В Одессе простились с 4-летней Златой – жертвой ракетного террора россиян

Напомним, вечером 29 апреля враг обстрелял Одессу баллистическими ракетами с кассетной боевой частью – это было сделано намеренно, чтобы убить как можно больше людей. Удар пришелся по городской набережной, возле здания, известного как «замок Гарри Поттера», где в это время гуляли у моря много людей, в том числе и с маленькими детьми.

Тогда на месте погибли 4 человека, также было много раненых. Впоследствии от полученных ран в больницах умерли еще несколько человек, и последней, восьмой, жертвой террора россиян стала маленькая Злата.

Сначала девочка впала в кому. Почти месяц она провела в больнице, где врачи делали все возможное и невозможное для ее спасения. Злата перенесла серьезную операцию на сердце, куда и попал осколок боеприпаса, и все время пребывала в коме. Но за день до смерти у деаочки отказали все органы, а 23 мая ее сердце остановилось.

Попрощаться со Златой пришли сотни одесситов. Отец девочки попросил людей не надевать черную одежду, поскольку этот цвет Злата не любила.

«Одесская жизнь» выражает глубокие соболезнования родным и близким Златы. Мягких облачков тебе, малышка!

Украина помнит всех своих маленьких жертв. И обязательно за всех отомстит.

Как сообщалось, в конце апреля 2022 года в одесском Спасо-Преображенском соборе точно так же прощались с маленькой одесситкой – трехмесячной Кирой Глодан, ее мамой и бабушкой – все они погибли от удара рашгистской ракеты по ЖК «Тирас» 23 апреля 2022 года.

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Источник и фото: УСИ