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Берем взаймы: в чем разница между кредитом, рассрочкой и лизингом?

Берем взаймы: в чем разница между кредитом, рассрочкой и лизингом?

Если вы планируете крупную покупку, а денег на нее не хватает, это повод задуматься о займе. Но при этом важно, как лучше совершить покупку — взять в рассрочку или, может, приобрести товар в кредит или лизинг? Корреспондент «Одесской Жизни» разобралась, в чем разница между этими вариантами банковских займов.

Рассрочка

Предполагается, что вы будете платить за товар равными частями определенное время. Сумма выплат будет равняться первоначальной стоимости товара. Это выгодно — не будет переплат.

Но нужно быть внимательным: некоторые магазины ставят условия — рассрочка доступна только при покупке дополнительных сервисов, например, расширенной гарантии или настройки приобретенной техники. В этом случае придется платить за услуги, которые, возможно, вам не нужны.

Рассрочку могут предоставлять магазин или банк. Если речь идет о банке, то по сути это будет тот же кредит, только под минимальный процент, который не повлияет на сумму ежемесячного платежа. А стоимость товара в рассрочку, скорее всего, будет равняться его обычной стоимости. Рассрочка, предоставляемая банком, будет учитываться в кредитной истории. Кроме того, как правило, если брать товар в рассрочку, необходимо будет оплатить первоначальный взнос в размере – 30-50%.

Кредитование и лизинг: чем отличаются?

Кредит — это форма договорных отношений, в ходе которых кредитор предоставляет заемщику денежные средства на приобретение определенного товара (целевой кредит); или без указания конкретной цели. Заем выдается на оговоренный сторонами срок с условием возврата. За предоставление денег или обслуживание долга заемщик уплачивает кредитору определенный процент. Если кредит выдается на покупку товара, то приобретаемое имущество служит залогом сделки и гарантией возврата средств.

Лизинг — это разновидность арендных отношений, в ходе которых лизингодатель предоставляет лизингополучателю в пользование имущество. На определенный срок за оговоренную плату. Такие сделки чаще всего носят трехсторонний характер. Лизингодатель выкупает товар у продавца, а потом передает приобретенное имущество в пользование лизингополучателю. В зависимости от договоренностей, получатель может вернуть имущество лизингодателю по окончании срока договорных отношений либо выкупить его.

Чтобы понять,что лучше выбрать кредит или лизинг, нужно знать их основные различия:

ВопросыКРЕДИТЛИЗИНГ
Что можно приобрести?Все, что прямо не запрещено кредитором.Движимое и недвижимое имущество, кроме земельных участков и имущественных комплексов.
Стороны взаимоотношенийКредитор (займодатель), заемщик.Продавец, лизингодатель, лизингополучатель.
Кто является собственником имущества?Заемщик.Компания, предоставляющая услугу, до момента погашения полной суммы договора.
Какие документы необходимо подписать?Договор купли-продажи, кредитный договор, договор страховки, договор залога.Лизинговый договор, договор страховки.
За что придется заплатить?Кроме начального взноса (10-20%) придется самостоятельно оплатить ряд дополнительных расходов: страховку, регистрацию, различные налоги.Стоимость всех услуг включается в общую сумму договора и разбивается на ежемесячные платежи. Первоначального взноса может не быть, но тогда следующие оплаты будут выше, а срок погашения – меньше. Предусматривается дополнительный взнос за выкуп авто.

Условия на покупку авто на примере одного из банков

Лизинг:

  • валюта финансирования — гривна;
  • срок финансирования — от 12 до 60 месяцев;
  • авансовый платеж — от 25% от стоимости имущества с НДС;
  • единовременная комиссия — 2% от стоимости объекта лизинга.

Кредит:

  • валюта финансирования — гривна (до 200 тысяч);
  • срок финансирования — до 60 месяцев;
  • авансовый платеж — нет, выдача наличными;
  • ежемесячная комиссия — в размере 0,6% от суммы кредита.

Фото: cabinet-vbank

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Галина Полищук
Галина Полищук ПРОФИЛЬ
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