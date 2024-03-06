Новости Одессы и Одесской области

В день ракетного удара по Одессе в городе должны были быть Зеленский и премьер Греции — СМИ

В день ракетного удара по Одессе в городе должны были быть Зеленский и премьер Греции — СМИ

Днем, 6 марта, Одесса была атакована баллистической ракетой. СМИ заявляют, что во время атаки в городе был президент Владимир Зеленский и греческий премьер Кириакос Мицотакис.

Греческий информационный портал nеwsit.gr пишет, что в Одессу приехал премьер Греции Кириакос Мицотакис для встречи с Владимиром Зеленским.

Сообщается, что греческий премьер прибыл в город на несколько часов. Однако официально визит президента Украины в Одессу не подтверждался.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня, 6 марта, в Одессе прозвучали взрывы. По информации украинских мониторинговых каналов, удар был комплексом «Искандер».

Однако официальных комментариев об атаке до сих пор не поступало.

Местные паблики сообщают, что в этот момент в городе мог находиться президент Украины Владимир Зеленский, поскольку очевидцы видели его кортеж.

 

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