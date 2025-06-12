Ключевые моменты

Чайковский – не просто композитор, а символ русской имперской культуры. Некоторые его произведения писались по заказу имперской власти и искажали украинскую историю;

Несмотря на украинские корни, композитор не отождествлял себя с Украиной;

Переименование переулка – это не «отмена культуры», а возвращение к собственной истории. Переулку в центре Одессы вернули старое название «Театральный» – в честь Одесского оперного театра, одного из главных символов города с богатой историей.

Петр Ильич Чайковский – композитор мирового уровня. Его музыку исполняют в Карнеги-Холле, он получал почетные звания от Кембриджа, дирижировал в Берлинской филармонии. Его произведения до сих пор звучат на самых престижных сценах мира. Кажется, здесь не о чем спорить: гений. Но вопрос не в его таланте, а в том, кого прославляет его имя и какое место оно занимает в украинской культуре. И самое главное – стоит ли сохранять его на улицах наших городов?

Переулок с историей

Сегодняшний Театральный переулок в Одессе – когда-то был Чайковского. Но изменение названия – это не простая замена «для галочки». Это акт возвращения исторической памяти. Ведь изначально он и был Театральной улицей – из-за близости к Опере. Затем Биржевой – из-за построенной биржи. А уже в советский период – называли переулком Чайковского.

Композитор действительно бывал в Одессе, останавливался в гостинице «Северная» (теперь это дом №12), где ныне – мемориальные доски не только ему, но и Чехову, и Ушинскому – это вообще отдельный культурный пласт. Однако именно российского композитора решили здесь увековечить.

Кем был сам Чайковский?

Чайковский обладал сложной идентичностью. Его отец происходил из украинского рода из Миргорода, фамилия произошла от казака Чайки. Однако вырос и творил Петр Чайковский в глубоком русском контексте. И его музыка стала частью имперской культурной машины.

Он писал произведения по заказу империи. В их числе:

Коронационный марш для Александра III;

«Увертюра 1812» к юбилею победы над Наполеоном;

Оперы с имперским подтекстом – например «Мазепа».

В последней, кстати, гетман Иван Мазепа изображен как предатель, а не как борец за украинскую независимость. Украина в этой опере – только фон для российских политических нарративов.

А как насчет его связи с Одессой? В 1893 году Чайковский приезжал в Одессу по приглашению директора местного отделения Императорского музыкального общества и антрепренера Городского театра. Он согласился дирижировать двумя симфоническими концертами и помочь с постановкой оперы «Пиковая дама». Именно тогда художник Николай Кузнецов написал единственный прижизненный портрет Чайковского с натуры.

Композитор планировал вернуться с оперой «Иоланта» – но не успел: умер в том же году.

Казалось бы – искреннее восхищение, никакой политики. Но со временем, в ХХ–ХХІ веках, его имя превратилось в символ российского «величия», которое Кремль активно продвигал. Во времена допинговых скандалов Чайковского даже ставили вместо гимна РФ на Олимпийских играх.

Одесский оперный театр – настоящий символ города

Именно поэтому когда комиссия приняла решение вернуть переулку историческое название – Театральный, это стало жестом возвращения к своим корням. Ведь сам театр – не менее выдающийся символ.

Первый оперный театр в Одессе открылся еще в 1810 году, а нынешнее здание построили в 1887 году по проекту австрийских архитекторов Фельнера и Гельмера. Это жемчужина города – его душа.

Во время полномасштабной войны театр стал пространством сопротивления. Там работают артисты, которые пошли воевать или стали волонтерами. К сожалению, есть и погибшие. Владислав Горай, Сергей Архипов, Ростислав Янчишен – их имена навсегда вписаны в историю города.

Так что делать с Чайковским?

Можно повторять: «культура вне политики». А можно посмотреть в глаза реальности: культура была и является инструментом влияния. И если мы ею не управляем – это делает кто-то другой. Вопрос не в запрете, а в понимании контекста.

Оставлять Чайковского – это как продолжать писать историю России на стенах наших городов. А вернуть Театральный – это восстановить свою.