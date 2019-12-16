Кому из одесситов 16 декабря придется обходиться без света: список адресов

В понедельник жильцы многих домов в Одессе останутся без электричества. Это связано с ремонтными работами, которые будут проводить в «Одессаоблэнерго», сообщает ведомство.
Так, обесточенными окажутся дома по таким адресам:
С 9:00 до 16:00
- Академика Глушко проспект, 18А, 16
- Академика Королева улица, 70
С 8:00 до 17:00
- Кузнечная улица, 22, 20/22, 18, 20, 2022
- Льва Толстого улица, 28
С 9:00 до 17:00
- 1-а Степова Кордонна, 19В, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 32, 19А, 2а, 11А, 21Е, 21А, 26а, 11Б, 24А, 13А, 34, 10А, 21В, 21д, 36, 38, 21Г
- 1-й переулок Юннатов, 1, 3, 4, 5, 9А, 12б, 6, 6а, 12/1, 8а, 10а, 3а, 12б2, 7, 8, 9, 10, 12
- 1-я Пригородная улица, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 19А, 27А, 29, 29А, 37А, 35А, 31, 33, 35, 37, 23А
- 2-я Пригородная улица, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 47А, 50а, 48А, 51А, 45А, 52А, 64б, 58а, 70, 77А, 71А, 4 -а Приміська, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95
- 4-я Пригородная улица, 60, 60/1, 79, 79А
- Александра Вронского улица, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63а, 61А, 63
- Анны Ахматовой улица, 34, 34Б, 6, 36, 40, 34а, 38
- Героев Крут улица, 12, 10а, 14а, 14, 16, 8а, 10
- Добровольского проспект, 152, 148А, 154, 156
- Каретный переулок, 5, 7, 9, 14, 17, 18, 19, 23, 25
- Кордонная улица, 22, 22А, 19, 14, 9б, 19Г, 68А, 4, 17/2, 30, 17, 12, 35А, 92, 22Б, 86А, 3А, 23А, 26, 38, 38а, 16А
- Корнюшина улица, 8а, 2, 4, 6, 8Б, 10
- Короткий пререулок, 2, 3, 4
- Косвенная улица, 78Б, 78а, 78, 782
- Космонавтов улица, 13, 15, 11В, 13б, 13а
- Костанди улица, 48, 54А, 53, 52, 77, 75Б, 55, 56А*, 75в, 66, 50, 49, 60, 56, 45/2, 64, 61, 49А, 48а, 48/2, 73, 58, 77А, 45А, 51, 62А, 63, 47, 75, 53А, 67, 77/33, 54, 57, 65
- Львовская улица, 52, 54, 54/2, 50, 56, 58
- Львовский переулок, 1, 3, 10а, 3/1, 10В, 8а, 10Б, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 76
- Маршала Малиновского улица, 130, 132, 133, 134, 133А, 132а, 135, 145б, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 152
- Минская улица, 30А-1
- Михайловская площадь, 12/14
- Мостовой переулок, 2, 4, 2/1, 2Б, 1
- Равенства улица, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 40А, 1А, 30а, 46А, 4а, 3а, 16а, 2А, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197
- Семена Палия улица, 134
- Старопортофранковская улица, 67, 69
- Сумская улица, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 69а, 14/2, 9а, 17, 69/2, 52/2, 4а, 69/1, 69б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69
- Татьяны Тесс улица, 60А
- Текстильщиков улица, 1, 2, 3, 4, 6а, 2Б, 1А, 14А, 12А, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 2А
- Тимирязева улица, 72, 72/А, 72Б, 84в
- Туристская улица, 1А, 7А, 7, 6, 1, 4, 7/2, 3, 2, 9, 1Б
- Туристский переулок, 12Б, 4А, 9, 4, 5а, 2, 12, 5, 2а, 10, 11
- Фонтанская дорога, 129
- Харьковская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 7, 16а, 13а, 15а, 16/1, 3а, 5а, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20
- Шишкина улица, 39
- Юннатов улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3а, 2а, 12а, 4А, 15, 1Б, 6а, 1330, 1а
Фото: stv24.tv
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