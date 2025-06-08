Между прочим, та песня, с Ворошиловым, это «Марш Буденного» (другой советский военачальник), написанный в 1920 году, достойна сегодня упоминания для понимания истоков борзости нынешних «советско-российских» полководцев и идеологов.

Вот последний куплет этого марша: «Высо́ко в небе ясном вьётся алый стяг, Мы мчимся на конях, туда, где виден враг. И в битве упоительной Лавиною стремительной — Даёшь Варшаву, дай Берлин — И врезались мы в Крым!»

Вот этим они и живут 100 лет спустя, не желая, да и не умея жить по-людски… А в рифму к слову «офицер» с годами добавили «готовы умереть за СССР». Более 30 лет нет того СССР, а они всё готовы за него умирать. Что ж, пусть умирают…

Композитор и одесский педагог Петр Нищинский пострадал за украинский язык

Пётр Иванович Нищинский (1832 — 1896) — украинский композитор и поэт — переводчик. Он родился на Виннитчине в семье сельского дьячка. Вскоре отец умер, мать переехала в Киев, устроилась прачкой. Детей отдала в Киево-Софийское духовное училище.

Петр проявил дарование, пел в училищном хоре. На него обратил внимание иеромонах Антонин, взял его к себе служкой. А в 1850 году Антонина назначили настоятелем церкви в Афинах, с ним в Грецию поехал и 18-летний Петр. В 1852 году он поступил в Афинский университет, в 1856 г. окончил богословский и филологический факультеты, получил степень магистра.

В 1857 г. вернулся на родину с твердым решением выбрать не духовную, а педагогическую карьеру. Преподавал русский и греческий языки в Петербургской духовной семинарии (1857-1860гг.), в ОДЕССКОЙ 2-й гимназии (1860-1875 и 1882-1888 гг.), в Ананьевской и Бердянской гимназиях. Руководил хорами, в Одессе в 1861 году издавал журнал «Эрмис», выходивший на греческом.

Также опубликовал «Историческую записку об Одесской Второй гимназии» (1882 г.). Нищинскому принадлежат разные труды на греческом языке (перевод на древнегреческий «Слова о полку Игореве» (1879), перевод на украинский язык «Одиссеи» (Львов, 1885), 6 песен из «Илиады» Гомера и «Антигоны» Софокла (Одесса, 1883).

За перевод «Одиссеи» на украинский язык, который был запрещён цензурой (Эмсский указ), был обвинён в «незнании греческого языка» и переведен с понижением в Бердянск, за публикацию «Одиссеи» во Львове (тогда это была Австро-Венгрия) — уволен с работы.

Главные музыкальные композиции Нищинского: думы «Казак Софрон», «Про Байду» и «Вечерницы» (для соло, хора и оркестра). Для создания дум он собирал и обрабатывал украинские народные песни. Его «Вечерницы» стали частью спектакля «Назар Стодоля» Тараса Шевченко.

Имя Нищинского носят улицы в Киеве, Львове, Виннице, многих других населенных пунктах Украины. А теперь и в Одессе, что вполне естественно. Интересное совпадение: умер Нищинский в Винницкой области в селе …Ворошиловка. Так что перейдем теперь к Ворошилову.

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Ворошилов — маршал без образования, холуй Сталина

Революционер, советский военный, политический, государственный и партийный деятель, участник Гражданской войны, один из первых Маршалов Советского Союза (1935). С 1925 года — нарком по военным и морским делам СССР, в 1934—1940 годах — нарком обороны СССР. В 1953—1960 годах — Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Дважды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда. Член ЦК партии в 1921—1961 и 1966—1969 годах. Член Политбюро ЦК ВКП(б) (1926—1952), член Президиума ЦК КПСС (1952—1960). Ворошилову принадлежит рекорд продолжительности пребывания в Политбюро ЦК ВКП(б) (ЦК КПСС), Президиуме ЦК КПСС — 34,5 года.

Климент Ефремович Ворошилов — это, несомненно, сложная, незаурядная личность. Одни исследователи — историки называют его полководцем из народа, другие — сталинским холуем, оруженосцем диктатора, палачом Красной армии, бездарным военачальником, хитрым приспособленцем, ведь при всех руководителях Союза ССР — Сталине, Хрущеве, Брежневе — Ворошилов был уважаем. Короче говоря, все вышеперечисленное дало одесситам 100-процентный повод «включить» закон о декоммунизации топонимов.

