Новости Одессы и Одесской области

Россия атаковала Одессу в новогоднюю ночь: в городе взрывы, горят дома (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Россия атаковала Одессу в новогоднюю ночь: в городе взрывы, горят дома (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Агрессор уже не скрывает своего истинного отношения к украинской Одессе. Цель россиян — убить как можно больше одесситов, разрушить как можно больше домов и инфраструктуры. А все разговоры путина про русский город — обычное пустословие.

31 декабря 2023 года рашисты весь день мучали украинцев воздушными тревогами, для чего поднимали в воздух самолеты-носители гиперзвуковых ракет “Кинжал” и обстреливали ими наши города.

А ближе к Новому году юг страны атаковали беспилотники-камикадзе “Шахед”. Десятки дронов были запущены из Крыма, и как раз к полуночи, времени, когда один год сменяется другим, достигли Одессы. 

Противовоздушная оборона встретила вражеские орудия смерти плотным огнем, большинство из них были сбиты. Но, к сожалению, в результате атаки пострадали жилые дома. Одна из высоток загорелась.

По состоянию на час ночи спасатели и медики борются с огнем и спасают жизни одесситов.  

Пожар в одесской многоэтажке после атаки дронов

Пожар в одесской многоэтажке после атаки российских дронов.

ОБНОВЛЕНО в 01:50

Связанный с Силами обороны юга Украины телеграм-канал «Николаевский Ванек» сообщает, что в Одессе минимум 5 гражданских объектов пострадало, есть погибшие и пострадавшие.

ОБНОВЛЕНО в 02:10

Руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в новогоднюю ночь российские террористы коварно атакуют Одессу ударными беспилотниками. В городе продолжается боевая работа сил противовоздушной обороны.

Глава ОВА отметил, что, к сожалению, есть попадание обломков сбитых дронов. В жилых домах разных районов города возникли пожары. В результате вражеской атаки на данный момент известно об одном погибшем, среди жителей поврежденных домов многие ранены, их количество уточняется.

На месте работают все соответствующие службы.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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