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В Одессе простились с 4-летней Златой – жертвой ракетного террора россиян

В Одессе простились с 4-летней Златой – жертвой ракетного террора россиян

Сегодня, 26 мая 2024 года, в Свято-Преображенском соборе Одессы состоялась церемония прощания с маленькой Златой – 4-летняя девочка стала восьмой жертвой ракетного обстрела города 29 апреля.

Напомним, вечером 29 апреля враг обстрелял Одессу баллистическими ракетами с кассетной боевой частью – это было сделано намеренно, чтобы убить как можно больше людей. Удар пришелся по городской набережной, возле здания, известного как «замок Гарри Поттера», где в это время гуляли у моря много людей, в том числе и с маленькими детьми.

Тогда на месте погибли 4 человека, также было много раненых. Впоследствии от полученных ран в больницах умерли еще несколько человек, и последней, восьмой, жертвой террора россиян стала маленькая Злата.

Сначала девочка впала в кому. Почти месяц она провела в больнице, где врачи делали все возможное и невозможное для ее спасения. Злата перенесла серьезную операцию на сердце, куда и попал осколок боеприпаса, и все время пребывала в коме. Но за день до смерти у деаочки отказали все органы, а 23 мая ее сердце остановилось.

Попрощаться со Златой пришли сотни одесситов. Отец девочки попросил людей не надевать черную одежду, поскольку этот цвет Злата не любила.

Злата, прощание

«Одесская жизнь» выражает глубокие соболезнования родным и близким Златы. Мягких облачков тебе, малышка!

Украина помнит всех своих маленьких жертв. И обязательно за всех отомстит.

Как сообщалось, в конце апреля 2022 года в одесском Спасо-Преображенском соборе точно так же прощались с маленькой одесситкой – трехмесячной Кирой Глодан, ее мамой и бабушкой – все они погибли от удара рашгистской ракеты по ЖК «Тирас» 23 апреля 2022 года.

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Источник и фото: УСИ

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Редакция ПРОФИЛЬ
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