Борщ, драники и шахматы: как жительница Любашевки наводит культурные мосты между Португалией и Украиной

Шахматные турниры за донат

В городе Порту, где сейчас живет Марина, она начала литературный проект. Проработав последние четыре года директором по коммуникациям Глобального договора ООН, направленного на восстановление Украины, Марина Снежинская подготовила спецпроект о крафтовых отечественных производителях и малых аграриях и ряд других мероприятий.

Женщина получала специальность литературоведа в Киево-Могилянской академии, успешно изучала журналистику в газете «День». После окончания вуза поступила в аспирантуру. Ее воспоминания об общественном, политическом деятеле, литературоведе Владимире Панченко напечатаны в книге Любови Исаенко «Володимир Панченко: у своєму часі та понад часом».

— Мне повезло попасть в клуб, направление деятельности которого — шахматы, культура, кино и органическое садоводство. Мой муж — шахматный тренер, и теперь за португальский клуб выступает украинская детская команда. Португальцы даже шутят, что мы в Украине учимся играть в шахматы, еще не научившись произносить слово «мама».

Мы участвуем в турнирах, где играют все — от детей до «сеньоров» почтенного возраста. Проводим в парках небольшие шахматные акции. Даем всем желающим сыграть несколько партий за донат в поддержку волонтерского медицинского батальона «Госпитальеры», — рассказала Марина.

Сообщество клуба тепло относится к украинцам и всячески помогает в организации культурных мероприятий. Под открытым небом демонстрировались фильмы «Тени забытых предков», «Земля», «Белая птица с черной отметиной» и «Человек с киноаппаратом». Цель этих показов — ознакомление португальцев с украинским кинематографом.

На что училась, на то и согласилась

Португальские друзья помогают ей с переводом. Как-то прочитала небольшую лекцию-обзор главных течений украинской литературы от начала XX века до настоящего времени.

Со сцены на украинском и португальском звучали поэзии украинских поэтов. Начали со стихотворения «Война» Павла Тычины, завершили «Землей» Ярины Чорногуз, которая декламировала прямо с передовой. Марина Снежинская поведала присутствующим о тернистом развитии украинской поэзии за последние сто лет — от обретения государственности до сегодняшнего дня. Для португальцев это было первое знакомство с украинской литературой.

— Слышать стихи Павла Тычины, Василия Стуса, Оксаны Забужко на португальском было невероятным опытом. Наша культура — это наша большая гордость, но у нас есть непаханое поле работы, чтобы ее за рубежом знали так, как знают любую другую европейскую культуру. Чтобы в совершенстве изучать португальский, я понемногу перевожу их поэзию на украинский. Открываю для себя новые имена. Перевод — это скорее хобби, но мечтаю издать избранное португальской поэзии на украинском языке, — рассказала Марина.

Украинцы, которые живут в Порту, любят читать, а главное — жаждут обсуждать прочитанное. Поэтому женщина основала читательский клуб, который собирается раз в месяц.

Также Марина вместе с литературоведом Мафалдой Гомеш перевели на португальский и напечатали стихи шевченковского лауреата Ярины Черногуз — человека, который видел самые страшные проявления войны.

«Мы пришли выразить вам свою поддержку!»

Возглавляя отдел коммуникаций украинской сети Глобального договора ООН в Украине, Марина работала над объединением украинских и зарубежных бизнесов для помощи в восстановлении Украины.

Презентовала Президенту Словакии Зузане Чапутовой и зарубежным чиновникам украинский павильон, где рассказывалось об ущербе для украинского климата от войны.

— Я видела, под каким впечатлением выходили люди после экскурсии. Верю, что каждый такой разговор усилит поддержку Украины за рубежом, — поделилась Марина Снежинская, — Как-то в павильон зашло три человека — двое африканцев и их компаньонка из США:

— Дайте поговорить с кем-то из Украины!

— Я украинка, — говорю.

— Мы пришли выразить вам свою поддержку! Мы из Африки. Имеем проблемы с поставками пшеницы. Знаем, что в этом виновата не Украина, а Россия, которая напала на Украину.

Далее — много теплых слов от людей, которые так далеко от нас, но которые хорошо понимают ситуацию. Молодые женщины из Литвы, которые учат украинский. Хосе с совершенным украинским, который выучил, чтобы помогать нашим беженцам во Франции. Диаспоряны из США и Канады, которым уже легче разговаривать на английском, но которые упражняются, чтобы не забывать язык родителей. Сотрудница NASA. Официальная делегация из Молдовы.

В июне Марина присоединилась к созданию стенда Ukraine Business Compact, инициативы, которая уже объединила более 700 бизнесов из 51 страны мира для экономического восстановления Украины. Презентовала этот проект с коллегами в Берлине, который реализовывался совместно с Министерством экономики Украины, посетителям со всего мира. В гости приехал новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Борщ, кутью и деруны пробовали все

Благодаря поддержке земляков и зарубежных друзей, Марина организовала сбор средств на приобретение тепловизоров и техники для подразделений ВСУ.

— Каждое утро жду сообщения от родных, что ночь прошла нормально. К счастью, на днях меня навестила мама. Скучаю по дому, хотя к жизни в Португалии адаптировалась достаточно хорошо. Возможно, лучше, чем многие другие переселенцы. Только к Рождеству без снега, мороза, колядок и щедривок привыкнуть не удается. А рецепт кутьи теперь знают все мои местные друзья. И еще они знают, что такое деруны и вареники. Борщ пробовали все, и не раз. Хотя он не похож ни на одно из португальских традиционных блюд, но местным пришелся по вкусу. И никто из них никогда больше не будет сомневаться, что это именно украинское традиционное блюдо. Это также имеет значение!» — отметила Марина Снежинская.