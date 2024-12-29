Безжалостные атаки Одессы в 2024 году: потери, боль и несокрушимый дух

Массированный обстрел в новогоднюю ночь

За 10 минут до 1 января 2024 года Россия выпустила первые «шахеды» на Одессу. И в первые минуты нового года горожане слышали и звуки канонады. Уже после стало известно, что сбитые беспилотники падали на многоэтажки, из-за чего произошли пожары. В ту ночь погиб 15-летний подросток. 13 человек оказались в больницах, трое из них – в тяжелом состоянии. Пострадали по меньшей мере три многоквартирных дома, три частных дома, а также хозяйственные постройки. Один из дронов попал в припортовый терминал.

По информации Сил обороны юга, в новогоднюю ночь украинские военные сбили 28 вражеских беспилотников. Часть из них была сознательно направлена на жилые районы, где мирные жители праздновали Новый год.

Обвал девятиэтажки и смерть 12 человек

В ночь на 2 марта 2024 года один из вражеских «шахедов», вероятно, оснащенный термобарической боевой частью, нанес удар по девятиэтажке на проспекте Добровольского, уничтожив целый подъезд. Тогда под завалами погибли 12 человек, среди которых пятеро детей: 4-месячный Тимофей, 8-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и 9-летний Сергей. Трагедия также оставила десятки семей без крова.

В результате взрыва образовались масштабные пожары, а часть домов осталась без тепла. Тогда силы ПВО сбили семь дронов. Как всегда, российская пропаганда оперативно запустила волну дезинформации. Писали, что здание было уничтожено ракетой украинской противовоздушной обороны.

«Прилет» во время встречи Зеленского и премьер-министра Греции

6 марта 2024 года ракетная атака едва не помешала официальному визиту премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и президента Владимира Зеленского. Взрывы раздались в порту Одессы незадолго до запланированной встречи лидеров. Вероятно, российская сторона старалась нанести удар по кортежу президента. В результате атаки погибли пять человек, еще семеро получили ранения. Попадание было недалеко от чиновников и произошло через несколько минут после объявления тревоги.

Коварный удар по спасателям и медикам

15 марта 2024 года Одесса пережила очередную ракетную атаку, которая повлекла значительные человеческие потери и разрушения. Первый снаряд попал в рекреационный объект на Даче Ковалевского, а следующий удар был направлен по спасателям и медикам, работавшим на месте первого попадания. Тогда погиб 21 человек, а более 70 получили ранения. Удар был нанесен ракетами «Искандер-М».

В результате атаки было полностью уничтожено трехэтажное здание, серьезно повреждено несколько десятков частных домов, автомобили скорой помощи и пожарных, а также станция техобслуживания. Среди погибших оказались представители спасательных служб, медики и гражданские, включая командира полка «Цунами» Александра Гостищева и бывшего заместителя мэра Одессы Сергея Тетюхина.

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Кассетные снаряды над Трассой здоровья

29 апреля 2024 года Одесса снова подверглась атаке баллистическими ракетами, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям. Самый больший пожар произошел в здании, известном как «Замок Гарри Поттера» («дворец Кивалова»), где огонь охватил 600 квадратных метров. Разрушения коснулись 25 гражданских автомобилей, 20 частных жилых домов и объектов городской инфраструктуры.

По данным спикера Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, использовались кассетные боеприпасы типа «Искандер-М». На видео зафиксировано, как снаряды разрываются над прибрежной зоной, поражая местных жителей и животных, гулявших по Трассе здоровья.

В результате атаки погибли восемь человек, включая проректора Международного гуманитарного университета Бориса Васильева и четырехлетнюю девочку Злату. Ранены 32 человека, среди которых дети и беременная женщина. Среди пострадавших экс-нардеп и ректор Одесской юридической академии Сергей Кивалов. Во время атаки также погибли две собаки, которые находились в зоне обстрела.

Под прицелом – проспект Шевченко

18 ноября 2024 года россияне ударили баллистикой по густонаселенному одесскому проспекту Шевченко. Основной целью стали гражданские объекты, что повлекло за собой масштабные разрушения. В результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек, среди которых семеро полицейских, медик и два местных жителя.

Ракета «Искандер-М» упала в жилой квартал между многоэтажками, уничтожая дома и автомобили, вызывая многочисленные пожары и повреждения инфраструктуры. Почти полсотни человек получили ранения, в том числе четверо детей 7, 10 и 11 лет. Оперативные службы, включая спасателей и добровольцев, работали на месте до поздней ночи, помогая ликвидировать последствия обстрела.

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В целом 2024 год показал безжалостную тактику агрессора. Но, несмотря на колоссальные потери, Одесса выстояла, а ее жители продолжают жить и бороться. Каждая трагедия этого года – это одновременно боль и символ несокрушимости украинцев, которые все же находят силы для восстановления и веры в победу.

Эти события не только демонстрируют разрушительное влияние войны на регион, но и напоминают миру о цене свободы и необходимости решительной поддержки Украины в борьбе за справедливость.