Родился он в рабочей семье в 1881 году в селе вблизи Лисичанска ставшей Ворошиловградской (с 1938 года) области (ныне — Луганская область Украины). С 6 лет Клим пас скот, начальное образование получил в 14 лет в 2-летней земской школе. С 1896 года работал на заводе, был уволен за организацию стачки, с 1903 года работал в Луганске на паровозостроительном заводе.

Далее — стандартный путь бунтаря: членство в большевистской партии, аресты, тюрьма, создание боевых дружин, подпольная работа, ссылки, побеги. Перед октябрьским переворотом избран главой луганских большевиков, после — возглавил власть в Питере, вместе с Дзержинским создавал ВЧК.

В марте 1918 года Ворошилов организовал Первый Луганский социалистический отряд, оборонявший Донбасс от германских войск. С началом Гражданской войны он командарм, замкомандующего Южного фронта, нарком внутренних дел УССР, командующий Харьковским военным округом. Один из организаторов 1-й Конной армии, которой командовал Будённый.

В 1921 г. участвовал в подавлении Кронштадтского восстания. В 1921—1924 гг. командующий войсками Северо-Кавказского военного округа. В 1924—1925 годах — Московского военного округа. При этом информация о его образовании выше 2-х классов отсутствует. Самородок… Был членом комиссии по организации похорон Ленина.

В 1934—1940 годах он нарком обороны СССР. После позорно «профуканой» советами финской войны в 1940 году Ворошилова на посту наркома обороны Сталин сменил на Тимошенко.

Зато в те годы Ворошилов в числе других приближённых Сталина успешно участвовал в рассмотрении так называемых «расстрельных списков» — перечней репрессированных лиц. Подпись его присутствует на 185 списках, по которым были осуждены и расстреляны более 18 000 человек, среди которых — множество военослужащих.

Далее — война, 1941 год. С 10 июля Ворошилов — главнокомандующий войсками Северо-Западного направления (расформировано 27 августа), затем командующий войсками Ленинградского фронта (с 5 по 14 сентября 1941 года, сменил его Георгий Жуков).

Неудачи под Ленинградом? В 1941 году там под его руководством Красная Армия потерпела ряд поражений. Неэффективные действия привели к потере инициативы и затяжной блокаде Ленинграда. Полководческая некомпетентность? А что же еще!? И отсутствие стратегического мышления.

Ворошилов не имел глубокого военного образования, несмотря на свой высокий статус. Его решения часто основывались не на аналитике, а на волюнтаризме. То же самое — ошибки при обороне Балтики и Прибалтики. Не смог организовать эффективную оборону и эвакуацию войск, что привело к тяжелым потерям. Далее — лишь номинальные посты — представитель Ставки Верховного Главнокомандования на различных фронтах.

Консерватизм и догматизм историки отмечают как знаковые черты его характера: Ворошилов был против новых методов ведения войны, слабо понимал роль современной техники (особенно танков и авиации). Он лоббировал привычную и знакомую ему ещё с Гражданской «кавалерийскую» школу, которая к началу 1940-х была уже устаревшей.

Так что только близость к Сталину, личная преданность «хозяину» позволяла ему занимать ключевые посты независимо от результатов его деятельности. Дважды Героем Советского Союза он стал не на фронте (в 1956 году в связи с 75-летием со дня рождения и в 1968 году в связи с 50-летием Вооружённых Сил СССР).

Прожил Клим Ворошилов 88 лет, похоронен у кремлевской стены. Да, он был популярен, ещё при его жизни во всём СССР появились сотни топонимов с его именем. Как показал мне небольшой анализ ситуации в Интернете, в «советских странах» — в эрэфии и у «бульбенфюрера» «культ личности» Ворошилова давно пошел на спад. И если даже во временно оккупированном Луганске захватившая его быдлота не суетится с возвратом ему названия Ворошиловград, то ясно, что на адресных табличках в УКРАИНСКОЙ ОДЕССЕ Ворошилову уже не место.

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