Берегите сердце: как побороть сердечные недуги с помощью народных средств

Сердечно-сосудистые заболевания – наиболее частая причина смертности в Украине. Однако большинства трагических случаев можно избежать, если заранее позаботиться о своем здоровье. И помочь в этом могут народные средства.

Людям с больным сердцем следует лечить весь организм, в частности, сосуды. Желаемого результата можно достичь с помощью боярышника. Используют цветы, листья, кору и плоды растения. Боярышник не только укрепляет сердечную мышцу и сосуды, но и нормализует давление (помогает как при гипертонии, так и при гипотонии).

Целебный настой готовят следующим образом: 0,5 столовой ложки плодов боярышника заливают стаканом воды и дают закипеть. Затем настаивают и употребляют по четверти стакана 4 раза в день.

Можно приготовить и такую настойку: 50 г листьев или плодов измельченного боярышника заливают 0,5 л водки. Настаивают в теплом затемненном месте на протяжении 21 дня. Процеживают и пьют за 15 минут до употребления пищи по 10 капель 4 раза в день. Настойки рекомендуется принимать не более трех недель. Обратите внимание: боярышник противопоказан людям с больной печенью.

Для нормальной работы сердца также крайне важны кальций, магний и калий. Многие приобретают их в аптеке. А ведь употребление хотя бы трижды в неделю рыбных блюд обеспечивает организм достаточным количеством кальция. В то же время шпинат и ревень пополняют запасы магния, а курага, корешки укропа (измельченными добавляют в первые блюда и салаты) и печеный картофель (употребляют вместе с кожурой) обогащают организм калием.

Предупреждение. Перед применением рецептов обязательно проконсультируйтесь с врачом.

По материалам книги «Зеленая планета»

Фото: lnr.today

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