продукцію.

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Також в Україні спостерігається тенденція до подорожчання яблук. Аналітики проекту EastFruit зазначили, що нові оптові ціни на яблука в Україні вже найвищі як мінімум за останні 7 років. На це вплинуло скорочення пропозиції осінніх сортів, а також збільшення попиту через сезонне скорочення асортименту фруктів та ягід.

Пікове подорожчання овочів очікується в листопаді-грудні цього року. Ціна борщового набору може підвищитися на 20%.

«Молочка»: надоїв менше, збитків більше

Підвищаться в ціні й молочні продукти. Очікується, що до кінця року вартість «молочки» й сирів зросте на 12-20%.

Експерти пояснюють подорожчання скороченням обсягів надоїв. Тривалі відключення електроенергії через ракетні удари російських окупантів по об’єктах енергетичної інфраструктури призвели до перебоїв у роботі систем вентиляції. У результаті — корови отримували теплові удари.

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Крім того, псувалися молочні продукти в холодильниках, що не працювали під час літніх блекаутів. І зараз, припускають експерти, підвищенням цін на «молочку» виробники спробують компенсувати свої збитки.

М’ясо: «соціальна курятина» і дорога свинина

Подорожчання м’ясних продуктів почалося на початку осені. Зокрема, на думку експертів, на зростання цін вплинула літня посуха. Зниження врожаїв призвело до підвищення вартості кормів. Відповідно — це не могло не позначитися на рівні цін на тваринницьку продукцію.

На початок жовтня курятина і яловичина піднялися в ціні на 2% і 3,3%. Свинина — на 1,9%. Надалі, з огляду на ймовірність підвищення податків, м’ясо та м’ясні продукти продовжать зростати в ціні.

Найменш відчутним буде подорожчання курятини. Це найдешевше, а тому найпопулярніше м’ясо в Україні. І ринок ним переповнений. А ось підвищення ціни на свинину може бути на 10-12%. Утім, вважають експерти, стрімке подорожчання стримуватиме недостатня купівельна спроможність населення.

Цукор здешевшає?

Єдиним продуктом, ціна на який в Україні може залишитися незмінною і навіть знизитися, експерти вважають цукор. Причини — перспективи високого врожаю цукрового буряка та обмеження на експорт українського солодкого продукту в країни Євросоюзу.

Водночас існує ймовірність, що цукрозаводчики можуть притримати свій товар до січня 2025 року — коли знову відкриються кордони з ЄС. До того ж на думку експертів, буряки нового врожаю можуть бути не надто якісними.

Запасаємось на зиму

Загалом споживчий кошик українців стає дедалі дорожчим. І очікувати зниження цін на продукти в найближчому майбутньому не доводиться. Так само як і підвищення рівня життя споживачів. Тож — з огляду ще й на виклики воєнної зими — варто заздалегідь подбати про запаси продуктів.

Якщо у вас є льох, можна за хорошими сьогодні цінами придбати картоплю, моркву, буряк, цибулю, часник та гарбуз. Адже в сприятливих умовах вони можуть зберігатися всю зиму. Це ж стосується деяких сортів яблук та груш. Вони з легкістю можуть зберігатися кілька місяців у прохолодному та темному місці.

Овочі, фрукти, гриби та м’ясо можна законсервувати — закатати маринади, соління, варення, тушонку. Консервування дозволяє зберігати продукти при кімнатній температурі протягом кількох років. Головне — дотримуватись перевірених рецептів та ретельно стерилізувати тару для зберігання.

Овочі, гриби, фрукти, ягоди, зелень можна висушити. Сушені продукти займають мало місця, довго не псуються та зберігають більшість корисних властивостей. Їх, як й інші продукти, треба тримати у герметичних контейнерах у сухому та темному місці. До того ж час від часу переглядати заготівки, щоб пересвідчитися, що в них не завелись шкідники.

Вже зараз можна почати заготівлю продуктів тривалого зберігання. Варто закупити муку, макарони, крупи; сухе молоко та яєчний порошок; рослинну олію; сухофрукти та горіхи; цукор, мед, сіль; чай, каву, какао; каші та супи швидкого приготування.

Можна зараз купити сало і закатати його в банки.

Купуючи консерви — м’ясні, рибні, овочеві — перевіряйте термін придатності та цілісність пакування. Консервовані гриби купувати про запас не варто — тривалість зберігання в них невелика.

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