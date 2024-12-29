Безжальні атаки Одеси у 2024 році: втрати, біль і незламний дух

Масований обстріл у новорічну ніч

За 10 хвилин до 1 січня 2024 року Росія випустила перші «шахеди» на Одесу. І у перші хвилини нового року городяни чули і звуки канонади. Вже згодом стало відомо, що збиті безпілотники падали на багатоповерхівки, через що сталися пожежі. Тієї ночі загинув 15-річний підліток. Тринадцять людей опинилися у лікарнях, троє з них – у важкому стані. Постраждали щонайменше три багатоквартирних будинки, три приватні будинки, а також господарські споруди. Один із дронів влучив у припортовий термінал. За інформацією Сил оборони півдня, у новорічну ніч українські військові збили 28 ворожих безпілотників. Частина з них була свідомо спрямована на житлові райони, де мирні жителі святкували Новий рік.

Обвал дев’ятиповерхівки та смерть 12 людей

У ніч на 2 березня 2024 року один із ворожих «шахедів», ймовірно, оснащений термобаричною бойовою частиною, завдав удару по дев’ятиповерхівці на проспекті Добровольского, знищивши цілий під’їзд. Тоді під завалами загинуло 12 осіб, серед яких діти: 4-місячний Тимофій, 8-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та 9-річний Сергій. Трагедія також залишила десятки сімей без даху над головою.

Внаслідок вибуху утворилися масштабні пожежі, а частина будинків залишилася без тепла. Тоді сили ППО збили сім дронів. Як і завжди, російська пропаганда оперативно запустила хвилю дезінформації. Писали, що будинок було знищено ракетою української протиповітряної оборони.

«Прильот» під час зустрічі Зеленського та прем’єр-міністра Греції

6 березня 2024 року ракетна атака ледь не завадила офіційному візиту прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса та президента Володимира Зеленського. Вибухи пролунали в порту Одеси незадовго до запланованої зустрічі лідерів. Ймовірно, російська сторона намагалася завдати удару по кортежу президента. Внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, ще семеро зазнали поранень. Влучання було недалеко від високопосадовців і сталося за кілька хвилин після оголошення тривоги.

Підступний удар по рятувальникам та медикам

15 березня 2024 року Одеса пережила чергову ракетну атаку, яка спричинила значні людські втрати та руйнування. Перший снаряд поцілив у рекреаційний об’єкт на Дачі Ковалевського, а наступний удар був спрямований по рятувальниках та медиках, які працювали на місці першого влучання. Тоді загинула 21 людина, а понад 70 дістали поранення. Удар завдали ракетами «Іскандер-М».

Внаслідок атаки було повністю знищено триповерхову будівлю, серйозно пошкоджено кілька десятків приватних будинків, автомобілі швидкої допомоги та пожежників, а також станцію техобслуговування. Серед загиблих виявилися представники рятувальних служб, медики та цивільні, включно з командиром полку «Цунамі» Олександром Гостищевим та колишнім заступником мера Одеси Сергієм Тетюхіним.

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Касетні снаряди над Трасою здоров’я

29 квітня 2024 року Одеса зазнала атаки балістичними ракетами, що призвело до численних жертв і руйнувань. Найбільша пожежа сталася у будівлі, відомій як «Замок Гаррі Поттера» (палац Ківалова), де вогонь охопив 600 квадратних метрів. Руйнування торкнулися 25 цивільних автомобілів, 20 приватних житлових будинків та об’єктів міської інфраструктури.

За даними речника Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука, використовувалися касетні боєприпаси типу «Іскандер-М». На відео зафіксовано, як снаряди розриваються над прибережною зоною, вражаючи місцевих жителів і тварин, які гуляли на Трасі здоров’я.

Від атаки загинули восьмеро людей, включно з проректором Міжнародного гуманітарного університету Борисом Васильєвим та чотирирічною дівчинкою Златою. Поранено 32 людини, серед яких діти та вагітна жінка. Серед постраждалих — екснардеп і ректор Одеської юридичної академії Сергій Ківалов. Під час атаки також загинули дві собаки, які знаходились у зоні обстрілу.

Під прицілом – проспект Шевченка

18 листопада 2024 року росіяни вдарили балістикою по густонаселеному одеському проспекту Шевченка. Основною ціллю стали цивільні об’єкти, що спричинило масштабні руйнування. Внаслідок атаки загинули щонайменше 10 людей, серед яких сім поліцейських, медик та два місцевих жителі.

Ракета «Іскандер-М» впала в житловий квартал між багатоповерхівками, знищуючи будинки та автомобілі, спричинивши численні пожежі та пошкодження інфраструктури. На момент атаки в районі було багато людей, включно з дітьми, які гуляли у дворі. Майже півсотні людей дістали поранення, зокрема чотири дитини віком 7, 10 і 11 років. Оперативні служби, включно з рятувальниками та добровольцями, працювали на місці до пізньої ночі, допомагаючи ліквідувати наслідки обстрілу.

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Загалом 2024 рік показав безжальну тактику агресора. Але попри колосальні втрати, Одеса вистояла, а її жителі продовжують жити та боротися. Кожна трагедія цього року — це водночас біль і символ незламності українців, які однак знаходять сили для відновлення та віри в перемогу.

Ці події не лише демонструють руйнівний вплив війни на регіон, а й нагадують світу про ціну свободи та необхідність рішучої підтримки України у боротьбі за справедливість.