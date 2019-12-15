fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Субсидии: учтут ли доходы членов семьи, проживающих отдельно?

Субсидии: учтут ли доходы членов семьи, проживающих отдельно?

«Мне 70 лет, получаю пенсию в размере 2900 грн., прописана и проживаю в квартире одна. А мой муж, военный пенсионер, прописан и проживает отдельно от меня в селе. Я давно получаю субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, а теперь она под вопросом. Как мне сказали, из-за того, что теперь при расчете размера помощи будут также учитываться доходы супруга. Правильно ли это?
Руденко Т.А., г. Одесса»

Правило ужесточили в 2018 году

Все верно. Еще 27 апреля 2018 года Кабинет Министров Украины своим Постановлением №329 изменил порядок предоставления субсидий населению. В частности, этим документом была введена норма, согласно которой при назначении помощи на оплату коммуналки также должны учитываться доходы членов семьи (мужа, жены), которые зарегистрированы и фактически проживают в другом месте. Почему это было сделано? В правительстве такой шаг объясняли стремлением ужесточить контроль над распределением государственных денежных средств и отсеять липовых нуждающихся. Ведь субсидия является безвозвратной адресной помощью, которая выделяется жителям домохозяйств, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Сельским жителям пошли навстречу

Впрочем, в октябре 2019 года в Постановление Кабмина №848* были внесены некоторые изменения. В частности, теперь в пункте 24 сказано, что при назначении жилищной субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, когда их зарегистрированное (фактическое) место жительства отличается от адреса домохозяйства, кроме доходов одного из супругов, если обоим более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселках городского типа. Вы же проживаете в городе, следовательно, под данную категорию граждан не подпадаете.

Возможно, и для городских пенсионеров в скором времени сделают такие поблажки, а пока соцработники ориентируются на действующие нормы законодательства.

* Постановление Кабмина «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива» №848 от 21 октября 1995 года (с изменениями от 20.10.2019).

Фото: 3eggphilanthropy.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Положены ли льготы при лечении в стационаре?
    Положены ли льготы при лечении в стационаре?

    «…Прочитал статью «Какие льготы положены людям с инвалидностью?» Теперь прошу пояснить мне, какие льготы имеет инвалид II группы, когда попадает на лечение в стационар?
    Нумерицкий В.А., г. Киев»

    ПОДРОБНЕЕ
  • Кто в Украине может получать две пенсии?
    Кто в Украине может получать две пенсии?

    «Я читал, что лица с инвалидностью с детства, которые получают пенсию по потере кормильца, имеют право одновременно получать и пенсию по инвалидности. Благодаря этой публикации я, как инвалид с детства, смог существенно увеличить размер своей пенсии, перейдя с пенсии по возрасту на пенсию по потере кормильца за погибшего отца. Но у меня появился другой вопрос. В этом же номере газеты есть другая статья. Там сказано, что пенсия по инвалидности ІІ группы назначается в размере 90% пенсии по возрасту, а если стажа много, то пенсия по инвалидности может быть назначена в размере пенсии по возрасту. Когда я обратился в управление труда и соцзащиты за дополнительной пенсией по инвалидности, то мне сказали, что я буду получать не пенсию, а социальную помощь. Но это выплата для тех, кто не работал, а у меня 47 лет стажа. Справедливо ли это?
    Николай Янковец, пгт Народичи, Житомирская обл.»

    ПОДРОБНЕЕ
  • Газовая рулетка: как сэкономить на коммуналке?
    Газовая рулетка: как сэкономить на коммуналке?

    Очередной подарок к Новому году приготовили нам в правительстве. С 1 января в Украине будет действовать программа «Гарантированная цена на газ». А это означает, что уже сейчас каждый потребитель должен определиться, покупать голубое топливо по «страховой» цене или по рыночной. На чем остановить свой выбор и каким образом это может отразиться на наших платежках?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Оплачивать “коммуналку” вовремя обойдется одесситам гораздо дешевле
    Оплачивать “коммуналку” вовремя обойдется одесситам гораздо дешевле

    Стоимость коммунальных услуг растет, а следовательно, накапливаются и долги. К сожалению, не все одесситы в состоянии вовремя оплатить пользование светом, водой и газом, особенно в зимнее время. А это чревато в лучшем случае неприятными напоминаниями, в худшем — судебным иском или отключением.
    «ОЖ» решила узнать, как же коммунальщики борются с должниками, какие меры принимают и есть ли у них свои «креативные изобретения», чтобы воздействовать на нерадивых потребителей.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одесситам планируют поднять цену на отопление
    Одесситам планируют поднять цену на отопление

    Нацкомиссия, регулирующая энергетику и коммуналку, вынесла на рассмотрение проект новых тарифов на тепло для Одессы. Новые тарифы уже утвердили.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить