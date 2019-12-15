fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Берегите сердце: как побороть сердечные недуги с помощью народных средств

Берегите сердце: как побороть сердечные недуги с помощью народных средств

Сердечно-сосудистые заболевания – наиболее частая причина смертности в Украине. Однако большинства трагических случаев можно избежать, если заранее позаботиться о своем здоровье. И помочь в этом могут народные средства.

Людям с больным сердцем следует лечить весь организм, в частности, сосуды. Желаемого результата можно достичь с помощью боярышника. Используют цветы, листья, кору и плоды растения. Боярышник не только укрепляет сердечную мышцу и сосуды, но и нормализует давление (помогает как при гипертонии, так и при гипотонии).

Целебный настой готовят следующим образом: 0,5 столовой ложки плодов боярышника заливают стаканом воды и дают закипеть. Затем настаивают и  употребляют по четверти стакана 4 раза в день.

Можно приготовить и такую настойку: 50 г листьев или плодов измельченного боярышника заливают 0,5 л водки. Настаивают в теплом затемненном месте на протяжении 21 дня. Процеживают и пьют за 15 минут до употребления пищи по 10 капель 4 раза в день. Настойки рекомендуется принимать не более трех недель. Обратите внимание: боярышник противопоказан людям с больной печенью.

Для нормальной работы сердца также крайне важны кальций, магний и калий. Многие приобретают их в аптеке. А ведь употребление хотя бы трижды в неделю рыбных блюд обеспечивает организм достаточным количеством кальция. В то же время шпинат и ревень пополняют запасы магния, а курага, корешки укропа (измельченными добавляют в первые блюда и салаты) и печеный картофель (употребляют вместе с кожурой) обогащают организм калием.

Предупреждение. Перед применением рецептов обязательно проконсультируйтесь с врачом.

По материалам книги «Зеленая планета»

Фото: lnr.today

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить