Субсидии: учтут ли доходы членов семьи, проживающих отдельно?

«Мне 70 лет, получаю пенсию в размере 2900 грн., прописана и проживаю в квартире одна. А мой муж, военный пенсионер, прописан и проживает отдельно от меня в селе. Я давно получаю субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, а теперь она под вопросом. Как мне сказали, из-за того, что теперь при расчете размера помощи будут также учитываться доходы супруга. Правильно ли это? Руденко Т.А., г. Одесса»

Правило ужесточили в 2018 году

Все верно. Еще 27 апреля 2018 года Кабинет Министров Украины своим Постановлением №329 изменил порядок предоставления субсидий населению. В частности, этим документом была введена норма, согласно которой при назначении помощи на оплату коммуналки также должны учитываться доходы членов семьи (мужа, жены), которые зарегистрированы и фактически проживают в другом месте. Почему это было сделано? В правительстве такой шаг объясняли стремлением ужесточить контроль над распределением государственных денежных средств и отсеять липовых нуждающихся. Ведь субсидия является безвозвратной адресной помощью, которая выделяется жителям домохозяйств, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Сельским жителям пошли навстречу

Впрочем, в октябре 2019 года в Постановление Кабмина №848* были внесены некоторые изменения. В частности, теперь в пункте 24 сказано, что при назначении жилищной субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, когда их зарегистрированное (фактическое) место жительства отличается от адреса домохозяйства, кроме доходов одного из супругов, если обоим более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселках городского типа. Вы же проживаете в городе, следовательно, под данную категорию граждан не подпадаете.

Возможно, и для городских пенсионеров в скором времени сделают такие поблажки, а пока соцработники ориентируются на действующие нормы законодательства.

* Постановление Кабмина «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива» №848 от 21 октября 1995 года (с изменениями от 20.10.2019).

Фото: 3eggphilanthropy.com

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